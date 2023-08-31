في سياق واجهة برمجة التطبيقات (API)، يعد عقد واجهة برمجة التطبيقات (API)، المعروف أيضًا باسم مواصفات واجهة برمجة التطبيقات (API) أو عقد واجهة واجهة برمجة التطبيقات (API Interface Contract)، بمثابة توثيق شامل للسلوك والوظيفة وبروتوكول الاتصال المتوقع الذي توفره واجهة برمجة التطبيقات (واجهة برمجة التطبيقات) لعملائها. تعد هذه الوثائق ضرورية لأسباب مختلفة، بما في ذلك تعزيز الفهم الأفضل بين المطورين، وتعزيز التعاون، وضمان الاتساق في استخدام واجهة برمجة التطبيقات، وتسهيل اختبار واجهة برمجة التطبيقات والتحقق من صحتها، من بين أمور أخرى.

يعمل عقد واجهة برمجة التطبيقات (API) مثل اتفاقية ملزمة بين موفر واجهة برمجة التطبيقات (API) ومستخدميه والتي توضح تفاصيل طرق واجهة برمجة التطبيقات (API) المقدمة، وتنسيقات وهياكل البيانات المدعومة، والمدخلات المتوقعة، والاستجابات المحتملة، وأكواد الأخطاء، والتعليمات الأساسية الأخرى. ومن خلال الالتزام بهذا العقد المتفق عليه، يمكن لكل من مزود واجهة برمجة التطبيقات (API) والمستهلك ضمان التكامل السلس وقابلية التشغيل البيني بين مكونات البرامج الخاصة بكل منهما.

إحدى الأدوات المستخدمة على نطاق واسع لتوثيق عقد واجهة برمجة التطبيقات هي مواصفات OpenAPI (المعروفة سابقًا باسم مواصفات Swagger). مواصفات OpenAPI عبارة عن تنسيق وصف لواجهة برمجة التطبيقات (API) غير محدد اللغة ويمكن قراءته بواسطة الإنسان، مما يسهل الإنشاء التلقائي للتعليمات البرمجية والوثائق والاختبارات والموارد الأخرى ذات الصلة بواجهة برمجة التطبيقات (API). وهذا يشجع التعاون بين فرق التطوير الداخلية والخارجية، مما يتيح تطوير واجهة برمجة التطبيقات (API) بشكل أكثر كفاءة واتساقًا.

في قلب AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، يوجد الاستخدام المكثف لعقود API. لضمان التكامل السلس بين المكونات المختلفة، يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. من خلال الالتزام بعقود API، يضمن AppMaster أنه حتى مطور مواطن واحد يمكنه إنشاء حل برمجي شامل وقابل للتطوير يشمل الواجهة الخلفية للخادم وموقع الويب وبوابة العميل وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

توفر عقود واجهة برمجة التطبيقات (API) العديد من الفوائد في عملية التطوير، وبعضها موضح أدناه:

1. تعزيز التعاون والتفاهم : توفر عقود واجهة برمجة التطبيقات (API) وصفًا واضحًا وموجزًا ​​لوظائف واجهة برمجة التطبيقات (API) واستخدامها، بحيث يمكن للمطورين فهم الأساليب المقدمة والأهداف الخاصة بكل منها بسهولة. وهذا يساعد على التواصل بين الفرق ويضمن توافقًا أفضل عبر عملية التطوير.

2. الاتساق والتوحيد : يعزز عقد واجهة برمجة التطبيقات (API) المحدد جيدًا الاتساق عبر التطبيق بأكمله، لأنه يوحد كيفية تفاعل المكونات المختلفة مع بعضها البعض. يؤدي هذا التوحيد إلى عملية بناء أكثر سلاسة ويقلل من المشكلات المتعلقة بالاستخدام غير الصحيح لواجهة برمجة التطبيقات.

3. الاختبار والتحقق المبسط : تسهل عقود API الاختبار الآلي، حيث يمكن إنشاء بيئات الاختبار بناءً على مواصفات العقد. وهذا يسمح باختبار والتحقق من صحة واجهة برمجة التطبيقات (API) بشكل أسرع وأكثر صرامة، مما يضمن موثوقيتها واستقرارها للمستهلكين.

4. التطوير والتكامل بشكل أسرع : من خلال عقود API الواضحة، يمكن للمطورين دمج واجهات برمجة التطبيقات بسرعة في تطبيقاتهم، مما يؤدي إلى دورات تطوير أسرع ووقت أسرع لطرح حلول البرمجيات الخاصة بهم في السوق.

5. تقليل الديون الفنية : يؤدي الالتزام بعقود واجهة برمجة التطبيقات (API) إلى تقليل فرص إنشاء تطبيقات لا تتوافق مع الوظائف المقصودة لواجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الديون الفنية المتراكمة أثناء عملية التطوير.

في سياق AppMaster ، تُترجم هذه الفوائد إلى بيئة تطوير متكاملة يمكنها تسريع عملية تطوير التطبيقات بما يصل إلى 10x مع تحقيق فعالية من حيث التكلفة 3x. يتم تحقيق ذلك من خلال استخدام عقود واجهة برمجة التطبيقات (API) أثناء إنشاء نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات برمجة تطبيقات REST ونقاط النهاية لشبكة الويب الآمنة (WSS) بشكل مرئي، وإنشاء تعليمات برمجية باستخدام مجموعات تقنية معتمدة على نطاق واسع مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue.js لـ تطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام iOS.

باختصار، يعد عقد واجهة برمجة التطبيقات (API) عنصرًا حيويًا في عملية تطوير التطبيق، لأنه يوفر توثيقًا واضحًا لسلوك واجهة برمجة التطبيقات (API) ووظائفها وبروتوكول الاتصال لعملائها. من خلال الالتزام بعقد واجهة برمجة التطبيقات (API) المحدد جيدًا، يمكن للمطورين إطلاق العنان للعديد من المزايا مثل التعاون الأفضل والاتساق والتطوير الأسرع وتقليل الديون الفنية. تُظهر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster فعالية استخدام عقود API في إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وموثوقة باستخدام بيئات تطوير no-code.