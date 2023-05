Java software leverancier Azul Systems heeft onlangs Azul Zulu builds van OpenJDK uitgebracht met Coordinated Restore at Checkpoint (CRaC) ondersteuning. Deze nieuwe functionaliteit zal naar verwachting de opstart- en opwarmtijden van Java drastisch verbeteren.

Met het OpenJDK CRaC-project kan een draaiende toepassing pauzeren, een momentopname maken van haar toestand en vervolgens opnieuw starten op een andere machine indien nodig. Azul biedt de Azul Zulu builds van OpenJDK met CRaC voor Java 17 op Linux x64 platforms. De release is gratis te downloaden op de website van Azul, en kan worden gebruikt voor ontwikkeling, prototyping en productiedoeleinden, aldus het bedrijf. Azul is ook van plan om in de toekomst CRaC-mogelijkheden te introduceren voor andere Java-versies. CRaC, ontworpen om Java-applicaties onmiddellijk en op volle snelheid te laten starten, omvat een Java API die resource coördinatie mogelijk maakt tijdens checkpoint en restore operaties. CRaC is zeer geschikt voor serverloze functies, containers, microservices en andere use cases.

Door gebruik te maken van CRaC kunnen de opstart- en opwarmtijden van Java-applicaties worden teruggebracht van seconden of minuten tot slechts milliseconden. De CRaC-aanpak houdt in dat een applicatie wordt gepauzeerd, een momentopname wordt gemaakt van de toestand en het geheugen, en vervolgens opnieuw wordt opgestart, zelfs op een heel andere machine. Een CRaC checkpoint produceert het beeld van het complete applicatieproces, inclusief staat en geheugen. Bij herstel wordt de toestand van de applicatie opnieuw geladen, en wordt de uitvoering hervat vanaf het punt waar het checkpoint aanvankelijk werd gecreëerd.

Tot nu toe waren er methoden om trage opstart- en opwarmtijden van Java tegen te gaan, zoals load balancing, containerisatie, caching, pre-loading, pre-optimalisatie en pre-initialisatie van applicatiecode. Deze maatregelen zijn echter weinig efficiënt en brengen vaak aanzienlijke infrastructuuroverhead met zich mee, waardoor de kosten stijgen en de operationele en ontwikkelaarsefficiëntie afneemt. Bovendien bieden andere benaderingen, zoals "ahead-of-time" compilatie, geen volledige compatibiliteit met de Java-specificatie en lijden zij onder verminderde runtime-prestaties.

