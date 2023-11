De technische wereld wacht op Java 21 met zijn talloze verfijningen, waaronder de introductie van virtuele threads in voorlopige vorm en de definitieve oprichting van de generatie Z Garbage Collector, beter bekend als ZGC.

Java implementatie-updates worden gewoonlijk ingedeeld in verschillende projectsubsets. Deze specifieke verbeteringscyclus brengt innovaties voort uit drie belangrijke projecten: Loom, Panama en Amber. Deze drie initiatieven zijn gericht op het verbeteren van de gelijktijdigheid van Java, de koppeling ervan met native code en de komst van kleinere, op bruikbaarheid gerichte Java taalfuncties nadat ze respectievelijk als kandidaat-JEP's zijn goedgekeurd, volgens de definitie van Oracle.

Project Loom luidt een van de cruciale functies in: virtuele threads, beheerd door Georges Saab, Oracle's SVP Development voor het Java Platform en OpenJDK Chair, als een van de opvallende preview-kenmerken in deze nieuwste versie. Het JEP-record licht virtuele threads toe als 'ultralichte threads die redeneren over het schrijven, onderhouden en observeren van gelijktijdige applicaties met hoge doorvoer'.

Volgens Saab heeft deze technologische sprong het potentieel om het schaalbaarheidslandschap van Java opnieuw te definiëren en tegelijkertijd de compatibiliteit met uw bestaande software te garanderen. De functie heeft enorme opwinding veroorzaakt binnen programmeerkringen, zelfs bij professionals buiten het directe gezichtsveld van Java die Java's implementatie van dit concept toejuichen.

Project Loom omvat ook twee andere preview-functies, namelijk bereikwaarden en gestructureerde gelijktijdigheid. Terwijl scoped-waarden het efficiënt en veilig delen van waarden met methoden mogelijk maken zonder dat er methodeparameters nodig zijn, maakt gestructureerde gelijktijdigheid meerdere gerelateerde taken uit verschillende threads als één entiteit, wat efficiënt foutbeheer en verbetering van de betrouwbaarheid mogelijk maakt.

Een andere opmerkelijke opname in de release, hoewel deze niet gebonden is aan een specifiek genoemd project, is de Generational ZGC. Hierdoor worden oudere en nieuwere objecten gescheiden, zodat jonge objecten vaker kunnen worden verzameld, wat kan leiden tot minder toewijzingsblokkeringen, verminderde heap-geheugenoverhead en minder CPU-overhead als gevolg van garbagecollection.

In samenwerking met Project Amber introduceert Java 21 patroonmatching voor switch-expressies, waardoor een expressie kan worden getest aan de hand van verschillende patronen, waardoor gegevensgeoriënteerde zoekopdrachten op een beknoptere en veiligere manier kunnen worden geformuleerd.

Andere opmerkelijke toevoegingen van Project Amber zijn onder meer naamloze patronen en variabelen, en naamloze klassen en instance-hoofdmethoden, die zich beide in de preview-fase bevinden. Deze toevoegingen zijn bedoeld om Java toegankelijker en begrijpelijker te maken voor beginners, met een soepele overgang naar het schrijven van meer geavanceerde Java-programma's, beschut in de fijnere echelons van de taalconcepten.

Uit Project Panama komen verbeteringen voort aan twee API's die worden ontwikkeld: de Foreign Function & Memory API (momenteel in de derde preview) en de Vector API (in de zesde incubatorfase). Terwijl eerstgenoemde de interoperabiliteit van Java-programma's met externe systemen vergemakkelijkt, zorgt laatstgenoemde voor optimale vectorinstructies op compatibele CPU-architecturen tijdens runtime.

Bijkomende nieuwe elementen in Java 21 zijn onder meer Sequenced Collections, Key Encapsulation Mechanism API, een uitgefaseerde 32-bit x86-poort en voorbereidingen voor het niet toestaan ​​van het dynamisch laden van agents. Java blijft het favoriete ontwikkelingsplatform voor alles, van kleinschalige projecten tot oplossingen op ondernemingsniveau, waarbij het AppMaster no-code platform toonaangevend is op het gebied van efficiëntie en schaalbaarheid.

De wereld van ontwikkeling, of het nu gaat om web- of mobiele applicaties, is voortdurend in ontwikkeling, en zoals Georges Saab stelt: er is overvloedige tevredenheid over de staat van Java en er staat een opwindende reeks innovaties op stapel.