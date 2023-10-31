قاعدة بيانات الرسم البياني هي نوع من قواعد بيانات NoSQL المصممة خصيصًا لتخزين علاقات البيانات المعقدة وإدارتها والاستعلام عنها بطريقة أكثر كفاءة ودلالية من قواعد البيانات العلائقية التقليدية. تستخدم قواعد بيانات الرسم البياني نظرية الرسم البياني، وهي فرع من الرياضيات يركز على دراسة العلاقات بين الكائنات، كمبدأ أساسي لنمذجة البيانات والاستعلام عنها. في قاعدة بيانات الرسم البياني، يتم تمثيل البيانات كعقد (كيانات) وحواف (علاقات)، والتي تشكل معًا بنية الرسم البياني. تمثل كل عقدة كيانًا، مثل شخص أو مؤسسة، وتمثل كل حافة علاقة بين عقدتين، مثل "موظف" أو "عضو في". يمكن أن تحتوي كل من العقد والحواف على خصائص، وهي عبارة عن أزواج قيمة مفتاحية تستخدم لتخزين معلومات إضافية حول الكيانات أو العلاقات.

اكتسبت قواعد بيانات الرسم البياني شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب قدرتها على التعامل مع البيانات المعقدة والمترابطة بشكل أكثر طبيعية وكفاءة من قواعد البيانات العلائقية التقليدية. وهي مناسبة بشكل خاص لحالات الاستخدام التي تكون فيها العلاقات بين كيانات البيانات أمرًا بالغ الأهمية، مثل الشبكات الاجتماعية، ومحركات التوصيات، والرسوم البيانية المعرفية، واكتشاف الاحتيال، وإدارة الشبكة. وفقًا لدراسة استقصائية أجرتها شركة التحليلات Gartner في عام 2020، فإن اعتماد قواعد البيانات الرسومية في المؤسسات يتزايد بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 40%، ومن المتوقع أن يتم استخدامها من قبل أكثر من 80% من الشركات. مشاريع البيانات والتحليلات بحلول عام 2025.

إحدى المزايا الرئيسية لقواعد بيانات الرسم البياني هي قدرتها على إجراء استعلامات معقدة قائمة على العلاقات بكفاءة. في حين أن قواعد البيانات العلائقية يمكنها أيضًا تخزين العلاقات بين الكيانات والاستعلام عنها، فإنها تتطلب عمليات ربط مكلفة للقيام بذلك، مما قد يؤدي إلى مشكلات في الأداء في مجموعات البيانات واسعة النطاق. من ناحية أخرى، في قواعد بيانات الرسم البياني، يتم تخزين العلاقات مباشرة ككيانات من الدرجة الأولى، مما يسمح بالاجتياز السريع والاستعلام دون الحاجة إلى عمليات ربط باهظة الثمن. ونتيجة لذلك، يمكن لقواعد بيانات الرسم البياني تقديم أداء أفضل بكثير في حالات استخدام معينة مقارنة بقواعد البيانات العلائقية.

الميزة الرئيسية الأخرى لقواعد بيانات الرسم البياني هي مرونتها في نمذجة البيانات. على عكس قواعد البيانات العلائقية، التي تعتمد على مخطط ثابت وتتطلب تعديلات مخطط مكلفة عندما تتغير هياكل البيانات، تستخدم قواعد بيانات الرسم البياني نماذج بيانات خالية من المخطط أو نماذج بيانات مرنة. وهذا يسمح بنمذجة أسهل وأكثر ديناميكية لهياكل البيانات المعقدة والمتطورة، مما يجعلها خيارًا شائعًا للتطبيقات الحديثة والمرنة والمعتمدة على البيانات. علاوة على ذلك، يمكن لقواعد بيانات الرسم البياني دمج وإدارة البيانات من مصادر مختلفة بسهولة بفضل دعمها الأصلي لنمذجة البيانات الدلالية والاستعلام عنها باستخدام اللغات القياسية مثل SPARQL أو GraphQL.

هناك العديد من أنظمة إدارة قواعد بيانات الرسوم البيانية (DBMS) الشائعة المتوفرة في السوق، سواء كانت مفتوحة المصدر أو تجارية. تتضمن بعض أنظمة إدارة قواعد البيانات البيانية المعروفة Neo4j، وAmazon Neptune، وMicrosoft Azure Cosmos DB، وJanusGraph. توفر هذه الأنظمة ميزات متنوعة مثل قابلية التوسع الأفقي، والتوافر العالي، ومعاملات ACID، وتحسين الاستعلام، ودعم لغات الاستعلام المتعددة وواجهات برمجة التطبيقات، مما يلبي المتطلبات وحالات الاستخدام المختلفة.

في سياق منصة AppMaster no-code ، يمكن أن تكون قواعد بيانات الرسم البياني إضافة قيمة لمجموعة خيارات تخزين البيانات وإدارتها المقدمة. من خلال تضمين قواعد بيانات الرسم البياني كجزء من النظام البيئي AppMaster ، يمكن للعملاء بسهولة إنشاء ونشر التطبيقات التي تتعامل مع البيانات المعقدة والمتصلة والاستفادة من المزايا الكامنة في قواعد بيانات الرسم البياني، مثل الاستعلام الفعال عن العلاقات ونمذجة البيانات المرنة. يمكن توسيع أدوات نمذجة البيانات المرئية الخاصة بـ AppMaster لدعم هياكل بيانات الرسم البياني، مما يسمح للمستخدمين بتصميم وإدارة العقد والحواف والخصائص بسهولة في تطبيقاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنظام أن يتكامل مع نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) للرسم البياني الشهير لتمكين تخزين البيانات والوصول إليها والاستعلام عنها بشكل سلس، مع تقديم الدعم أيضًا للغات استعلام الرسم البياني القياسية مثل GraphQL أو Cypher.

باختصار، قاعدة بيانات الرسم البياني هي نوع متخصص من قاعدة بيانات NoSQL مصممة خصيصًا للتعامل مع البيانات المعقدة والمترابطة بكفاءة ودلالة. باستخدام نظرية الرسم البياني كأساس لنمذجة البيانات والاستعلام عنها، توفر قواعد بيانات الرسم البياني مزايا كبيرة في الأداء والمرونة مقارنة بقواعد البيانات العلائقية التقليدية في حالات استخدام معينة. مع استمرار اعتماد قواعد بيانات الرسم البياني عبر الصناعات، فإن دمج إمكانات قاعدة بيانات الرسم البياني في منصات مثل AppMaster يمكن أن يوفر للمستخدمين مجموعة أكثر شمولاً وقوة من أدوات إدارة البيانات وتمكين تطوير التطبيقات المتقدمة المستندة إلى البيانات.