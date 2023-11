OLAP (przetwarzanie analityczne online)

OLAP, czyli przetwarzanie analityczne online, jest istotnym elementem w kontekście modelowania danych. Jest to wszechstronny zestaw technik zarządzania danymi, które ułatwiają wydobywanie i analizę wielowymiarowych danych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, hurtownie danych i systemy Business Intelligence (BI). Rozwiązania OLAP umożliwiają użytkownikom analizowanie danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając im podejmowanie świadomych decyzji w oparciu o dane. Termin „przetwarzanie analityczne online” został po raz pierwszy ukuty w artykule dr EF Cody’ego w 1993 roku i od tego czasu stał się podstawowym aspektem nowoczesnych systemów przetwarzania i analizy danych.

OLAP działa na wielowymiarowych strukturach danych, zwanych także hiperkostkami lub kostkami, które umożliwiają wydajne odpytywanie i agregację danych. Podstawową ideą OLAP jest wstępne obliczenie podsumowanych danych, co pozwala na szybkie wykonanie zapytania i analizę ad hoc. To podejście polegające na obliczeniach wstępnych ma kluczowe znaczenie w przypadku obsługi dużych zbiorów danych, gdzie obliczenia podsumowań w czasie rzeczywistym mogą prowadzić do pogorszenia wydajności i wydłużenia czasu reakcji.

Istnieje kilka typów systemów OLAP, takich jak wielowymiarowy OLAP (MOLAP), relacyjny OLAP (ROLAP) i hybrydowy OLAP (HOLAP). MOLAP przechowuje dane w wielowymiarowych tablicach, zapewniając szybką wydajność zapytań i wydajną kompresję danych. Z drugiej strony ROLAP wykorzystuje możliwości relacyjnych baz danych do przechowywania danych i manipulowania nimi. Takie podejście zapewnia lepszą skalowalność i elastyczność dzięki wykorzystaniu istniejących technologii baz danych. HOLAP to połączenie MOLAP i ROLAP, którego celem jest zaoferowanie tego, co najlepsze z obu światów – wydajności, skalowalności i elastyczności.

Aby osiągnąć swoje cele, systemy OLAP wykorzystują różnorodne operacje analityczne. Niektóre z typowych operacji OLAP obejmują:

Krojenie: ta operacja umożliwia użytkownikom wybranie podzbioru danych z kostki poprzez określenie kryterium, takiego jak czas lub lokalizacja, w celu skupienia się na określonych wymiarach.

Krojenie w kostkę: Krojenie w kostkę jest podobne do krojenia, ale polega na wybraniu podsześcianu z większej kostki danych, co pozwala użytkownikom analizować dane na większym poziomie szczegółowości.

Drążenie/drążenie: drążenie i drążenie to operacje umożliwiające użytkownikom poruszanie się po różnych poziomach szczegółowości w hierarchii danych, przechodzenie od danych bardziej ogólnych do bardziej szczegółowych i odwrotnie.

Obracanie: Obracanie umożliwia użytkownikom obracanie osi danych w celu generowania nowych perspektyw i spostrzeżeń na podstawie kostek danych.

Roll-up: Roll-up to proces agregacji danych poprzez przejście na wyższy poziom w hierarchii danych lub połączenie danych niższego poziomu w celu utworzenia podsumowania wyższego poziomu.

W kontekście potężnej platformy AppMaster, która no-code, funkcjonalność OLAP odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu klientom solidnych możliwości analitycznych. Ponieważ AppMaster umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie modeli danych i procesów biznesowych, wdrożenie technik OLAP może zachęcić firmy do skuteczniejszego i wydajniejszego podejmowania decyzji opartych na danych. Możliwości AppMaster w zakresie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych zapewniają idealne środowisko do opracowywania zintegrowanych rozwiązań analitycznych opartych na OLAP, które zaspokajają różnorodne potrzeby użytkowników.

Obsługa przez AppMaster baz danych zgodnych z Postgresql jako podstawowej bazy danych sprawia, że ​​jest to również korzystne dla klientów poszukujących rozwiązań OLAP. Dzięki aplikacjom generowanym przez AppMaster działającym na platformach Golang, Vue3, Kotlin i SwiftUI firmy mogą wykorzystać skalowalność i wydajność platformy do wdrażania systemów OLAP, które mogą analizować znaczne ilości danych bez utraty responsywności.

Co więcej, wykorzystując możliwości automatycznej regeneracji AppMaster przy każdej zmianie planów aplikacji, firmy mogą wyeliminować dług techniczny i zachować elastyczność w obliczu zmieniających się wymagań analitycznych. Jest to niezbędne do utrzymania wydajnych operacji OLAP i sprostania wyzwaniom związanym ze wzrostem i złożonością danych we współczesnych organizacjach.

Podsumowując, OLAP to potężny zestaw technik, które umożliwiają organizacjom wydobywanie wniosków z wielowymiarowych danych w czasie rzeczywistym. W połączeniu z kompleksową platformą, taką jak AppMaster, firmy mogą wykorzystać moc OLAP do tworzenia niestandardowych rozwiązań analitycznych dostosowanych do ich konkretnych potrzeb. Wykorzystując no-code, oparty na grafice system tworzenia aplikacji AppMaster, organizacje mogą usprawnić proces tworzenia aplikacji nawet 10-krotnie, redukując jednocześnie powiązane koszty nawet 3-krotnie. W dzisiejszym świecie opartym na danych wdrożenie OLAP w AppMaster może umożliwić firmom wprowadzanie innowacji, optymalizację i odniesienie sukcesu.