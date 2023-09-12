Uygulama geliştirme ve prototip oluşturma bağlamında Erişilebilirlik, dijital uygulama arayüzlerinin, içeriğinin ve etkileşimlerinin, engelliler de dahil olmak üzere her kullanıcının yazılıma erişebilmesini, anlayabilmesini, yazılımla etkileşimde bulunabilmesini ve kullanabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanması ve uygulanması anlamına gelir. etkili bir şekilde. Uygulamalarda erişilebilirliğin sağlanması, genel kullanıcı deneyiminin kritik bir yönüdür ve daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmak, yasal gereklilikleri karşılamak, farklı ihtiyaçları olan kullanıcılara hizmet vermek ve dijital dünyada kapsayıcılığı ve kullanılabilirliği teşvik etmek açısından çok önemlidir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, bir milyardan fazla insan, yani küresel nüfusun yaklaşık %15'i, bir tür engellilik yaşamaktadır; bu da, bu farklı kullanıcı tabanının değişen ihtiyaçlarının karşılanmasını zorunlu kılmaktadır. AppMaster güçlü no-code bir platform olduğundan, kapsamlı araç ve özellikler paketi aracılığıyla erişilebilir web, mobil ve arka uç uygulamalarının hızlı bir şekilde geliştirilmesine olanak tanır. Erişilebilirliğin sağlanması yalnızca geliştiricilerin Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri'ne (WCAG) uymalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcılarla olumlu bir ilişki geliştirir ve marka itibarını artırır.

Uygulama geliştirmede erişilebilirlik, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birden fazla yolla sağlanabilir:

Metin alternatifleri: Ekran okuyucu kullanıcılarının sunulan bilgilere erişebilmesi için resimler gibi metin olmayan içerikler için metin açıklamaları sağlamak.

Ekran okuyucu kullanıcılarının sunulan bilgilere erişebilmesi için resimler gibi metin olmayan içerikler için metin açıklamaları sağlamak. Klavye Erişilebilirliği: Tüm etkileşimlerin, fare veya diğer işaretleme aygıtlarına ihtiyaç duymadan klavye kullanılarak gerçekleştirilebilmesinin sağlanması, hareket kabiliyeti sınırlı olan veya yardımcı teknolojilere güvenen kullanıcılara yardımcı olur.

Tüm etkileşimlerin, fare veya diğer işaretleme aygıtlarına ihtiyaç duymadan klavye kullanılarak gerçekleştirilebilmesinin sağlanması, hareket kabiliyeti sınırlı olan veya yardımcı teknolojilere güvenen kullanıcılara yardımcı olur. Uyarlanabilir düzenler: Farklı ekran çözünürlüklerine, yönlere ve ekran ayarlarına dinamik olarak uyum sağlayabilen, farklı cihaz yapılandırmaları ve tercihleri ​​olan kullanıcılara hitap eden uygulamalar tasarlamak.

Farklı ekran çözünürlüklerine, yönlere ve ekran ayarlarına dinamik olarak uyum sağlayabilen, farklı cihaz yapılandırmaları ve tercihleri ​​olan kullanıcılara hitap eden uygulamalar tasarlamak. Renk kontrastı: Görme engelli kullanıcılar ve renk körü olan kullanıcılar için okunabilirliği artırmak amacıyla metinler ve arka planlar arasında yeterli renk kontrast oranının sağlanması.

Görme engelli kullanıcılar ve renk körü olan kullanıcılar için okunabilirliği artırmak amacıyla metinler ve arka planlar arasında yeterli renk kontrast oranının sağlanması. Zamana dayalı medya alternatifleri: İşitme engelli kullanıcılara veya medyaya geleneksel yollarla erişemeyen kullanıcılara yönelik multimedya içeriği için altyazılar, sesli açıklamalar ve transkriptlerin sağlanması.

İşitme engelli kullanıcılara veya medyaya geleneksel yollarla erişemeyen kullanıcılara yönelik multimedya içeriği için altyazılar, sesli açıklamalar ve transkriptlerin sağlanması. Hata tanımlama ve öneriler: Etkileşimler sırasında sorunlarla karşılaşıldığında kullanıcılara açık ve kısa hata mesajları, talimatlar ve öneriler sunarak, başta bilişsel engelli olanlar olmak üzere tüm kullanıcılar için daha sorunsuz bir uygulama deneyimi sağlamak.

