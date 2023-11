Świat technologii oczekuje Java 21 z niezliczonymi udoskonaleniami, z których najważniejszymi jest wprowadzenie wirtualnych wątków we wstępnej formie i ostateczne utworzenie pokoleniowego modułu zbierającego śmieci Z, powszechnie znanego jako ZGC.

Aktualizacje implementacji Java są zwykle podzielone na różne podzbiory projektów. Ten konkretny cykl udoskonaleń przynosi innowacje z trzech kluczowych projektów: Loom, Panama i Amber. Te trzy inicjatywy skupiają się na zwiększeniu współbieżności Java, jego powiązaniu z kodem natywnym oraz pojawieniu się mniejszych, zorientowanych na użyteczność funkcji języka Java po ich zatwierdzeniu jako kandydatów na JEP, zgodnie z definicją Oracle.

Project Loom wprowadza jedną z kluczowych funkcji — wątki wirtualne, którymi opiekuje się Georges Saab, wiceprezes Oracle ds. rozwoju platformy Java i przewodniczący OpenJDK, jako jedną z rzucających się w oczy cech podglądu najnowszej wersji. Dokument JEP wyjaśnia, że ​​wątki wirtualne są „powodem ultralekkich wątków związanym z pisaniem, utrzymywaniem i obserwowaniem współbieżnych aplikacji o dużej przepustowości”.

Według Saaba ten skok technologiczny może na nowo zdefiniować krajobraz skalowalności Java, zapewniając jednocześnie kompatybilność z istniejącym oprogramowaniem. Ta funkcja wywołała ogromne emocje w kręgach programistów, nawet wśród profesjonalistów spoza bezpośredniego kręgu zainteresowań Javy, którzy pochwalili wdrożenie tej koncepcji przez Javę.

Project Loom obejmuje także dwie inne funkcje w wersji zapoznawczej, a mianowicie wartości o określonym zakresie i współbieżność strukturalną. Podczas gdy wartości o ograniczonym zakresie umożliwiają wydajne i bezpieczne udostępnianie wartości metodom bez konieczności stosowania parametrów metod, współbieżność strukturalna renderuje wiele powiązanych zadań z różnych wątków jako jedną całość, ułatwiając efektywne zarządzanie błędami i zwiększanie niezawodności.

Innym godnym uwagi dodatkiem w wydaniu, choć niezwiązanym z konkretnym projektem, jest Pokoleniowe ZGC. To segreguje starsze i nowsze obiekty, dzięki czemu młode obiekty mogą być gromadzone częściej, co może prowadzić do mniejszych przestojów w alokacji, mniejszego obciążenia pamięci sterty i mniejszego obciążenia procesora z powodu wyrzucania elementów bezużytecznych.

W połączeniu z Project Amber Java 21 wprowadza dopasowywanie wzorców dla wyrażeń przełączających, umożliwiając testowanie wyrażeń pod kątem różnych wzorców, pomagając w ten sposób formułować zapytania zorientowane na dane w bardziej zwięzły i bezpieczniejszy sposób.

Inne godne uwagi dodatki z Project Amber obejmują nienazwane wzorce i zmienne oraz nienazwane klasy i główne metody instancji, oba są w fazie podglądu. Dodatki te mają na celu uczynienie języka Java bardziej dostępnym i łatwiejszym do zrozumienia dla początkujących, z płynnym przejściem do tworzenia bardziej zaawansowanych programów w języku Java, chronionych w wyrafinowanych koncepcjach języka.

Z Project Panama wyłaniają się ulepszenia dwóch opracowywanych interfejsów API: API funkcji zagranicznych i pamięci (obecnie w trzeciej wersji zapoznawczej) oraz API Vector (w szóstym etapie inkubatora). Podczas gdy ten pierwszy ułatwia współpracę programu Java z systemami zewnętrznymi, drugi zapewnia optymalne instrukcje wektorowe na kompatybilnych architekturach procesorów w czasie wykonywania.

Dodatkowe nowe elementy w Java 21 obejmują kolekcje sekwencyjne, interfejs API mechanizmu enkapsulacji kluczy, wycofywane 32-bitowe porty x86 oraz przygotowania do uniemożliwiania dynamicznego ładowania agentów. Java w dalszym ciągu jest preferowaną platformą programistyczną dla wszystkiego, od projektów na małą skalę po rozwiązania na poziomie przedsiębiorstwa, a platforma no-code AppMaster przoduje pod względem wydajności i skalowalności.

Świat programowania, czy to aplikacji internetowych, czy mobilnych, stale się rozwija i, jak stwierdza Georges Saab, istnieje ogromne zadowolenie ze stanu Java i ekscytująca gama innowacji czekających na realizację.