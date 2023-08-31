SOAP API veya Basit Nesne Erişim Protokolü Uygulama Programlama Arayüzü, bir ağ üzerinden HTTP veya HTTPS kullanarak XML tabanlı mesajların tasarlanması, uygulanması ve paylaşılması için standartlaştırılmış ve iyi kurulmuş bir web hizmetleri protokolüdür. SOAP API'leri, çeşitli yazılım sistemleri ve platformlar arasında iletişimi sağlayarak, web hizmetleri aracılığıyla yapılandırılmış veri alışverişinde bulunmalarına olanak tanır. Bu güçlü, dilden bağımsız ve platformdan bağımsız yöntem, temel teknolojileri veya dilleri ne olursa olsun sistemlerin entegrasyonunu basitleştirir.

API dünyasında SOAP, son yıllarda önemli bir popülerlik kazanan REST API ile birlikte var olan en önde gelen protokollerden biri olarak kabul edilir. REST daha basit ve hafif bir yaklaşım olsa da SOAP, XML ad alanlarından, RPC (Uzaktan Prosedür Çağrısı) kurallarından ve WS-Security, WS- gibi WS-* (Web Hizmetleri) yığınından yararlanarak daha fazla sağlamlık, çok yönlülük ve genişletilebilirlik sunar. Adresleme ve WS-ReliableMessaging, diğerleri arasında. Bu özellikler, SOAP API'lerini, özellikle yüksek düzeyde güvenilirlik ve güvenliğin gerekli olduğu finans, sağlık hizmetleri, lojistik ve telekomünikasyon sektörlerinde karmaşık, kritik görev ve güvenli uygulamalar için uygun hale getirir.

SOAP API, mesaj formatı olarak XML'e (Genişletilebilir İşaretleme Dili) dayanır. XML, açıklığa, okunabilirliğe, esnekliğe ve güvenliğe sahiptir ve bu da onu veri temsili ve değişimi için ideal bir seçim haline getirir. SOAP istemcileri ve sunucuları arasında alınıp verilen mesajlar, veri türlerini, yapısını ve kısıtlamalarını tanımlayan XML Şeması spesifikasyonuna uyar. Bu bağlılık, verilerin kesin bir şekilde yazılmasına yol açarak, sıkı veri doğrulamaya olanak tanır, hata riskini azaltır ve iletişim sürecindeki genel veri kalitesini artırır.

Bir SOAP mesajı, bir başlık ve bir gövdeden oluşan bir zarftan oluşur. Başlık, kimlik doğrulama bilgileri, işlem izleme veya belirli uygulama verileri gibi isteğe bağlı bilgileri içerirken gövde, gerçek yükü, yani aktarılan verileri içerir. XML mesajında ​​ad alanlarının kullanılması, geliştiricilerin gerektirdiği şekilde özel veriler ve ek spesifikasyonlar için destek sağlayarak genişletilebilirliğe olanak tanır. Ayrıca SOAP, hata elemanlarının oluşturulması yoluyla yerleşik hata işleme yeteneklerini içerir.

SOAP API'leri, web hizmetinin iletişim sözleşmelerini tanımlayan XML tabanlı bir dil olan WSDL (Web Hizmetleri Açıklama Dili) standardını temel alır. WSDL dosyası, istemci ile sunucu arasında kesin bir arayüz görevi gören web hizmetinin mevcut yöntemlerini, parametrelerini, veri türlerini ve mesajlarını açıklar. İyi yapılandırılmış WSDL dosyası, çeşitli araçların ve kitaplıkların, SOAP API'leriyle otomatik olarak etkileşime girecek kod taslakları veya istemci proxy uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Bu özellik, geliştiriciler için yüksek düzeyde tutarlılığı korurken, önemli ölçüde zaman tasarrufu ve programlama çabasının azalmasıyla sonuçlanır. Ek olarak, WSDL spesifikasyonu çeşitli mesaj stillerini ve kodlama seçeneklerini destekleyerek geliştiricilerin SOAP API'lerini özel ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına olanak tanır ve onlara veri formatları ve aktarımı üzerinde daha iyi kontrol sağlar.

SOAP API'leri aktarım protokolleri olarak HTTP ve HTTPS'den yararlanır; ancak SMTP, JMS veya XMPP gibi diğer uygulama düzeyindeki protokollerle de çalışabilirler. HTTP ve HTTPS, yaygın destekleri, kullanılabilirlikleri ve güvenlik duvarları ile proxy'lerden geçme kolaylıkları nedeniyle özellikle tercih edilmektedir. HTTPS, WS-Security ile birlikte iletişim kanalı için şifreleme, bütünlük ve kimlik doğrulama sağlayarak iletilen verilerin gizliliğini ve güvenliğini artırır.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster kullanıcılar, SOAP API'lerini projelerine kolayca entegre edebilirler. AppMaster görsel BPM Designer ve veri modelleme yetenekleri, harici SOAP hizmetlerinin tüketilmesi veya kurum içinde SOAP tabanlı web hizmetlerinin oluşturulması sürecini basitleştirir. Platform aynı zamanda işletmelerin hem SOAP hem de REST API'lerinin gücünden ihtiyaç duyulduğunda yararlanmasına olanak tanıyarak, gereksinimlerine göre uyarlanmış kapsamlı uygulamalar oluşturmalarına olanak tanıyor. Uygulamalar oluşturulduktan sonra AppMaster kusursuz dağıtım, performans izleme ve ölçeklenebilirlik sunarak sağlam ve güvenilir çözümler sağlar.

Sonuç olarak SOAP API, dağıtılmış sistemler arasında XML tabanlı mesajların oluşturulması ve alışverişi için denenmiş ve test edilmiş bir protokoldür. Çeşitli dil ve platformlarla uyumluluğu, güvenilirliği, güvenliği ve genişletilebilirlik özellikleriyle birleştiğinde, onu çeşitli sektörlerdeki kritik uygulamalar için güçlü bir seçim haline getiriyor. AppMaster da dahil olmak üzere araçların, kitaplıkların ve platformların varlığı, geliştiricilerin SOAP API'lerini kolayca oluşturmasına, kullanmasına ve projelerine entegre etmesine yardımcı olarak hızlı ve verimli bir geliştirme süreci sağlar ve heterojen sistemler arasında kesintisiz iletişimi kolaylaştırır.