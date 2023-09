Im Bereich der Entwicklung mobiler Apps sind „native Module“ wesentliche Bausteine, die es Entwicklern ermöglichen, die vollen Funktionen der zugrunde liegenden Plattform zu nutzen, indem sie direkt auf APIs zugreifen, die vom Betriebssystem des Geräts bereitgestellt werden. Diese Module bieten App-Entwicklern die Möglichkeit, die Lücke zwischen nativem Code (dh plattformspezifischem Code, der in Sprachen wie Java, Objective-C oder Swift für Android- bzw. iOS-Plattformen geschrieben wurde) und plattformübergreifendem Code, der in JavaScript geschrieben ist, zu schließen oder andere ähnliche Sprachen.

Native Module haben im Kontext hybrider Frameworks für die Entwicklung mobiler Apps wie React Native, Xamarin und PhoneGap an Bedeutung gewonnen. Da Hybrid-Apps möglicherweise nicht das volle Potenzial nativer Gerätefunktionen ausschöpfen, überbrücken native Module diese Kluft und ermöglichen es Entwicklern, plattformspezifischen Code nahtlos zu schreiben und in ihre plattformübergreifenden Apps zu integrieren. Diese Funktionalität versetzt Entwickler in die Lage, leistungsstarke und optisch ansprechende Apps zu erstellen, die über ähnliche psychologische Annehmlichkeiten verfügen wie Apps, die in Muttersprachen erstellt wurden.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Anwendungsentwicklungsplattform, ermöglicht es Benutzern, Backend-, Web- und mobile Anwendungen mithilfe einer visuellen drag-and-drop Oberfläche zu erstellen, ohne dass sie manuell Code schreiben müssen. Das servergesteuerte AppMaster -Framework verwendet jedoch in großem Umfang native Module in seinen Kotlin- und Jetpack Compose Anwendungen für Android und SwiftUI für iOS. Diese Module ermöglichen das Beste aus beiden Welten: die einfache App-Entwicklung mithilfe einer no-code Plattform, kombiniert mit der Leistungsfähigkeit und Flexibilität, die sich aus dem direkten Zugriff auf die nativen Funktionen und APIs der Plattform ergeben. Dieser Ansatz ermöglicht es Kunden, ihre mobilen Apps kontinuierlich zu aktualisieren, ohne neue Versionen im App Store und Play Market einzureichen.

Zu den gängigen Beispielen für native Module gehören der Zugriff auf die Kamera, das GPS, den Beschleunigungsmesser oder Push-Benachrichtigungen des Geräts. Native Module sind jedoch nicht auf diese alltäglichen Beispiele beschränkt, da sie je nach den spezifischen Anforderungen des Entwicklers möglicherweise alle nativen Funktionen oder Fähigkeiten umfassen können, die vom SDK der Plattform bereitgestellt werden. Aus diesem Grund werden diese Module häufig zur Integration externer Softwarebibliotheken verwendet, beispielsweise Analysetools, Werbenetzwerke oder Zahlungsgateways, die über plattformspezifische Bindungen verfügen.

Wenn es um die Entwicklung geht, decken native Module zwei Hauptkategorien von Anforderungen ab: Funktionalität und Leistung. Funktionalitätsbezogene native Module ermöglichen es Entwicklern, Apps mit einem umfangreichen Funktionsumfang zu erstellen, indem sie Zugriff auf plattformspezifische Funktionen bieten. Andererseits dienen leistungsbezogene Native Module als Abhilfe für Fälle, in denen die Leistung des nativen Codes einer App nicht ausreicht. In diesen Szenarien kann das Umschreiben kritischer Teile der App mithilfe plattformspezifischer Sprachen und nativer Module die Gesamtleistung der App erheblich verbessern.

Beim Einsatz nativer Module in einem Projekt müssen Entwickler Vorsicht walten lassen, um sicherzustellen, dass die Module mit verschiedenen Betriebssystemen und Gerätemodellen kompatibel sind und hinsichtlich Funktionen und Leistung zwischen verschiedenen Plattformen konsistent sind. Plattformübergreifende Technologien vereinfachen diesen Prozess, indem sie Tools und Konventionen bereitstellen, die es Entwicklern erleichtern, native Module auf mehreren Plattformen zu schreiben, zu warten und zu teilen.

Darüber hinaus müssen App-Entwickler über relevante plattformspezifische Richtlinien auf dem Laufenden bleiben, da eine Nichtbeachtung dazu führen kann, dass Apps vom App Store oder Play Market abgelehnt werden. Entwickler sollten auch darauf achten, die Konsistenz und Wartbarkeit ihrer Codebasen zu wahren, da die Einführung nativer Module plattformspezifische Abhängigkeiten und potenzielle Unterschiede zwischen Plattformen hinzufügt. Dies kann die Gesamtkomplexität des Projekts erhöhen und strengere Test- und Qualitätssicherungsmaßnahmen erforderlich machen, um sicherzustellen, dass die App auf verschiedenen Plattformen wie erwartet funktioniert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass native Module eine entscheidende Rolle in der Entwicklungslandschaft mobiler Apps spielen, insbesondere im Zusammenhang mit plattformübergreifenden und hybriden App-Entwicklungs-Frameworks. Indem sie die Lücke zwischen nativem Code und plattformübergreifendem Code schließen, ermöglichen native Module Entwicklern die Erstellung mobiler Apps, die eine optimale Mischung aus Leistung, Funktionalität und Ästhetik bieten. Das servergesteuerte Framework von AppMaster, das in großem Umfang native Module nutzt, ermöglicht es Kunden, bei der Entwicklung mobiler Apps immer einen Schritt voraus zu sein, die Kosten zu senken und gleichzeitig ein einwandfreies Benutzererlebnis für ihre Apps zu gewährleisten.