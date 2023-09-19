科技界等待着Java 21的无数改进，其中最主要的是引入了初步形式的虚拟线程，以及最终建立了一代 Z 垃圾收集器（通常称为 ZGC）。

Java实现更新通常分为不同的项目子集。这个特殊的改进周期带来了三个关键项目的创新：Loom、Panama 和 Amber。根据 Oracle 的定义，这三项举措的重点是增强Java的并发性、其与本机代码的链接，以及在分别被认可为候选 JEP 后出现更小的、以可用性为中心的Java语言功能。

Project Loom 引入了一项关键功能 - 虚拟线程，该功能由 Oracle Java 平台开发高级副总裁兼 OpenJDK 主席Georges Saab担任，作为该最新版本中显着的预览功能之一。 JEP 记录将虚拟线程解释为“编写、维护和观察高吞吐量并发应用程序的超轻量线程”。

Saab 表示，这一技术飞跃有可能重新定义 Java 的可扩展性前景，同时确保与现有软件的兼容性。该功能在编程界引起了极大的兴奋，甚至包括 Java 直接权限之外的专业人士，他们都对 Java 实现这一概念表示赞赏。

Project Loom 还包含另外两个预览功能，即作用域值和结构化并发。虽然作用域值可以实现高效、安全地向方法共享值，而无需任何方法参数，但结构化并发将来自不同线程的多个相关任务呈现为一个实体，从而促进高效的错误管理和可靠性增强。

该版本中其他值得注意的内容是 Generational ZGC，尽管它没有绑定到特定的命名项目。这会隔离较旧的对象和较新的对象，以便可以更频繁地收集年轻对象，从而减少分配停顿、减少堆内存开销以及垃圾收集带来的 CPU 开销。

与 Amber 项目相结合，Java 21 引入了 switch 表达式的模式匹配，使表达式能够针对各种模式进行测试，从而有助于以更简洁、更安全的方式表达面向数据的查询。

Amber 项目中其他值得注意的内容包括未命名的模式和变量，以及未命名的类和实例主方法，两者都处于预览阶段。这些新增内容旨在使 Java 初学者更容易理解、更容易理解，并顺利过渡到编写更高级的 Java 程序，并受到该语言概念的更精细梯队的保护。

巴拿马项目对正在开发的两个 API 进行了改进：外部函数和内存 API（目前处于第三个预览版）和 Vector API（处于第六个孵化器阶段）。前者促进了 Java 程序与外部系统的互操作性，而后者则确保了运行时兼容 CPU 架构上的最佳向量指令。

Java 21中的其他新元素包括顺序集合、密钥封装机制 API、逐步淘汰的 32 位 x86 端口以及禁止动态加载代理的准备。 Java 仍然是从小规模项目到企业级解决方案的首选开发平台， AppMaster no-code平台在效率和可扩展性方面处于领先地位。

开发世界，无论是 Web 还是移动应用程序，都在不断发展，正如 Georges Saab 所说，人们对 Java 的现状非常满意，并且还有一系列令人兴奋的创新正在酝酿之中。