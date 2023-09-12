في سياق تطوير التطبيقات والنماذج الأولية، تشير إمكانية الوصول إلى تصميم وتنفيذ واجهات التطبيقات الرقمية والمحتوى والتفاعلات بطريقة تضمن أن يتمكن كل مستخدم، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، من الوصول إلى البرنامج وفهمه والتفاعل معه واستخدامه. على نحو فعال. يعد ضمان إمكانية الوصول إلى التطبيقات جانبًا مهمًا من تجربة المستخدم الشاملة وهو أمر بالغ الأهمية للوصول إلى قاعدة مستخدمين أوسع، وتلبية المتطلبات القانونية، وتلبية احتياجات المستخدمين ذوي الاحتياجات المتنوعة، وتعزيز الشمول وسهولة الاستخدام في العالم الرقمي.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يعاني أكثر من مليار شخص، أي ما يقرب من 15٪ من سكان العالم، من شكل من أشكال الإعاقة، مما يجعل من الضروري تلبية الاحتياجات المتنوعة لقاعدة المستخدمين المتنوعة هذه. نظرًا لأن AppMaster عبارة عن منصة قوية no-code ، فهي تتيح التطوير السريع لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية التي يمكن الوصول إليها من خلال مجموعتها الشاملة من الأدوات والميزات. إن ضمان إمكانية الوصول لا يساعد المطورين على الالتزام بإرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) فحسب، بل يعزز أيضًا العلاقة الإيجابية مع المستخدمين ويعزز سمعة العلامة التجارية.

يمكن تحقيق إمكانية الوصول في تطوير التطبيقات بطرق متعددة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

بدائل النص: توفير أوصاف نصية للمحتوى غير النصي، مثل الصور، حتى يتمكن مستخدمو قارئ الشاشة من الوصول إلى المعلومات المقدمة.

توفير أوصاف نصية للمحتوى غير النصي، مثل الصور، حتى يتمكن مستخدمو قارئ الشاشة من الوصول إلى المعلومات المقدمة. إمكانية الوصول إلى لوحة المفاتيح: التأكد من إمكانية إجراء جميع التفاعلات باستخدام لوحة المفاتيح، دون الحاجة إلى ماوس أو أجهزة تأشير أخرى، يساعد المستخدمين ذوي القدرة المحدودة على الحركة أو أولئك الذين يعتمدون على التقنيات المساعدة.

التأكد من إمكانية إجراء جميع التفاعلات باستخدام لوحة المفاتيح، دون الحاجة إلى ماوس أو أجهزة تأشير أخرى، يساعد المستخدمين ذوي القدرة المحدودة على الحركة أو أولئك الذين يعتمدون على التقنيات المساعدة. تخطيطات قابلة للتكيف: تصميم التطبيقات التي يمكنها التكيف ديناميكيًا مع دقة الشاشة والاتجاهات وإعدادات العرض المختلفة، مما يلبي احتياجات المستخدمين ذوي تكوينات وتفضيلات الأجهزة المختلفة.

تصميم التطبيقات التي يمكنها التكيف ديناميكيًا مع دقة الشاشة والاتجاهات وإعدادات العرض المختلفة، مما يلبي احتياجات المستخدمين ذوي تكوينات وتفضيلات الأجهزة المختلفة. تباين الألوان: ضمان نسبة تباين ألوان كافية بين النصوص والخلفيات لتحسين الوضوح للمستخدمين ضعاف البصر والذين يعانون من عمى الألوان.

ضمان نسبة تباين ألوان كافية بين النصوص والخلفيات لتحسين الوضوح للمستخدمين ضعاف البصر والذين يعانون من عمى الألوان. بدائل الوسائط المستندة إلى الوقت: توفير التسميات التوضيحية والأوصاف الصوتية والنصوص لمحتوى الوسائط المتعددة لاستيعاب المستخدمين ذوي الإعاقة السمعية أو أولئك الذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى الوسائط من خلال الوسائل التقليدية.

