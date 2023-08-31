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SOAP-API

31, авг. 2023

SOAP API, или интерфейс прикладного программирования простого протокола доступа к объектам, — это стандартизированный и хорошо зарекомендовавший себя протокол веб-служб для проектирования, реализации и обмена сообщениями на основе XML с использованием HTTP или HTTPS по сети. API-интерфейсы SOAP обеспечивают связь между различными программными системами и платформами, позволяя им обмениваться структурированными данными через веб-сервисы. Этот мощный, независимый от языка и платформы метод упрощает интеграцию систем независимо от лежащих в их основе технологий или языков.

В мире API SOAP считается одним из ведущих протоколов, сосуществующим вместе с REST API, который приобрел значительную популярность в последние годы. Хотя REST является более простым и легким подходом, SOAP обеспечивает большую надежность, универсальность и расширяемость за счет использования пространств имен XML, соглашений RPC (вызов удаленных процедур) и стека WS-* (веб-службы), таких как WS-Security, WS- Адресация и WS-ReliableMessaging, среди прочего. Эти функции делают API-интерфейсы SOAP подходящими для сложных, критически важных и безопасных приложений, особенно в секторах финансов, здравоохранения, логистики и телекоммуникаций, где требуется высокий уровень надежности и безопасности.

SOAP API использует XML (расширяемый язык разметки) в качестве формата сообщений. XML может похвастаться ясностью, читабельностью, гибкостью и безопасностью, что делает его идеальным выбором для представления данных и обмена ими. Сообщения, которыми обмениваются клиенты и серверы SOAP, соответствуют спецификации схемы XML, определяющей типы данных, структуру и ограничения. Такое соблюдение приводит к строго типизированным данным, что обеспечивает их тщательную проверку, снижает риск ошибок и улучшает общее качество данных в процессе связи.

Сообщение SOAP состоит из конверта, состоящего из заголовка и тела. Заголовок содержит дополнительную информацию, такую ​​как учетные данные для аутентификации, отслеживание транзакций или данные конкретного приложения, тогда как тело содержит фактическую полезную нагрузку, т. е. передаваемые данные. Использование пространств имен в сообщении XML обеспечивает расширяемость, обеспечивая поддержку пользовательских данных и дополнительных спецификаций по требованию разработчиков. Более того, SOAP включает в себя встроенные возможности обработки ошибок посредством создания элементов ошибок.

API-интерфейсы SOAP основаны на стандарте WSDL (язык описания веб-служб), языке на основе XML, который определяет контракты связи для веб-службы. Файл WSDL описывает доступные методы, параметры, типы данных и сообщения веб-службы, выступая в качестве окончательного интерфейса между клиентом и сервером. Хорошо структурированный файл WSDL позволяет различным инструментам и библиотекам создавать заглушки кода или реализации клиентского прокси для автоматического взаимодействия с API-интерфейсами SOAP. Эта функция приводит к значительной экономии времени и сокращению усилий по программированию, сохраняя при этом высокий уровень согласованности для разработчиков. Кроме того, спецификация WSDL поддерживает различные стили сообщений и параметры кодирования, что позволяет разработчикам адаптировать API-интерфейсы SOAP к своим конкретным потребностям и обеспечивает более точный контроль над форматами данных и их передачей.

API-интерфейсы SOAP используют HTTP и HTTPS в качестве транспортных протоколов; однако они также могут работать с другими протоколами уровня приложения, такими как SMTP, JMS или XMPP. HTTP и HTTPS особенно популярны из-за их широкой поддержки, доступности и простоты прохождения через брандмауэры и прокси-серверы. HTTPS в сочетании с WS-Security обеспечивает шифрование, целостность и аутентификацию канала связи, обеспечивая повышенную конфиденциальность и безопасность передаваемых данных.

В AppMaster, мощной платформе no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, пользователи могут легко интегрировать API-интерфейсы SOAP в свои проекты. Визуальный конструктор BPM AppMaster и возможности моделирования данных упрощают процесс использования внешних сервисов SOAP или создания собственных веб-сервисов на основе SOAP. Платформа также позволяет предприятиям использовать возможности API-интерфейсов SOAP и REST по мере необходимости, что позволяет им создавать комплексные приложения, адаптированные к их требованиям. После создания приложений AppMaster обеспечивает плавное развертывание, мониторинг производительности и масштабируемость, обеспечивая надежные и надежные решения.

В заключение отметим, что SOAP API — это проверенный протокол для создания и обмена сообщениями на основе XML между распределенными системами. Его совместимость с различными языками и платформами в сочетании с функциями надежности, безопасности и расширяемости делает его отличным выбором для критически важных приложений в различных отраслях. Доступность инструментов, библиотек и платформ, включая AppMaster, помогает разработчикам легко создавать, использовать и интегрировать API-интерфейсы SOAP в свои проекты, обеспечивая быстрый и эффективный процесс разработки и облегчая бесперебойную связь между гетерогенными системами.

Изучите больше терминов:
API микросервисов API-вызов API-портал API-прокси API-шлюз RESTful API Модель данных API Ответ API Полезная нагрузка API Согласованность API Спецификация OpenAPI Строка запроса API Токен API Управление API Частный API Экономика API

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