В контексте разработки и прототипирования приложений доступность относится к проектированию и реализации цифровых интерфейсов приложений, контента и взаимодействий таким образом, чтобы каждый пользователь, включая людей с ограниченными возможностями, мог получить доступ к программному обеспечению, понимать его, взаимодействовать с ним и использовать его. эффективно. Обеспечение доступности приложений является важнейшим аспектом общего пользовательского опыта и имеет решающее значение для охвата более широкой пользовательской базы, соблюдения законодательных требований, удовлетворения потребностей пользователей с разнообразными потребностями, а также содействия инклюзивности и удобству использования в цифровом мире.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более миллиарда человек, примерно 15% мирового населения, страдают той или иной формой инвалидности, поэтому крайне важно удовлетворить различные потребности этой разнообразной базы пользователей. Поскольку AppMaster — это мощная платформа no-code, она позволяет быстро разрабатывать доступные веб-, мобильные и серверные приложения благодаря обширному набору инструментов и функций. Обеспечение доступности не только помогает разработчикам соблюдать Рекомендации по обеспечению доступности веб-контента (WCAG), но также способствует установлению позитивных отношений с пользователями и повышает репутацию бренда.

Доступность при разработке приложений может быть достигнута несколькими способами, включая, помимо прочего:

Текстовые альтернативы: предоставление текстовых описаний нетекстового содержимого, например изображений, чтобы пользователи программ чтения с экрана могли получить доступ к представленной информации.

предоставление текстовых описаний нетекстового содержимого, например изображений, чтобы пользователи программ чтения с экрана могли получить доступ к представленной информации. Доступность клавиатуры. Обеспечение возможности выполнения всех взаимодействий с помощью клавиатуры без необходимости использования мыши или других указательных устройств помогает пользователям с ограниченной подвижностью или тем, кто полагается на вспомогательные технологии.

Обеспечение возможности выполнения всех взаимодействий с помощью клавиатуры без необходимости использования мыши или других указательных устройств помогает пользователям с ограниченной подвижностью или тем, кто полагается на вспомогательные технологии. Адаптируемые макеты: разработка приложений, которые могут динамически адаптироваться к различным разрешениям экрана, ориентациям и настройкам дисплея, обслуживая пользователей с различными конфигурациями устройств и предпочтениями.

разработка приложений, которые могут динамически адаптироваться к различным разрешениям экрана, ориентациям и настройкам дисплея, обслуживая пользователей с различными конфигурациями устройств и предпочтениями. Цветовой контраст: обеспечение достаточного соотношения цветового контраста между текстом и фоном для улучшения разборчивости для пользователей с ослабленным зрением и людей с дальтонизмом.

обеспечение достаточного соотношения цветового контраста между текстом и фоном для улучшения разборчивости для пользователей с ослабленным зрением и людей с дальтонизмом. Альтернативные медиа, основанные на времени: предоставление субтитров, аудиоописаний и расшифровок мультимедийного контента для удобства пользователей с нарушениями слуха или тех, кто не может получить доступ к мультимедиа традиционными способами.

предоставление субтитров, аудиоописаний и расшифровок мультимедийного контента для удобства пользователей с нарушениями слуха или тех, кто не может получить доступ к мультимедиа традиционными способами. Идентификация ошибок и предложения: Предоставление четких и кратких сообщений об ошибках, инструкций и предложений пользователям при возникновении проблем во время взаимодействия, обеспечивая более плавную работу приложения для всех пользователей, особенно для людей с когнитивными нарушениями.

Предоставление четких и кратких сообщений об ошибках, инструкций и предложений пользователям при возникновении проблем во время взаимодействия, обеспечивая более плавную работу приложения для всех пользователей, особенно для людей с когнитивными нарушениями. Согласованность. Поддержание единообразного дизайна, шаблонов взаимодействия и навигации по всему приложению помогает пользователям, особенно людям с когнитивными нарушениями, понять структуру приложения и работать с ним более эффективно.

Платформа AppMaster предоставляет ряд инструментов и функций, которые позволяют разработчикам с самого начала включать специальные возможности в свои приложения. Ключевые функции AppMaster, поддерживающие специальные возможности, включают:

Визуальные конструкторы BP. Визуальные конструкторы бизнес-процессов (BP) AppMaster позволяют разработчикам с легкостью создавать потоки информации и взаимодействия с пользователем и управлять ими, позволяя проектировать логические и доступные интерфейсы.

Визуальные конструкторы бизнес-процессов (BP) позволяют разработчикам с легкостью создавать потоки информации и взаимодействия с пользователем и управлять ими, позволяя проектировать логические и доступные интерфейсы. Элементы пользовательского интерфейса с возможностью перетаскивания. Инструменты проектирования пользовательского интерфейса drag-and-drop AppMaster способствуют разработке адаптируемых макетов, которые удовлетворяют различным конфигурациям устройств и предпочтениям пользователя, обеспечивая большую доступность на различных устройствах и платформах.

Инструменты проектирования пользовательского интерфейса способствуют разработке адаптируемых макетов, которые удовлетворяют различным конфигурациям устройств и предпочтениям пользователя, обеспечивая большую доступность на различных устройствах и платформах. Сгенерированный исходный код. Благодаря подписке Enterprise клиенты получают сгенерированный исходный код для своих приложений, что обеспечивает гибкость для дальнейшей настройки функций специальных возможностей или интеграции со сторонними инструментами и библиотеками тестирования доступности.

Благодаря подписке Enterprise клиенты получают сгенерированный исходный код для своих приложений, что обеспечивает гибкость для дальнейшей настройки функций специальных возможностей или интеграции со сторонними инструментами и библиотеками тестирования доступности. Обновления на основе сервера. Серверный подход AppMaster к мобильным приложениям позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и другие элементы, не требуя от пользователей загрузки и установки обновлений приложений. Это гарантирует, что у пользователей всегда будет самая последняя и наиболее доступная версия приложения, что повышает общее удобство и удобство использования приложения.

Используя комплексный набор инструментов AppMaster и применяя лучшие практики обеспечения специальных возможностей, разработчики и предприятия могут создавать доступные приложения, предназначенные для широкого круга пользователей, включая людей с ограниченными возможностями. В свою очередь, это приведет к повышению удовлетворенности пользователей, расширению пользовательской базы, лучшему соблюдению отраслевых стандартов и в целом к ​​более инклюзивному и удобному для пользователя цифровому миру.