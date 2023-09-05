В сфере разработки мобильных приложений «родные модули» являются важными строительными блоками, которые позволяют разработчикам использовать все возможности базовой платформы путем прямого доступа к API, предоставляемым операционной системой устройства. Эти модули предоставляют разработчикам приложений возможность преодолеть разрыв между собственным кодом (т. е. кодом, специфичным для конкретной платформы, написанным на таких языках, как Java, Objective-C или Swift для платформ Android и iOS соответственно) и кроссплатформенным кодом, написанным на JavaScript. или другие подобные языки.

Нативные модули приобрели значение в контексте гибридных сред разработки мобильных приложений, таких как React Native, Xamarin и PhoneGap. Поскольку гибридные приложения могут не использовать весь потенциал собственных функций устройства, нативные модули устраняют этот разрыв, позволяя разработчикам беспрепятственно писать и интегрировать код, специфичный для конкретной платформы, в свои кроссплатформенные приложения. Эта функциональность позволяет разработчикам создавать производительные и визуально привлекательные приложения с психологическим комфортом, аналогичным тем, которые созданы с использованием родных языков.

AppMaster, мощная платформа для разработки приложений no-code, позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения с помощью визуального интерфейса drag-and-drop, не требуя от них написания кода вручную. Однако серверная платформа AppMaster широко использует собственные модули в своих приложениях Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Эти модули раскрывают лучшее из обоих миров: простоту разработки приложений с использованием платформы no-code в сочетании с мощью и гибкостью, возникающими благодаря прямому доступу к собственным функциям и API платформы. Такой подход позволяет клиентам постоянно обновлять свои мобильные приложения, не отправляя новые версии в App Store и Play Market.

Некоторые распространенные примеры собственных модулей включают доступ к камере устройства, GPS, акселерометру или push-уведомлениям. Однако нативные модули не ограничиваются этими банальными примерами, поскольку потенциально они могут включать в себя любые собственные функции или возможности, предоставляемые SDK платформы, в зависимости от конкретных требований разработчика. Вот почему эти модули обычно используются для интеграции внешних библиотек программного обеспечения, например, аналитических инструментов, рекламных сетей или платежных шлюзов, которые имеют привязки к конкретной платформе.

Когда дело доходит до разработки, нативные модули удовлетворяют две основные категории потребностей: функциональность и производительность. Нативные модули, связанные с функциональностью, позволяют разработчикам создавать приложения с богатым набором функций, предоставляя доступ к функциям, специфичным для платформы. С другой стороны, нативные модули, связанные с производительностью, служат средством защиты в тех случаях, когда производительность собственного кода приложения недостаточна. В этих сценариях переписывание критически важных частей приложения с использованием языков, специфичных для платформы, и собственных модулей может значительно улучшить общую производительность приложения.

При использовании собственных модулей в проекте разработчики должны проявлять осторожность, чтобы гарантировать, что модули совместимы с различными операционными системами и моделями устройств, а также согласованы с точки зрения функций и производительности на разных платформах. Кроссплатформенные технологии упрощают этот процесс, предоставляя инструменты и соглашения, которые упрощают разработчикам написание, поддержку и совместное использование собственных модулей на нескольких платформах.

Кроме того, разработчики приложений должны быть в курсе соответствующих рекомендаций для конкретных платформ, поскольку несоблюдение их может привести к отклонению приложения в App Store или Play Market. Разработчикам также следует заботиться о сохранении согласованности и удобства сопровождения своих кодовых баз, поскольку введение собственных модулей добавляет зависимости от конкретной платформы и потенциальные различия между платформами. Это может увеличить общую сложность проекта, потребовав более строгого тестирования и мер по обеспечению качества, чтобы гарантировать, что приложение работает должным образом на разных платформах.

В заключение отметим, что нативные модули играют решающую роль в сфере разработки мобильных приложений, особенно в контексте кроссплатформенных и гибридных сред разработки приложений. Преодолевая разрыв между собственным кодом и кроссплатформенным кодом, Native Modules дают разработчикам возможность создавать мобильные приложения, предлагающие оптимальное сочетание производительности, функциональности и эстетической привлекательности. Серверная платформа AppMaster, которая широко использует собственные модули, позволяет клиентам оставаться на шаг впереди в разработке мобильных приложений, снижая затраты и сохраняя при этом безупречный пользовательский опыт своих приложений.