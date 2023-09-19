Java 21, Sanal İş Parçacığı ve Nesil ZGC ile Devrim Yaratıyor: Önemli Noktalar

Teknoloji dünyası Java 21 sayısız iyileştirmesiyle bekliyor; bunların arasında sanal iş parçacıklarının ön formda tanıtılması ve genel olarak ZGC olarak bilinen nesil Z Çöp Toplayıcının nihai kurulumu yer alıyor.

Java uygulama güncellemeleri normalde farklı proje alt kümelerine ayrılır. Bu özel iyileştirme döngüsü üç önemli projeden yenilikler getiriyor: Loom, Panama ve Amber. Bu üç girişim, Oracle'ın tanımına göre, sırasıyla aday JEP'ler olarak onaylandıktan sonra Java eş zamanlılığını, yerel kodla bağlantısını ve daha küçük, kullanılabilirlik odaklı Java dili özelliklerinin ortaya çıkmasını geliştirmeye odaklanmıştır.

Project Loom, Oracle'ın Java Platformu Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve OpenJDK Başkanı Georges Saab bu en yeni sürümde göze çarpan ön izleme özelliklerinden biri olarak sahip olduğu en önemli özelliklerden biri olan sanal iş parçacıklarını başlatıyor. JEP kaydı, sanal iş parçacıklarını 'yüksek verimli eşzamanlı uygulamaların yazılması, bakımı ve gözlemlenmesiyle ilgili ultra hafif iş parçacıklarının nedeni' olarak açıklıyor.

Saab'a göre bu teknolojik sıçrama, mevcut yazılımınızla uyumluluğu sağlarken Java'nın ölçeklenebilirlik ortamını yeniden tanımlama potansiyeline sahip. Bu özellik, programlama çevrelerinde, hatta Java'nın bu konsepti uygulamasını alkışlayan Java'nın yakın ilgi alanı dışındaki profesyonellerde bile muazzam bir heyecan yarattı.

Project Loom ayrıca kapsamlı değerler ve yapılandırılmış eşzamanlılık olmak üzere diğer iki önizleme özelliğini de kapsar. Kapsamlı değerler, yöntem parametrelerine ihtiyaç duymadan değerlerin yöntemler arasında verimli ve güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlarken, yapılandırılmış eşzamanlılık, farklı iş parçacıklarından birden fazla ilgili görevi tek bir varlık olarak işleyerek verimli hata yönetimini ve güvenilirliğin geliştirilmesini kolaylaştırır.

Belirli bir adlandırılmış projeye bağlı olmasa da, sürümdeki diğer dikkate değer eklemeler Nesil ZGC'dir. Bu, eski ve yeni nesneleri ayırır, böylece genç nesneler daha sık toplanabilir; bu da daha az tahsis kesintisine, yığın bellek yükünün azalmasına ve çöp toplama nedeniyle daha az CPU yüküne yol açabilir.

Project Amber ile birlikte Java 21, anahtar ifadeleri için kalıp eşleştirmeyi sunarak bir ifadenin çeşitli kalıplara göre test edilmesini sağlar ve böylece veri odaklı sorguların daha kısa ve daha güvenli bir şekilde ifade edilmesine yardımcı olur.

Project Amber'in diğer dikkate değer içerikleri arasında adsız modeller ve değişkenler ile adsız sınıflar ve örnek ana yöntemler yer alır; bunların her ikisi de önizleme aşamasındadır. Bu eklemeler, dilin kavramlarının daha ince kademelerinde korunan daha gelişmiş Java programları yazmaya yumuşak bir geçişle, Java'yı daha erişilebilir ve yeni başlayanlar için anlaşılması daha kolay hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Panama Projesi'nden, geliştirilmekte olan iki API'ye yönelik iyileştirmeler ortaya çıkıyor: Yabancı İşlev ve Bellek API'si (şu anda üçüncü ön izleme aşamasında) ve Vector API (altıncı kuluçka aşamasında). İlki, Java programının harici sistemlerle birlikte çalışabilirliğini kolaylaştırırken, ikincisi, çalışma zamanı sırasında uyumlu CPU mimarileri üzerinde en uygun vektör talimatlarını sağlar.

Java 21 ek yeni öğeler arasında Sıralı Koleksiyonlar, Anahtar Kapsülleme Mekanizması API'si, aşamalı olarak kaldırılan 32 bit x86 bağlantı noktası ve aracıların dinamik yüklenmesine izin verilmemesine yönelik hazırlıklar yer alır. Java, küçük ölçekli projelerden kurumsal düzeydeki çözümlere kadar her şey için tercih edilen geliştirme platformu olmaya devam ediyor ve AppMaster no-code platformu verimlilik ve ölçeklenebilirlik konusunda öncülük ediyor.

İster web ister mobil uygulamalara yönelik olsun, geliştirme dünyası sürekli gelişmektedir ve Georges Saab'ın belirttiği gibi, Java'nın durumundan fazlasıyla memnuniyet duyulmakta ve yolda bekleyen heyecan verici bir dizi yenilik bulunmaktadır.