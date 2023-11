Die Tech-Welt erwartet Java 21 mit seinen unzähligen Verbesserungen, darunter vor allem die Einführung virtueller Threads in vorläufiger Form und die endgültige Einführung des Generation Z Garbage Collectors, allgemein bekannt als ZGC.

Java Implementierungsaktualisierungen werden normalerweise in verschiedene Projektteilmengen eingeteilt. Dieser besondere Verbesserungszyklus bringt Innovationen aus drei Schlüsselprojekten mit sich: Loom, Panama und Amber. Diese drei Initiativen konzentrieren sich auf die Verbesserung der Parallelität von Java, seine Verbindung mit nativem Code und die Einführung kleinerer, benutzerfreundlicher Java Sprachfunktionen nach ihrer Empfehlung als JEP-Kandidaten gemäß der Definition von Oracle.

Project Loom führt eines der zentralen Features ein – virtuelle Threads, die von Georges Saab, Oracles SVP of Development für die Java-Plattform und OpenJDK Chair, als eines der auffälligsten Vorschaumerkmale in dieser neuesten Version gehalten werden. Der JEP-Datensatz erläutert virtuelle Threads als „einen Grund für ultraleichte Threads beim Schreiben, Verwalten und Beobachten gleichzeitiger Anwendungen mit hohem Durchsatz“.

Laut Saab hat dieser Technologiesprung das Potenzial, die Skalierbarkeitslandschaft von Java neu zu definieren und gleichzeitig die Kompatibilität mit Ihrer vorhandenen Software sicherzustellen. Die Funktion hat in Programmierkreisen für enorme Begeisterung gesorgt, selbst bei Fachleuten außerhalb des unmittelbaren Zuständigkeitsbereichs von Java, die die Implementierung dieses Konzepts durch Java begrüßen.

Project Loom umfasst außerdem zwei weitere Vorschaufunktionen, nämlich Bereichswerte und strukturierte Parallelität. Während Bereichswerte eine effiziente und sichere Weitergabe von Werten an Methoden ermöglichen, ohne dass Methodenparameter erforderlich sind, stellt die strukturierte Parallelität mehrere verwandte Aufgaben aus verschiedenen Threads als eine Einheit dar, was ein effizientes Fehlermanagement und eine Verbesserung der Zuverlässigkeit ermöglicht.

Eine weitere bemerkenswerte Aufnahme in die Veröffentlichung, wenn auch nicht an ein bestimmtes benanntes Projekt gebunden, ist das Generational ZGC. Dadurch werden ältere und neuere Objekte getrennt, sodass junge Objekte häufiger gesammelt werden können, was zu weniger Verzögerungen bei der Zuordnung, einem geringeren Heap-Speicher-Overhead und einem geringeren CPU-Overhead aufgrund der Garbage Collection führen kann.

In Verbindung mit Project Amber führt Java 21 den Mustervergleich für Schalterausdrücke ein, der es ermöglicht, einen Ausdruck anhand verschiedener Muster zu testen und so dabei zu helfen, datenorientierte Abfragen prägnanter und sicherer zu formulieren.

Zu den weiteren bemerkenswerten Einschlüssen von Project Amber gehören unbenannte Muster und Variablen sowie unbenannte Klassen und Instanzhauptmethoden, die sich beide in der Vorschauphase befinden. Diese Ergänzungen zielen darauf ab, Java für Anfänger zugänglicher und verständlicher zu machen und einen reibungslosen Übergang zum Schreiben fortgeschrittenerer Java-Programme zu ermöglichen, geschützt in den feineren Ebenen der Sprachkonzepte.

Aus dem Projekt Panama gehen Verbesserungen an zwei in der Entwicklung befindlichen APIs hervor: der Foreign Function & Memory API (derzeit in der dritten Vorschau) und der Vector API (in der sechsten Inkubatorphase). Während Ersteres die Interoperabilität von Java-Programmen mit externen Systemen erleichtert, gewährleistet Letzteres optimale Vektoranweisungen auf kompatiblen CPU-Architekturen zur Laufzeit.

Zu den weiteren neuen Elementen in Java 21 gehören sequenzierte Sammlungen, die Key Encapsulation Mechanism API, der auslaufende 32-Bit-x86-Port und Vorbereitungen, um das dynamische Laden von Agenten zu verbieten. Java ist nach wie vor die bevorzugte Entwicklungsplattform für alles, von kleinen Projekten bis hin zu Lösungen auf Unternehmensebene, wobei die no-code Plattform AppMaster in puncto Effizienz und Skalierbarkeit führend ist.

Die Welt der Entwicklung, sei es für Web- oder mobile Anwendungen, entwickelt sich ständig weiter, und wie Georges Saab feststellt, herrscht große Zufriedenheit mit dem Zustand von Java und einer aufregenden Reihe von Innovationen, die in der Pipeline warten.