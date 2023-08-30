تشير جاهزية النشر إلى حالة استعداد التطبيق أو النظام أو الخدمة ليتم نشرها بنجاح في بيئة الإنتاج أو البيئة الحية. تضمن هذه المرحلة الحرجة في تطوير البرمجيات وجود جميع المكونات والأصول والتكوينات الضرورية واختبارها والتحقق من صحتها والتحقق منها لتعمل كما هو متوقع، مما يقلل من مخاطر التوقف عن العمل أو تدهور الأداء أو الفشل التام. الهدف من الاستعداد للنشر هو ضمان الانتقال السلس والسلس للتطبيق من التطوير إلى الإنتاج دون تعطيل الخدمات الحالية، أو المساس بتجربة المستخدم، أو تكبد خسائر محتملة بسبب مشكلات أو أخطاء غير متوقعة.

تتضمن عملية تحقيق الاستعداد للنشر أنشطة وتقييمات مختلفة، مثل مراجعات التعليمات البرمجية والاختبار الآلي واختبار الأداء وتقييمات الأمان وتحليل البنية التحتية للتحقق من استقرار التطبيق وموثوقيته ومرونته في بيئات التشغيل المتنوعة. تتبع هذه التقييمات عادةً مجموعة محددة من المعايير أو المعايير أو الإرشادات لضمان الجودة وتخفيف المخاطر. كما أنها تنطوي على تعاون وثيق بين فرق التطوير والعمليات وضمان الجودة، وغالبًا ما تتضمن نهج DevOps لضمان الاتصال والتنسيق الفعال.

تعمل منصة AppMaster no-code على تبسيط وأتمتة العديد من جوانب تحقيق الاستعداد للنشر من خلال توفير واجهة سهلة الاستخدام drag-and-drop لإنشاء تطبيقات وأدوات مدمجة شاملة لتطوير التطبيقات واختبارها ونشرها. ونتيجة لذلك، تعمل المنصة على تمكين المطورين من التركيز على بناء الوظائف الأساسية لتطبيقاتهم مع الاستفادة من البنية التحتية والخدمات الخاصة بـ AppMaster للتغلب على تحديات الاستعداد للنشر الشائعة.

على سبيل المثال، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) لنقاط endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يساعد المطورين في الحفاظ على وثائق محدثة وتقليل مخاطر عدم تناسق البيانات أو عدم توافقها أثناء النشر. تسهل المنصة أيضًا التكامل السلس مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كمصدر أساسي للبيانات، مما يعزز استقرار التطبيق وقابلية التوسع.

هناك فائدة أخرى لاستخدام AppMaster في سياق الاستعداد للنشر وهي القدرة على إعادة إنشاء التطبيقات من البداية كلما تم تعديل المتطلبات، مما يؤدي بشكل فعال إلى التخلص من الديون الفنية وضمان جودة التعليمات البرمجية المتسقة. تسمح هذه الميزة الفريدة للفرق بالتكيف مع متطلبات المشروع المتغيرة بشكل أكثر كفاءة وسرعة، مع تسليم التحديثات في أقل من 30 ثانية، مما يقلل من مخاطر المشكلات غير المتوقعة أو حالات عدم التوافق التي تنشأ بعد النشر.

بالإضافة إلى إنشاء التعليمات البرمجية تلقائيًا، يوفر AppMaster أيضًا إمكانات اختبار قوية للتطبيقات المطورة. تتضمن هذه القدرات اختبار الوحدة، واختبار التكامل، والاختبار الشامل، والتي تعتبر حيوية لتقييم أداء التطبيق واستقراره بشكل عام. ونتيجة لذلك، يمكن لمستخدمي AppMaster نشر تطبيقاتهم بثقة مع فهم شامل لخصائص أدائهم والقيود المحتملة.

علاوة على ذلك، يركز AppMaster بشدة على قابلية التوسع وتحسين الأداء من خلال استخدام تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة المجمعة والتي تم إنشاؤها باستخدام Go (Golang). يمكّن هذا النهج تطبيقات AppMaster في حالات الاستخدام عالية التحميل وبيئة المؤسسة من إظهار قابلية التوسع المذهلة، مما يضمن قدرة التطبيقات المطورة على التعامل مع المتطلبات المتزايدة مع الحفاظ على مستويات الأداء المثالية.

يقدم AppMaster أيضًا مجموعة من خيارات الاشتراك المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، بدءًا من اشتراكات Business وBusiness+ التي توفر ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ إلى اشتراك Enterprise الذي يتضمن الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر. تسمح هذه المرونة للعملاء بتخصيص إستراتيجيات النشر الخاصة بهم، واستيعاب مجموعة واسعة من حالات الاستخدام بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى الشركات الكبيرة.

في الختام، يعد الاستعداد للنشر جزءًا لا غنى عنه من عملية تطوير البرمجيات، مما يضمن اختبار التطبيقات بدقة والتحقق من صحتها وإعدادها جراحيًا للنشر في بيئات الإنتاج. تعمل منصة AppMaster no-code على تسهيل هذا التحول الحاسم من خلال توفير مجموعة واسعة من الأدوات والميزات المصممة لتبسيط تطوير التطبيقات واختبارها ونشرها، مما يساعد المطورين في نهاية المطاف على تقديم تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير وموثوقة في جزء صغير من الوقت وتكلفة أساليب التنمية التقليدية.