في سياق نمذجة البيانات، التطبيع هو عملية منهجية تهدف إلى تنظيم البيانات داخل قاعدة بيانات علائقية لتقليل تكرار البيانات، وتحسين سلامة البيانات، وضمان التمثيل الفعال للعلاقات بين الكيانات. تتضمن هذه العملية تحليل مخطط قاعدة البيانات للتبعيات الوظيفية بين السمات وتقسيم الجداول إلى جداول أصغر وموحدة لتلبية قيود تصميم معينة.

التطبيع مهم لأسباب مختلفة، مثل ضمان الأداء الأمثل لنظام إدارة قاعدة البيانات (DBMS)، وتبسيط هيكل قاعدة البيانات، وتسهيل صيانة البيانات، وتقليل تعقيد فهم نماذج البيانات وتنفيذها. يتيح نموذج البيانات المقيس بشكل مناسب للمطورين إنشاء تطبيقات أكثر كفاءة وقابلية للصيانة وقوة. يوفر AppMaster ، باعتباره أداة قوية no-code ، ميزات متطورة تسهل على المطورين إنشاء نماذج بيانات موحدة، مما يضمن التزام التطبيقات التي تم إنشاؤها بمبادئ التسوية وإدارة البيانات بكفاءة.

يتم تحقيق التسوية عمومًا من خلال سلسلة من النماذج العادية، يمثل كل منها مستوى معينًا من التنظيم داخل قاعدة البيانات. تشمل الأشكال الطبيعية الأكثر شيوعًا ما يلي:

النموذج العادي الأول (1NF): يهدف هذا النموذج إلى إزالة البيانات المكررة من خلال التأكد من أن كل جدول يحتوي على مفتاح أساسي وأن كل سمة داخل الجدول ذرية، مما يعني أنه لا يمكن تقسيمها بشكل أكبر.

النموذج العادي الثاني (2NF): بناءً على 1NF، يركز هذا النموذج على إزالة التبعيات الجزئية من خلال التأكد من أن كل سمة غير أساسية تعتمد بشكل كامل على المفتاح الأساسي.

النموذج العادي الثالث (3NF): في هذا النموذج، يتم التخلص من التبعيات المتعدية من خلال التأكد من أن كل سمة غير أساسية تعتمد بشكل مباشر على المفتاح الأساسي، وليس بشكل غير مباشر من خلال سمة أخرى غير رئيسية.

نموذج Boyce-Codd العادي (BCNF): إصدار أكثر صرامة من 3NF، يحدث BCNF عندما يكون كل محدد داخل الجدول هو مفتاح مرشح، مما يزيل التكرار والشذوذات المحتملة.

النموذج العادي الرابع (4NF): يتعامل هذا النموذج مع التبعيات متعددة القيم من خلال ضمان عدم وجود سمتين أو أكثر من السمات المستقلة متعددة القيم داخل نفس الجدول.

النموذج العادي الخامس (5NF): الهدف النهائي للتطبيع، يهدف 5NF إلى إزالة تبعيات الانضمام من خلال ضمان عدم إمكانية تحلل مخطط قاعدة البيانات بشكل أكبر دون فقدان المعلومات أو تقديم التكرار.

من الضروري إيجاد التوازن الصحيح بين مستويات التطبيع وأداء قاعدة البيانات. يمكن أن يؤدي الإفراط في التسوية إلى الانضمام المفرط للجداول مما قد يؤثر سلبًا على الأداء، في حين أن التسوية المنخفضة يمكن أن تؤدي إلى تكرار البيانات ومشكلات الصيانة.

يمكن لأدوات نمذجة البيانات المرئية الخاصة بـ AppMaster مساعدة المطورين في تحقيق المستوى الأمثل من التطبيع من خلال توفير واجهة سهلة الاستخدام لتحديد التبعيات الوظيفية وتفكيك الجداول. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزات إدارة البيانات القوية الخاصة بـ AppMaster ودعم قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية على تسهيل الإدارة الفعالة لنماذج البيانات المعيارية في التطبيقات التي تم إنشاؤها. باستخدام مصمم BP الخاص بـ AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء منطق الأعمال endpoints REST API بشكل مرئي، مما يبسط عملية العمل مع نماذج البيانات المعيارية.

ويمكن العثور على أمثلة واقعية للتطبيع في مجالات مختلفة، مثل التجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والتمويل. على سبيل المثال، قد يقوم تطبيق التجارة الإلكترونية بتخزين معلومات حول العملاء والطلبات والمنتجات والموردين. من خلال التطبيع، يمكن تمثيل هذه الكيانات في جداول منفصلة ومرتبطة، مما يضمن الحفاظ على سلامة البيانات وتقليل التكرار. تسمح هذه البنية المعيارية باسترجاع البيانات وإدراجها وتحديثها بكفاءة، وبالتالي تحسين الأداء العام للتطبيق.

في الختام، يعد التطبيع جانبًا أساسيًا لنمذجة البيانات التي تتيح تطبيقات فعالة وقابلة للصيانة وقابلة للتطوير. يتضمن تحليل مخطط قاعدة البيانات وتفكيكه لتقليل تكرار البيانات وتحسين سلامة البيانات وتحسين الأداء. توفر منصة AppMaster القوية no-code أدوات شاملة لإنشاء نماذج بيانات موحدة وإدارتها بشكل مرئي، مما يسمح للمطورين ببناء تطبيقات عالية الكفاءة دون تعقيدات عمليات التطوير التقليدية. من خلال الالتزام بمبادئ التطبيع، يضمن AppMaster أن التطبيقات التي تم إنشاؤها تعتمد على البيانات وقابلة للتطوير ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.