ينتظر عالم التكنولوجيا Java 21 مع تحسيناتها التي لا تعد ولا تحصى، وأهمها تقديم الخيوط الافتراضية في شكل أولي والتأسيس النهائي لجيل Z Garbage Collector، المعروف باسم ZGC.

يتم عادةً تصنيف تحديثات تنفيذ Java إلى مجموعات فرعية مختلفة للمشروع. تجلب دورة التحسين هذه ابتكارات من ثلاثة مشاريع رئيسية: Loom، وPanamama، وAmber. تركز هذه المبادرات الثلاث على تعزيز تزامن Java ، وارتباطها بالكود الأصلي، وظهور ميزات لغة Java أصغر حجمًا تركز على سهولة الاستخدام عند اعتمادها كـ JEPs مرشحة على التوالي، وفقًا لتعريف Oracle.

يقدم Project Loom إحدى الميزات المحورية - الخيوط الافتراضية، التي يديرها Georges Saab ، نائب الرئيس الأول لتطوير منصة Java ورئيس OpenJDK في Oracle، كواحدة من خصائص المعاينة الواضحة في هذا الإصدار الأحدث. يوضح سجل JEP الخيوط الافتراضية على أنها "خيوط خفيفة للغاية تسبب كتابة التطبيقات المتزامنة عالية الإنتاجية وصيانتها ومراقبتها".

وفقًا لساب، فإن هذه القفزة التكنولوجية لديها القدرة على إعادة تعريف مشهد قابلية التوسع في Java مع ضمان التوافق مع برامجك الموجودة. لقد ولدت هذه الميزة إثارة هائلة داخل دوائر البرمجة، حتى من المحترفين خارج النطاق المباشر لـ Java الذين يشيدون بتنفيذ Java لهذا المفهوم.

يتضمن Project Loom أيضًا ميزتين أخريين للمعاينة، وهما القيم المحددة والتزامن المنظم. في حين أن القيم المحددة النطاق تتيح المشاركة الفعالة والآمنة للقيم مع الأساليب دون الحاجة إلى معلمات الطريقة، فإن التزامن المنظم يعرض مهام متعددة ذات صلة من سلاسل رسائل متنوعة ككيان واحد، مما يسهل إدارة الأخطاء بكفاءة وتعزيز الموثوقية.

التضمين الملحوظ الآخر في الإصدار، وإن لم يكن مرتبطًا بمشروع محدد، هو Generational ZGC. يؤدي هذا إلى فصل الكائنات الأقدم والأحدث بحيث يمكن تجميع الكائنات الصغيرة بشكل متكرر أكثر، مما قد يؤدي إلى تقليل توقفات التخصيص وتقليل حمل ذاكرة الكومة وتقليل حمل وحدة المعالجة المركزية بسبب تجميع البيانات المهملة.

بالاشتراك مع Project Amber، تقدم Java 21 مطابقة الأنماط لتعبيرات التبديل، مما يتيح اختبار التعبير مقابل أنماط مختلفة، وبالتالي المساعدة في توضيح الاستعلامات الموجهة نحو البيانات بطريقة أكثر إيجازًا وأكثر أمانًا.

تشمل الإضافات البارزة الأخرى من Project Amber الأنماط والمتغيرات غير المسماة، والفئات غير المسماة والطرق الرئيسية للمثيلات، وكلاهما في مرحلة المعاينة. تهدف هذه الإضافات إلى جعل Java أكثر سهولة في الوصول إليها وأسهل على المبتدئين فهمها، مع الانتقال السلس إلى تأليف برامج Java أكثر تقدمًا، محمية في المستويات الدقيقة لمفاهيم اللغة.

ظهرت من مشروع بنما تحسينات على اثنين من واجهات برمجة التطبيقات التي يجري تطويرها: واجهة برمجة التطبيقات للوظيفة الخارجية والذاكرة (حاليًا في معاينتها الثالثة) وواجهة برمجة تطبيقات المتجهات (في مرحلتها الحاضنة السادسة). في حين أن الأول يسهل قابلية التشغيل البيني لبرنامج Java مع الأنظمة الخارجية، فإن الأخير يضمن تعليمات المتجهات المثلى حول بنيات وحدة المعالجة المركزية المتوافقة أثناء وقت التشغيل.

تتضمن العناصر الإضافية الجديدة في Java 21 المجموعات المتسلسلة، وواجهة برمجة تطبيقات آلية تغليف المفاتيح، ومنفذ x86 32 بت الذي تم التخلص منه تدريجيًا، والاستعدادات لعدم السماح بالتحميل الديناميكي للوكلاء. تستمر Java في كونها منصة التطوير المفضلة لكل شيء بدءًا من المشاريع الصغيرة وحتى الحلول على مستوى المؤسسات، حيث تقود منصة AppMaster no-code الطريق من حيث الكفاءة وقابلية التوسع.

إن عالم التطوير، سواء كان ذلك لتطبيقات الويب أو الهاتف المحمول، يتطور باستمرار، وكما ذكر جورج صعب، هناك رضا كبير عن حالة جافا ومجموعة مثيرة من الابتكارات في انتظار التنفيذ.