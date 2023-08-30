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Автоматизация развертывания

30, авг. 2023

Автоматизация развертывания, важнейший компонент процесса разработки и развертывания программного обеспечения, относится к процедуре автоматизации различных задач, связанных с развертыванием программных приложений от разработки до производства. Этот оптимизированный и эффективный подход облегчает непрерывную интеграцию и доставку (CI/CD), расширяя возможности групп разработки и эксплуатации (DevOps) для сокращения ручного вмешательства, минимизации риска человеческой ошибки и ускорения вывода продукта на рынок.

Современные программные приложения становятся все более сложными и масштабируемыми, что делает развертывание вручную громоздким и подверженным ошибкам процессом. Эта сложность привела к принятию стратегий автоматизации развертывания, в которых используется ряд инструментов, инфраструктур и лучших практик. Автоматизация развертывания включает в себя различные действия, такие как создание и упаковка кода, управление конфигурацией и зависимостями, развертывание артефактов в соответствующих средах и управление инфраструктурой и ресурсами.

Согласно отчету Puppet о состоянии DevOps за 2020 год, организации, успешно внедрившие автоматизацию развертывания, добились значительного улучшения производительности доставки программного обеспечения. В этих организациях наблюдается более высокая скорость развертывания, более короткое время выполнения, меньшее среднее время восстановления (MTTR) и более низкий процент неудачных изменений по сравнению с их коллегами, которые все еще полагаются на процессы развертывания вручную.

В основе автоматизации развертывания лежит конвейер автоматизации, который управляет всем процессом — от интеграции кода до развертывания. Этот конвейер обычно состоит из нескольких этапов, в том числе:

  1. Интеграция кода. Этот этап включает в себя получение последних изменений кода из системы контроля версий (например, Git) и объединение их в основную ветку. Эта практика, известная как непрерывная интеграция, гарантирует, что самые последние изменения кода будут последовательно интегрированы и проверены, тем самым уменьшая проблемы интеграции и упрощая поддержание согласованности кода.
  2. Сборка и упаковка. На этом этапе все приложение вместе с его зависимостями компилируется, собирается и упаковывается для развертывания. Это часто включает в себя такие задачи, как управление зависимостями, компиляция кода и упаковка в такие форматы, как контейнеры JAR, WAR или Docker.
  3. Автоматизированное тестирование. После создания приложения оно проходит различные наборы автоматизированных тестов для обеспечения качества, функциональности и производительности кода. Это может включать модульные тесты, интеграционные тесты, системные тесты и тесты производительности. Автоматизированное тестирование помогает обнаруживать проблемы на ранней стадии, снижая риск отправки ошибочного кода в производство.
  4. Развертывание. Этап развертывания включает в себя развертывание приложения в соответствующей среде, например в промежуточной, предварительной или рабочей среде. Это достигается с помощью различных стратегий развертывания, таких как чередование обновлений, сине-зеленое развертывание или канареечное развертывание, которые помогают минимизировать время простоя и сбои отката.
  5. Мониторинг и обратная связь. После развертывания конвейер автоматизации постоянно контролирует работоспособность развернутого приложения и предоставляет обратную связь разработчикам. Этот цикл обратной связи обеспечивает постоянное улучшение качества и производительности программного обеспечения, поскольку проблемы обнаруживаются, устраняются и устраняются оперативно.

Инструменты и платформы играют решающую роль в обеспечении автоматизации развертывания. На рынке доступно несколько инструментов, которые обслуживают различные аспекты конвейера, такие как системы контроля версий, инструменты сборки и упаковки, серверы непрерывной интеграции и развертывания, инструменты автоматизации инфраструктуры и инструменты мониторинга.

Платформа AppMaster демонстрирует возможности автоматизации развертывания no-code. Являясь комплексным инструментом no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, AppMaster позволяет пользователям визуально проектировать и выполнять итерации своих приложений, не беспокоясь о сложностях, связанных с процессом разработки программного обеспечения. Автоматически генерируя необходимый исходный код, компилируя приложения, запуская тесты и развертывая их в облаке, AppMaster устраняет многие проблемы, связанные с традиционными процессами разработки, и дает пользователям возможность разрабатывать масштабируемые, производительные и свободные от технического долга приложения.

Благодаря объединению возможностей элементов визуального дизайна AppMaster, надежной серверной генерации и функций автоматизации организации могут воспользоваться преимуществами автоматизации развертывания без необходимости обширных навыков кодирования. В результате они могут ускорить доставку приложений, поддерживать высококачественное программное обеспечение и стимулировать постоянное совершенствование в постоянно развивающейся технологической среде.

В заключение можно сказать, что автоматизация развертывания стала ключевым аспектом современных методологий разработки программного обеспечения, позволяя организациям удовлетворять растущие потребности все более сложных и изощренных приложений. Автоматизируя повторяющиеся и подверженные ошибкам задачи, стратегии автоматизации развертывания помогают сэкономить время, усилия и ресурсы, что приводит к повышению качества кода, сокращению времени выхода на рынок и снижению риска человеческой ошибки в процессе развертывания. Поскольку платформы no-code, такие как AppMaster играют важную роль в дальнейшем упрощении разработки приложений, будущее автоматизации развертывания представляется весьма многообещающим и неотъемлемым фактором успеха проектов разработки программного обеспечения.

Изучите больше терминов:
Архитектура развертывания Готовность к развертыванию Домен развертывания Жизненный цикл развертывания История развертываний Канарское развертывание Масштаб развертывания Отчет о развертывании Ошибка развертывания План развертывания После развертывания Предварительное развертывание Рабочая нагрузка по развертыванию Статус развертывания Устойчивость развертывания Эффективность развертывания

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