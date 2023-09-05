تشير البنية بدون خادم، في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، إلى نموذج تصميم حيث تتم إدارة تنفيذ منطق التطبيق ومعالجة البيانات وخدمات الواجهة الخلفية بواسطة مزود خدمة سحابية على أساس الدفع أولاً بأول دون الحاجة إلى للمطورين توفير البنية التحتية للخادم وصيانتها وتوسيع نطاقها بأنفسهم. يستخدم هذا النموذج استخدام الوظيفة كخدمة (FaaS)، وهي خدمة حوسبة سحابية تسمح للمطورين بتنفيذ التعليمات البرمجية فقط عند الحاجة، ولا يتم إصدار الفواتير إلا مقابل الوقت الفعلي الذي يستغرقه تنفيذ التعليمات البرمجية. يوفر هذا التحول من البنى التقليدية التي تركز على الخادم إلى الأنظمة المعتمدة على الأحداث والقابلة للتطوير بشكل كبير فوائد رئيسية، بما في ذلك تقليل تكاليف الصيانة العامة، وتعزيز المرونة، وتحسين التكلفة.

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها O'Reilly Media، شهد اعتماد البنية بدون خادم زيادة بين الشركات من جميع الأحجام، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 22% بين عامي 2017 و2021. لقد ارتفع معدل تطوير تطبيقات الهاتف المحمول جنبًا إلى جنب، لأنه يوفر طريقة فعالة لبناء واجهات برمجة تطبيقات الهاتف المحمول ودعم معالجة البيانات في الوقت الفعلي.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب والواجهة الخلفية، تتبنى بنية بدون خادم من خلال إنشاء التطبيقات ونشرها عبر أطر عمل تعتمد على الخادم والتي تستفيد من إمكانات خدمات الحوسبة السحابية. يسمح هذا النهج للمستخدمين بالتركيز على تصميم تطبيقاتهم ونماذجها الأولية وتنفيذها دون التورط في صيانة الخادم وإدارته، مما يؤدي إلى أوقات تطوير أسرع وتكاليف أقل وعدم وجود أي ديون فنية تقريبًا.

توفر البنية بدون خادم في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة العديد من المزايا:

1. قابلية التوسع: يمكن القول إن الميزة الأكثر أهمية هي أن التوسع تلقائيًا بناءً على متطلبات التطبيق يلغي الحاجة إلى إدارة البنية التحتية يدويًا. يتعامل مزود الخدمة السحابية مع التوسع لضمان الأداء الأمثل وتجربة المستخدم، مما يسمح للتطبيق بالتعامل مع أعباء العمل المتزايدة بسلاسة.

2. فعالية التكلفة: إن استخدام نموذج تسعير الدفع لكل استخدام يعني أن المطورين يدفعون فقط مقابل وقت الحوسبة الذي تستهلكه تطبيقاتهم. يؤدي هذا إلى تجنب التكاليف المرتبطة باستخدام الخادم الخامل أو الإفراط في توفير الموارد، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف التشغيل بمرور الوقت.

3. تقليل وقت طرح المنتج في السوق: تسمح البنية بدون خادم في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمطورين بالتركيز على إنشاء ميزات التطبيق وتحسينها دون قضاء الوقت في توفير البنية التحتية للخادم وإدارتها ونشرها. من خلال الاستفادة من منصة AppMaster سهلة الاستخدام، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات عالية الجودة بسرعة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل وقت الوصول إلى السوق وتعزيز ممارسات التطوير المرنة.

4. المرونة: تعمل البنية بدون خادم على تعزيز النهج المعياري لتطوير التطبيقات، مما يتيح تقسيم المشاريع إلى مكونات أصغر يمكن التحكم فيها. ويعزز هذا النهج المرونة والقدرة على التكيف، ويعزز الابتكار والتحسين المستمر.

5. معالجة البيانات في الوقت الفعلي: غالبًا ما تتطلب تطبيقات الهاتف المحمول معالجة البيانات في الوقت الفعلي ووظائف تعتمد على الأحداث، مثل الإشعارات وروبوتات الدردشة وتحديثات المحتوى. تتفوق البنية بدون خادم في دعم هذه الميزات، مما يتيح استجابات ديناميكية تتناسب مع قاعدة مستخدمي التطبيق.

تتضمن أمثلة البنية بدون خادم المستخدمة في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول ما يلي:

1. تطبيقات الدردشة: تعد تطبيقات المراسلة عبر الهاتف المحمول، مثل WhatsApp وMessenger، أمثلة مثالية للتطبيقات التي لا تحتوي على خادم. ومن خلال الاستفادة من البنية بدون خادم، يمكن لهذه التطبيقات التوسع بسرعة للتعامل مع مليارات الرسائل يوميًا، مما يوفر تجربة سلسة لملايين المستخدمين حول العالم.

2. الألعاب: غالبًا ما يستخدم مطورو ألعاب الهاتف المحمول بنية بدون خادم لإنشاء واجهات خلفية للعبة يمكنها إدارة كميات كبيرة من الاتصالات المتزامنة وأحداث المستخدم في الوقت الفعلي وتحليلات البيانات. يعمل هذا النهج على تبسيط إدارة البنية التحتية مع تقديم تجربة ألعاب سريعة الاستجابة وجذابة.

3. تطبيقات إنترنت الأشياء: تعتمد العديد من تطبيقات إنترنت الأشياء المحمولة على بنية بدون خادم لمعالجة وتحليل البيانات التي تم جمعها من الأجهزة المتصلة في الوقت الفعلي، مما يتيح إشعارات المستخدم ذات الصلة في الوقت المناسب، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة بناءً على الرؤى المستمدة من البيانات.

4. تطبيقات التجارة الإلكترونية: تقف البنية بدون خادم وراء التشغيل السلس للعديد من تطبيقات التسوق عبر الهاتف المحمول، مما يسمح لها بالتعامل مع طلبات المستخدم المتقلبة وتقديم تجربة تسوق مخصصة من خلال التحليل في الوقت الفعلي لسلوك المستخدم وتفضيلاته.

في الختام، برزت البنية بدون خادم باعتبارها نهجًا قويًا وتحويليًا في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يبشر بعصر جديد في تصميم التطبيقات الفعال والقابل للتطوير والفعال من حيث التكلفة. من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية القوية no-code ، مثل AppMaster ، يمكن للمطورين الاستفادة من الإمكانات الكاملة للبنية بدون خادم لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول التي توفر تجربة مستخدم عالية الجودة مع تقليل وقت التطوير ومسؤوليات الصيانة المستمرة. مع استمرار تطور التكنولوجيا بدون خادم ونضجها، يمكننا أن نتوقع المزيد من التسارع في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، مدفوعًا بزيادة الاعتماد وحالات الاستخدام المبتكرة عبر الصناعات.