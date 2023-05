Der Java-Softwareanbieter Azul Systems hat kürzlich Azul Zulu-Builds von OpenJDK mit Unterstützung für Coordinated Restore at Checkpoint (CRaC) veröffentlicht. Es wird erwartet, dass diese neue Funktionalität die Start- und Aufwärmzeiten von Java drastisch verbessert.

Das OpenJDK CRaC-Projekt ermöglicht es, eine laufende Anwendung anzuhalten, einen Snapshot ihres Zustands zu erstellen und anschließend bei Bedarf auf einer anderen Maschine neu zu starten. Azul bietet die Azul Zulu Builds von OpenJDK mit CRaC für Java 17 auf Linux x64 Plattformen an. Die Version steht auf der Azul-Website zum freien Download zur Verfügung und kann für Entwicklung, Prototyping und Produktion eingesetzt werden, so das Unternehmen. Azul plant außerdem, CRaC-Funktionen für weitere Java-Versionen einzuführen. CRaC wurde entwickelt, um Java-Anwendungen sofort und mit voller Geschwindigkeit starten zu können, und beinhaltet eine Java-API, die die Koordination von Ressourcen während Checkpoint- und Restore-Operationen ermöglicht. CRaC eignet sich gut für serverlose Funktionen, Container, Microservices und andere Anwendungsfälle.

Durch die Nutzung von CRaC können die Start- und Aufwärmzeiten von Java-Anwendungen von Sekunden oder Minuten auf nur Millisekunden reduziert werden. Der CRaC-Ansatz besteht darin, eine Anwendung anzuhalten, einen Schnappschuss ihres Zustands und Speichers zu erstellen und sie anschließend neu zu starten, sogar auf einem völlig anderen Rechner. Ein CRaC-Checkpoint erzeugt ein Abbild des gesamten Anwendungsprozesses, einschließlich des Zustands und des Speichers. Bei der Wiederherstellung wird der Anwendungsstatus neu geladen, und die Ausführung wird an dem Punkt fortgesetzt, an dem der Prüfpunkt ursprünglich erstellt wurde.

Zu den bisherigen Methoden zum Umgang mit langsamen Java-Start- und Aufwärmzeiten gehörten Lastausgleich, Containerisierung, Caching, Vorladen, Voroptimierung und Vorinitialisierung von Anwendungscode. Diesen Maßnahmen mangelt es jedoch an Effizienz, und sie sind häufig mit einem erheblichen Infrastruktur-Overhead verbunden, was die Kosten in die Höhe treibt und die Effizienz von Betrieb und Entwicklung beeinträchtigt. Darüber hinaus bieten andere Ansätze, wie z. B. die Kompilierung vor der Zeit, keine vollständige Kompatibilität mit der Java-Spezifikation und leiden unter einer geringeren Laufzeitleistung.