Etkileşimler sırasında sorunlarla karşılaşıldığında kullanıcılara açık ve kısa hata mesajları, talimatlar ve öneriler sunarak, başta bilişsel engelli olanlar olmak üzere tüm kullanıcılar için daha sorunsuz bir uygulama deneyimi sağlamak. Tutarlılık: Uygulama genelinde tutarlı bir tasarımın, etkileşim modellerinin ve gezinmenin sürdürülmesi, kullanıcıların, özellikle de bilişsel bozukluğu olanların, uygulamanın yapısını anlamasına ve onu daha verimli bir şekilde çalıştırmasına yardımcı olur.

AppMaster platformu, geliştiricilerin erişilebilirliği uygulamalarına en başından dahil etmelerine olanak tanıyan bir dizi araç ve özellik sağlar. Erişilebilirliği destekleyen temel AppMaster özellikleri şunları içerir:

Görsel BP Tasarımcıları: AppMaster görsel İş Süreci (BP) Tasarımcıları, geliştiricilerin bilgi akışını ve kullanıcı etkileşimlerini kolaylıkla oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak mantıksal ve erişilebilir arayüzlerin tasarlanmasına olanak tanır.

görsel İş Süreci (BP) Tasarımcıları, geliştiricilerin bilgi akışını ve kullanıcı etkileşimlerini kolaylıkla oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak mantıksal ve erişilebilir arayüzlerin tasarlanmasına olanak tanır. Sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü öğeleri: AppMaster drag-and-drop kullanıcı arayüzü tasarım araçları, çeşitli cihaz yapılandırmalarına ve kullanıcı tercihlerine hitap eden uyarlanabilir düzenlerin geliştirilmesini teşvik ederek farklı cihazlar ve platformlar arasında daha fazla erişilebilirliği teşvik eder.

kullanıcı arayüzü tasarım araçları, çeşitli cihaz yapılandırmalarına ve kullanıcı tercihlerine hitap eden uyarlanabilir düzenlerin geliştirilmesini teşvik ederek farklı cihazlar ve platformlar arasında daha fazla erişilebilirliği teşvik eder. Oluşturulan kaynak kodu: Enterprise aboneliğiyle müşteriler, uygulamaları için oluşturulmuş kaynak kodunu alır ve erişilebilirlik özelliklerini daha da özelleştirme veya üçüncü taraf erişilebilirlik test araçları ve kitaplıklarıyla entegrasyon esnekliği sağlar.

Enterprise aboneliğiyle müşteriler, uygulamaları için oluşturulmuş kaynak kodunu alır ve erişilebilirlik özelliklerini daha da özelleştirme veya üçüncü taraf erişilebilirlik test araçları ve kitaplıklarıyla entegrasyon esnekliği sağlar. Sunucu odaklı güncellemeler: AppMaster mobil uygulamalara yönelik sunucu odaklı yaklaşımı, müşterilerin uygulama güncellemelerini indirip yüklemelerine gerek kalmadan müşterilerin kullanıcı arayüzünü, mantığı ve diğer öğeleri güncellemelerine olanak tanır. Bu, kullanıcıların her zaman uygulamanın en yeni ve en erişilebilir sürümüne sahip olmasını sağlayarak genel uygulama deneyimini ve kullanılabilirliğini artırır.

Geliştiriciler ve işletmeler, AppMaster kapsamlı araç paketinden yararlanarak ve erişilebilirlik için en iyi uygulamaları benimseyerek, engelli kişiler de dahil olmak üzere çok çeşitli kullanıcılara hitap eden erişilebilir uygulamalar oluşturabilir. Bu da kullanıcı memnuniyetinin artmasına, daha geniş bir kullanıcı tabanına, endüstri standartlarına daha iyi uyuma ve genel olarak daha kapsayıcı, kullanıcı dostu bir dijital dünyaya yol açacaktır.