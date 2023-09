Das Besuchermuster ist ein weit verbreitetes Entwurfsmuster im Bereich Softwarearchitektur und -design, insbesondere im Kontext der objektorientierten Programmierung. Es gehört zur Kategorie der Verhaltensentwurfsmuster und bietet eine Möglichkeit, Algorithmen und Datenstrukturen zu trennen, indem eine Operation von der Objektstruktur, auf der sie ausgeführt wird, entkoppelt wird. Das Besuchermuster ist für die Bewältigung der Komplexität von Softwareanwendungen äußerst wertvoll, da es das Single-Responsibility-Prinzip (SRP) fördert und es Softwarekomponenten ermöglicht, modularer und wartbarer zu werden.

Im Wesentlichen umfasst das Besuchermuster die Erstellung einer Besucherklasse, die das externe Verhalten für jedes Element einer Objektstruktur definiert. Diese Klasse ist dafür verantwortlich, Operationen an den Elementen der Objekthierarchie durchzuführen, ohne die Struktur selbst zu ändern. Die Besucherklasse deklariert eine Besuchsmethode für jeden Elementtyp, den sie bearbeiten muss, und folgt normalerweise einer Schnittstelle oder einer abstrakten Basisklasse für einen genau definierten Vertrag.

Um das Besuchermuster zu verwenden, müssen die Elemente in der Objektstruktur eine Akzeptanzmethode implementieren, die es ihnen ermöglicht, einen Besucher zu akzeptieren. Die Methode „accept“ nimmt einen Besucher als Parameter und ruft die entsprechende Visit-Methode für den Besucher auf, wobei sie sich selbst als Argument übergibt. Dieser doppelte Dispatch-Mechanismus ermöglicht es dem Besucher, den für das Element spezifischen Vorgang auszuführen und so die Trennung der Anliegen zu erreichen.

Einer der Hauptvorteile des Besuchermusters ist seine Fähigkeit, neue Operationen zu vorhandenen Klassen hinzuzufügen, ohne deren Quellcode zu ändern. Dadurch vereinfacht es die Wartung und Weiterentwicklung von Softwaresystemen und ermöglicht Entwicklern, Änderungen vorzunehmen, ohne bestehende Strukturen zu beeinträchtigen. Darüber hinaus ermöglicht das Muster die Akkumulation von Zuständen über eine Durchquerung der Objektstruktur hinweg, was es besonders nützlich bei der Implementierung von Operationen macht, die sich über verschiedene Elementtypen erstrecken.

Im Kontext der no-code Plattform AppMaster könnte das Besuchermuster in verschiedenen Aspekten des Anwendungsgenerierungsprozesses eingesetzt werden. Wenn ein Kunde beispielsweise seine gewünschten Backend-, Web- oder mobilen Anwendungen mit den visuellen Tools der Plattform entwirft, können die resultierenden Blaupausen als Objektstruktur dargestellt werden. Anschließend kann eine Besucherklasse verwendet werden, um diese Struktur zu durchlaufen, Quellcode zu generieren, die Anwendungen zu kompilieren, Tests auszuführen und die Endprodukte zur Bereitstellung in Docker-Container zu packen.

Die Fähigkeit von AppMaster, Anwendungen von Grund auf in weniger als 30 Sekunden und ohne technische Schulden zu generieren, ist teilweise auf die effiziente Anwendung des Besuchermusters zurückzuführen. Wenn ein Kunde seine Anwendungsanforderungen ändert, kann der Besucher die aktualisierte Objektstruktur durchlaufen, um die Anwendungen schnell und nahtlos neu zu generieren.

Stellen Sie sich einen Kunden vor, der mithilfe der AppMaster Plattform das Datenmodell, die Geschäftslogik und die Benutzeroberfläche für eine Webanwendung entwirft. Die resultierende Objektstruktur kann Elemente enthalten, die Datenbankschemata, Geschäftsprozesse und UI-Komponenten darstellen. Um die Vue3-basierte Webanwendung zu generieren, kann die Plattform eine Besucherklasse verwenden, die die entsprechenden Besuchsmethoden definiert, um Quellcode und Assets für jedes Element in der Struktur zu generieren. Dieser Besucher würde es der AppMaster Plattform ermöglichen, wartbaren, modularen Code bereitzustellen, der den Anforderungen des Kunden entspricht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Besuchermuster ein leistungsstarkes Entwurfsmuster ist, das die Trennung von Belangen in Softwarearchitektur und -design fördert. Es ermöglicht Entwicklern, neue Funktionen zu bestehenden Klassen hinzuzufügen, ohne ihren Quellcode zu ändern, was zu einer wartbareren und modulareren Software führt. Im Kontext der no-code Plattform AppMaster kann das Besuchermuster effektiv in verschiedenen Phasen des Anwendungsgenerierungsprozesses eingesetzt werden und trägt so zur Fähigkeit der Plattform bei, qualitativ hochwertige, skalierbare Softwarelösungen mit minimalem technischem Aufwand bereitzustellen.