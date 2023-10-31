OLAP (المعالجة التحليلية عبر الإنترنت)

يعد OLAP، أو المعالجة التحليلية عبر الإنترنت، مكونًا حيويًا في سياق نمذجة البيانات. إنها مجموعة متعددة الاستخدامات من تقنيات إدارة البيانات التي تسهل استخراج وتحليل البيانات متعددة الأبعاد من مصادر مختلفة، مثل قواعد البيانات ومستودعات البيانات وأنظمة ذكاء الأعمال (BI). تتيح حلول OLAP للمستخدمين تحليل البيانات في الوقت الفعلي، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات. تمت صياغة مصطلح "المعالجة التحليلية عبر الإنترنت" لأول مرة في مقال للدكتور إي إف كودي في عام 1993، ومنذ ذلك الحين، أصبح جانبًا أساسيًا في معالجة البيانات الحديثة والأنظمة التحليلية.

يعمل OLAP على هياكل بيانات متعددة الأبعاد، والمعروفة أيضًا باسم المكعبات الفائقة أو المكعبات، والتي تتيح الاستعلام عن البيانات وتجميعها بكفاءة. الفكرة الأساسية وراء OLAP هي حساب البيانات الملخصة مسبقًا، مما يسمح بتنفيذ الاستعلام السريع والتحليل المخصص. يعد نهج الحساب المسبق هذا أمرًا بالغ الأهمية للتعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة، حيث يمكن أن تؤدي حسابات الملخصات في الوقت الفعلي إلى تدهور الأداء وزيادة أوقات الاستجابة.

هناك عدة أنواع من أنظمة OLAP، مثل OLAP متعدد الأبعاد (MOLAP)، وOLAP العلائقي (ROLAP)، وOLAP الهجين (HOLAP). يقوم MOLAP بتخزين البيانات في صفائف متعددة الأبعاد، مما يوفر أداءً سريعًا للاستعلام وضغطًا فعالاً للبيانات. من ناحية أخرى، تستفيد ROLAP من قوة قواعد البيانات العلائقية لتخزين البيانات ومعالجتها. يوفر هذا النهج قابلية التوسع والمرونة بشكل أفضل من خلال استخدام تقنيات قواعد البيانات الحالية. HOLAP عبارة عن مزيج من MOLAP وROLAP، بهدف تقديم أفضل ما في العالمين - الأداء وقابلية التوسع والمرونة.

تستخدم أنظمة OLAP مجموعة متنوعة من العمليات التحليلية لتحقيق أهدافها. تتضمن بعض عمليات OLAP الشائعة ما يلي:

التقطيع: تسمح هذه العملية للمستخدمين بتحديد مجموعة فرعية من البيانات من المكعب عن طريق تحديد معيار، مثل الوقت أو الموقع، للتركيز على أبعاد محددة.

تسمح هذه العملية للمستخدمين بتحديد مجموعة فرعية من البيانات من المكعب عن طريق تحديد معيار، مثل الوقت أو الموقع، للتركيز على أبعاد محددة. التكعيب: يشبه التقطيع التقطيع إلى شرائح، ولكنه يتضمن تحديد مكعب فرعي من مكعب البيانات الأكبر، مما يسمح للمستخدمين بتحليل البيانات بمستوى أدق من التفاصيل.

يشبه التقطيع التقطيع إلى شرائح، ولكنه يتضمن تحديد مكعب فرعي من مكعب البيانات الأكبر، مما يسمح للمستخدمين بتحليل البيانات بمستوى أدق من التفاصيل. الحفر لأسفل/التنقل لأعلى: الحفر لأسفل والتنقل لأعلى هي العمليات التي تمكن المستخدمين من التنقل عبر مستويات مختلفة من التفاصيل داخل التسلسل الهرمي للبيانات، والانتقال من بيانات أكثر عمومية إلى بيانات أكثر تحديدًا، أو العكس.

الحفر لأسفل والتنقل لأعلى هي العمليات التي تمكن المستخدمين من التنقل عبر مستويات مختلفة من التفاصيل داخل التسلسل الهرمي للبيانات، والانتقال من بيانات أكثر عمومية إلى بيانات أكثر تحديدًا، أو العكس. التمحور: يمكّن التمحور المستخدمين من تدوير محاور البيانات لإنشاء منظورات ورؤى جديدة من مكعبات البيانات.

يمكّن التمحور المستخدمين من تدوير محاور البيانات لإنشاء منظورات ورؤى جديدة من مكعبات البيانات. التجميع: التجميع هو عملية تجميع البيانات عن طريق رفع مستوى في التسلسل الهرمي للبيانات أو عن طريق دمج بيانات المستوى الأدنى لتكوين ملخص ذو مستوى أعلى.

في سياق منصة AppMaster القوية التي no-code ، تلعب وظيفة OLAP دورًا حاسمًا في تقديم إمكانات تحليلية قوية للعملاء. نظرًا لأن AppMaster يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات والعمليات التجارية بشكل مرئي، فإن تطبيق تقنيات OLAP يمكن أن يدفع الشركات إلى اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بشكل أكثر فعالية وكفاءة. توفر إمكانيات AppMaster لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بيئة مثالية لتطوير الحلول التحليلية المتكاملة المستندة إلى OLAP والتي تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة.

إن دعم AppMaster لقواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql باعتبارها قاعدة البيانات الأساسية يجعلها أيضًا ملائمة للعملاء الذين يبحثون عن حلول OLAP. من خلال التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster والتي تعمل على أطر عمل Golang وVue3 وKotlin و SwiftUI ، يمكن للشركات الاستفادة من قابلية تطوير النظام الأساسي وأدائه لنشر أنظمة OLAP التي يمكنها تحليل كميات كبيرة من البيانات دون المساس بالاستجابة.

علاوة على ذلك، من خلال الاستفادة من إمكانات التجديد الآلي لـ AppMaster مع كل تغيير في مخططات التطبيق، يمكن للشركات التخلص من الديون الفنية والبقاء مرنين في مواجهة المتطلبات التحليلية المتطورة. يعد هذا أمرًا ضروريًا للحفاظ على كفاءة عمليات OLAP ومعالجة التحديات المرتبطة بنمو البيانات وتعقيدها في المؤسسات الحديثة.

في الختام، OLAP عبارة عن مجموعة قوية من التقنيات التي تمكن المؤسسات من إطلاق العنان للرؤى من البيانات متعددة الأبعاد في الوقت الفعلي. عند اقترانه بمنصة شاملة مثل AppMaster ، يمكن للشركات الاستفادة من قوة OLAP لإنشاء حلول تحليلية مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الخاصة. من خلال الاستفادة من نظام تطوير التطبيقات no-code برمجية والموجه بشكل مرئي من AppMaster ، يمكن للمؤسسات تبسيط عملية التطوير بما يصل إلى 10x مع تقليل التكاليف المرتبطة بما يصل إلى 3x. في عالم اليوم الذي يعتمد على البيانات، يمكن لتطبيق OLAP داخل AppMaster تمكين الشركات من الابتكار والتحسين والنجاح.