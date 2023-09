SOAP API oder Simple Object Access Protocol Application Programming Interface ist ein standardisiertes und etabliertes Webdienstprotokoll zum Entwerfen, Implementieren und Austauschen XML-basierter Nachrichten mithilfe von HTTP oder HTTPS über ein Netzwerk. SOAP-APIs ermöglichen die Kommunikation zwischen verschiedenen Softwaresystemen und Plattformen und ermöglichen ihnen den Austausch strukturierter Daten über Webdienste. Diese leistungsstarke, sprachunabhängige und plattformunabhängige Methode vereinfacht die Integration von Systemen, unabhängig von den zugrunde liegenden Technologien oder Sprachen.

In der Welt der APIs gilt SOAP neben der REST-API, die in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen hat, als eines der führenden Protokolle. Während REST ein unkomplizierterer und einfacherer Ansatz ist, bietet SOAP eine größere Robustheit, Vielseitigkeit und Erweiterbarkeit durch die Nutzung von XML-Namespaces, RPC-Konventionen (Remote Procedure Call) und WS-*-Stacks (Web Services), wie z. B. WS-Security, WS- Adressierung und WS-ReliableMessaging, unter anderem. Aufgrund dieser Funktionen eignen sich SOAP-APIs für komplexe, geschäftskritische und sichere Anwendungen, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Logistik und Telekommunikation, wo ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit erforderlich ist.

Die SOAP-API basiert auf XML (eXtensible Markup Language) als Nachrichtenformat. XML zeichnet sich durch Klarheit, Lesbarkeit, Flexibilität und Sicherheit aus und ist damit eine ideale Wahl für die Datendarstellung und den Datenaustausch. Die zwischen SOAP-Clients und -Servern ausgetauschten Nachrichten entsprechen der XML-Schema-Spezifikation und definieren die Datentypen, die Struktur und die Einschränkungen. Diese Einhaltung führt zu streng typisierten Daten, was eine strenge Datenvalidierung ermöglicht, das Fehlerrisiko verringert und die Gesamtdatenqualität im Kommunikationsprozess verbessert.

Eine SOAP-Nachricht besteht aus einem Umschlag, der aus einem Header und einem Text besteht. Der Header enthält optionale Informationen wie Authentifizierungsdaten, Transaktionsverfolgung oder spezifische Anwendungsdaten, während der Body die eigentliche Nutzlast, also die übertragenen Daten, umfasst. Die Verwendung von Namespaces in der XML-Nachricht ermöglicht die Erweiterbarkeit und ermöglicht die Unterstützung benutzerdefinierter Daten und zusätzlicher Spezifikationen, die von Entwicklern benötigt werden. Darüber hinaus verfügt SOAP über integrierte Fehlerbehandlungsfunktionen durch die Generierung von Fehlerelementen.

SOAP-APIs basieren auf dem WSDL-Standard (Web Services Description Language), einer XML-basierten Sprache, die die Kommunikationsverträge für den Webdienst definiert. Die WSDL-Datei beschreibt die verfügbaren Methoden, Parameter, Datentypen und Nachrichten des Webdienstes und dient als definitive Schnittstelle zwischen Client und Server. Die gut strukturierte WSDL-Datei ermöglicht es verschiedenen Tools und Bibliotheken, Code-Stubs oder Client-Proxy-Implementierungen zu generieren, um automatisch mit SOAP-APIs zu interagieren. Diese Funktion führt zu erheblichen Zeiteinsparungen und reduziertem Programmieraufwand bei gleichzeitig hoher Konsistenz für die Entwickler. Darüber hinaus unterstützt die WSDL-Spezifikation verschiedene Nachrichtenstile und Codierungsoptionen, sodass Entwickler SOAP-APIs an ihre spezifischen Anforderungen anpassen können und eine genauere Kontrolle über Datenformate und -übertragung erhalten.

SOAP-APIs nutzen HTTP und HTTPS als Transportprotokolle; Sie können jedoch auch mit anderen Protokollen auf Anwendungsebene wie SMTP, JMS oder XMPP arbeiten. HTTP und HTTPS werden besonders wegen ihrer breiten Unterstützung, Verfügbarkeit und einfachen Durchleitung durch Firewalls und Proxys bevorzugt. HTTPS bietet in Verbindung mit WS-Security Verschlüsselung, Integrität und Authentifizierung für den Kommunikationskanal und sorgt so für mehr Privatsphäre und Sicherheit der übertragenen Daten.

Bei AppMaster, einer leistungsstarken no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, können Benutzer SOAP-APIs einfach in ihre Projekte integrieren. Der visuelle BPM-Designer und die Datenmodellierungsfunktionen von AppMaster vereinfachen den Prozess der Nutzung externer SOAP-Dienste oder der internen Erstellung von SOAP-basierten Webdiensten. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen außerdem, bei Bedarf die Leistungsfähigkeit von SOAP- und REST-APIs zu nutzen und so umfassende, auf ihre Anforderungen zugeschnittene Anwendungen zu erstellen. Sobald die Apps generiert sind, bietet AppMaster eine nahtlose Bereitstellung, Leistungsüberwachung und Skalierbarkeit und sorgt so für robuste und zuverlässige Lösungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SOAP API ein bewährtes Protokoll zum Aufbau und Austausch XML-basierter Nachrichten zwischen verteilten Systemen ist. Seine Kompatibilität mit verschiedenen Sprachen und Plattformen, gepaart mit seinen Zuverlässigkeits-, Sicherheits- und Erweiterbarkeitsfunktionen, machen es zu einer guten Wahl für kritische Anwendungen in verschiedenen Branchen. Die Verfügbarkeit von Tools, Bibliotheken und Plattformen, einschließlich AppMaster, hilft Entwicklern, SOAP-APIs einfach zu erstellen, zu nutzen und in ihre Projekte zu integrieren, wodurch ein schneller und effizienter Entwicklungsprozess gewährleistet und eine nahtlose Kommunikation zwischen heterogenen Systemen erleichtert wird.