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Доступность

12, сент. 2023

В контексте разработки и прототипирования приложений доступность относится к проектированию и реализации цифровых интерфейсов приложений, контента и взаимодействий таким образом, чтобы каждый пользователь, включая людей с ограниченными возможностями, мог получить доступ к программному обеспечению, понимать его, взаимодействовать с ним и использовать его. эффективно. Обеспечение доступности приложений является важнейшим аспектом общего пользовательского опыта и имеет решающее значение для охвата более широкой пользовательской базы, соблюдения законодательных требований, удовлетворения потребностей пользователей с разнообразными потребностями, а также содействия инклюзивности и удобству использования в цифровом мире.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более миллиарда человек, примерно 15% мирового населения, страдают той или иной формой инвалидности, поэтому крайне важно удовлетворить различные потребности этой разнообразной базы пользователей. Поскольку AppMaster — это мощная платформа no-code, она позволяет быстро разрабатывать доступные веб-, мобильные и серверные приложения благодаря обширному набору инструментов и функций. Обеспечение доступности не только помогает разработчикам соблюдать Рекомендации по обеспечению доступности веб-контента (WCAG), но также способствует установлению позитивных отношений с пользователями и повышает репутацию бренда.

Доступность при разработке приложений может быть достигнута несколькими способами, включая, помимо прочего:

  • Текстовые альтернативы: предоставление текстовых описаний нетекстового содержимого, например изображений, чтобы пользователи программ чтения с экрана могли получить доступ к представленной информации.
  • Доступность клавиатуры. Обеспечение возможности выполнения всех взаимодействий с помощью клавиатуры без необходимости использования мыши или других указательных устройств помогает пользователям с ограниченной подвижностью или тем, кто полагается на вспомогательные технологии.
  • Адаптируемые макеты: разработка приложений, которые могут динамически адаптироваться к различным разрешениям экрана, ориентациям и настройкам дисплея, обслуживая пользователей с различными конфигурациями устройств и предпочтениями.
  • Цветовой контраст: обеспечение достаточного соотношения цветового контраста между текстом и фоном для улучшения разборчивости для пользователей с ослабленным зрением и людей с дальтонизмом.
  • Альтернативные медиа, основанные на времени: предоставление субтитров, аудиоописаний и расшифровок мультимедийного контента для удобства пользователей с нарушениями слуха или тех, кто не может получить доступ к мультимедиа традиционными способами.
  • Идентификация ошибок и предложения: Предоставление четких и кратких сообщений об ошибках, инструкций и предложений пользователям при возникновении проблем во время взаимодействия, обеспечивая более плавную работу приложения для всех пользователей, особенно для людей с когнитивными нарушениями.
  • Согласованность. Поддержание единообразного дизайна, шаблонов взаимодействия и навигации по всему приложению помогает пользователям, особенно людям с когнитивными нарушениями, понять структуру приложения и работать с ним более эффективно.

Платформа AppMaster предоставляет ряд инструментов и функций, которые позволяют разработчикам с самого начала включать специальные возможности в свои приложения. Ключевые функции AppMaster, поддерживающие специальные возможности, включают:

  • Визуальные конструкторы BP. Визуальные конструкторы бизнес-процессов (BP) AppMaster позволяют разработчикам с легкостью создавать потоки информации и взаимодействия с пользователем и управлять ими, позволяя проектировать логические и доступные интерфейсы.
  • Элементы пользовательского интерфейса с возможностью перетаскивания. Инструменты проектирования пользовательского интерфейса drag-and-drop AppMaster способствуют разработке адаптируемых макетов, которые удовлетворяют различным конфигурациям устройств и предпочтениям пользователя, обеспечивая большую доступность на различных устройствах и платформах.
  • Сгенерированный исходный код. Благодаря подписке Enterprise клиенты получают сгенерированный исходный код для своих приложений, что обеспечивает гибкость для дальнейшей настройки функций специальных возможностей или интеграции со сторонними инструментами и библиотеками тестирования доступности.
  • Обновления на основе сервера. Серверный подход AppMaster к мобильным приложениям позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и другие элементы, не требуя от пользователей загрузки и установки обновлений приложений. Это гарантирует, что у пользователей всегда будет самая последняя и наиболее доступная версия приложения, что повышает общее удобство и удобство использования приложения.

Используя комплексный набор инструментов AppMaster и применяя лучшие практики обеспечения специальных возможностей, разработчики и предприятия могут создавать доступные приложения, предназначенные для широкого круга пользователей, включая людей с ограниченными возможностями. В свою очередь, это приведет к повышению удовлетворенности пользователей, расширению пользовательской базы, лучшему соблюдению отраслевых стандартов и в целом к ​​более инклюзивному и удобному для пользователя цифровому миру.

Изучите больше терминов:
Анимация Доступность Информационная архитектура Каркас Комплексный прототип Масштабирование прототипа Переход Переход по кликам Персона Пользовательский интерфейс (UI) Процесс адаптации Путь пользователя Сеанс пользовательского тестирования Управление жестами Шаблоны проектирования Эвристическая оценка

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