توفير التسميات التوضيحية والأوصاف الصوتية والنصوص لمحتوى الوسائط المتعددة لاستيعاب المستخدمين ذوي الإعاقة السمعية أو أولئك الذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى الوسائط من خلال الوسائل التقليدية. تحديد الأخطاء والاقتراحات: تقديم رسائل خطأ وتعليمات واقتراحات واضحة وموجزة للمستخدمين عند مواجهة مشكلات أثناء التفاعلات، مما يضمن تجربة تطبيق أكثر سلاسة لجميع المستخدمين، وخاصة ذوي الإعاقات الإدراكية.

تقديم رسائل خطأ وتعليمات واقتراحات واضحة وموجزة للمستخدمين عند مواجهة مشكلات أثناء التفاعلات، مما يضمن تجربة تطبيق أكثر سلاسة لجميع المستخدمين، وخاصة ذوي الإعاقات الإدراكية. الاتساق: يساعد الحفاظ على تصميم متسق وأنماط التفاعل والتنقل عبر التطبيق المستخدمين، وخاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات إدراكية، على فهم بنية التطبيق وتشغيله بكفاءة أكبر.

توفر منصة AppMaster مجموعة من الأدوات والميزات التي تمكن المطورين من دمج إمكانية الوصول في تطبيقاتهم من البداية. تشمل ميزات AppMaster الرئيسية التي تدعم إمكانية الوصول ما يلي:

مصممو BP المرئيون: يتيح مصممو عمليات الأعمال المرئية (BP) AppMaster للمطورين إنشاء وإدارة تدفق المعلومات وتفاعلات المستخدم بسهولة، مما يتيح تصميم واجهات منطقية ويمكن الوصول إليها.

يتيح مصممو عمليات الأعمال المرئية (BP) للمطورين إنشاء وإدارة تدفق المعلومات وتفاعلات المستخدم بسهولة، مما يتيح تصميم واجهات منطقية ويمكن الوصول إليها. عناصر واجهة المستخدم بالسحب والإفلات: تعمل أدوات تصميم واجهة المستخدم drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster على تعزيز تطوير تخطيطات قابلة للتكيف تلبي مجموعة متنوعة من تكوينات الأجهزة وتفضيلات المستخدم، مما يعزز إمكانية الوصول بشكل أكبر عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة.

تعمل أدوات تصميم واجهة المستخدم الخاصة بـ على تعزيز تطوير تخطيطات قابلة للتكيف تلبي مجموعة متنوعة من تكوينات الأجهزة وتفضيلات المستخدم، مما يعزز إمكانية الوصول بشكل أكبر عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة. كود المصدر الذي تم إنشاؤه: من خلال اشتراك Enterprise، يتلقى العملاء كود المصدر الذي تم إنشاؤه لتطبيقاتهم، مما يوفر المرونة اللازمة لتخصيص ميزات إمكانية الوصول بشكل أكبر أو التكامل مع أدوات ومكتبات اختبار إمكانية الوصول التابعة لجهات خارجية.

من خلال اشتراك Enterprise، يتلقى العملاء كود المصدر الذي تم إنشاؤه لتطبيقاتهم، مما يوفر المرونة اللازمة لتخصيص ميزات إمكانية الوصول بشكل أكبر أو التكامل مع أدوات ومكتبات اختبار إمكانية الوصول التابعة لجهات خارجية. التحديثات المستندة إلى الخادم: يمكّن نهج AppMaster المستند إلى الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول العملاء من تحديث واجهة المستخدم والمنطق والعناصر الأخرى دون مطالبة المستخدمين بتنزيل تحديثات التطبيق وتثبيتها. ويضمن هذا حصول المستخدمين دائمًا على أحدث إصدار من التطبيق وأكثرها سهولة في الوصول إليه، مما يعزز تجربة التطبيق الشاملة وسهولة الاستخدام.

من خلال الاستفادة من مجموعة أدوات AppMaster الشاملة وتبني أفضل ممارسات إمكانية الوصول، يمكن للمطورين والشركات إنشاء تطبيقات يمكن الوصول إليها تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المستخدمين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي المقابل، سيؤدي هذا إلى زيادة رضا المستخدمين، وقاعدة مستخدمين أوسع، وامتثال أفضل لمعايير الصناعة، وعالم رقمي أكثر شمولاً وسهل الاستخدام بشكل عام.