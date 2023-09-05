تمثل أطر عمل الأجهزة المحمولة، مثل React Native وFlutter، مجموعة أساسية من التقنيات والأدوات التي تسهل تطوير ونشر تطبيقات الأجهزة المحمولة عبر منصات مختلفة، مثل Android وiOS. توفر هذه الأطر بيئة تطوير موحدة ومتعددة المنصات، مما يمكّن المطورين من إنشاء تجارب متماسكة ومتسقة لتفاعل المستخدم ومشاركته. يمكن أن يؤدي استخدام أطر العمل المتنقلة إلى تقليل الوقت والجهد والموارد المطلوبة بشكل ملحوظ في إنشاء تطبيقات منفصلة لكل منصة متنقلة، مما يؤدي إلى تحسين إنتاجية المطورين وجودة التطبيقات بشكل كبير.

React Native، الذي طورته شركة Facebook، هو إطار عمل متنقل مفتوح المصدر يسمح للمطورين ببناء تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية باستخدام JavaScript وReact. فهو يعرض مكونات واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيقات مباشرة إلى واجهات برمجة تطبيقات النظام الأساسي الأصلية، مما يحقق إحساسًا وأداءً شبه أصليًا. توفر React بنية قائمة على المكونات، مما يسهل تطوير تطبيقات الهاتف المحمول المعقدة وتنظيمها وصيانتها. تعمل ميزة إعادة التحميل الساخنة على تسريع عملية التطوير، مما يتيح للمطورين رؤية التغييرات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى إعادة الترجمة. لقد زادت شعبية React Native ويتم استخدامه الآن بواسطة تطبيقات معروفة على نطاق واسع مثل Instagram وAirbnb وTesla.

Flutter، الذي طورته Google، هو إطار عمل متنقل آخر مفتوح المصدر يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات أصلية عبر الأنظمة الأساسية باستخدام لغة برمجة Dart. لقد اكتسب قدرًا كبيرًا من الاهتمام في مجتمع المطورين نظرًا لمكونات واجهة المستخدم الفعالة والمعبرة التي تسمى "الأدوات". تشكل هذه الأدوات مجموعة أدوات شاملة لتطوير عناصر واجهة المستخدم المرنة والقابلة للتخصيص والمستقلة عن النظام الأساسي. ميزة أخرى رائعة لـ Flutter هي محرك الرسومات Skia، الذي يعرض مكونات واجهة المستخدم مباشرة إلى واجهة برمجة تطبيقات الرسومات الخاصة بالمنصة المستهدفة. وينتج عن ذلك واجهات مستخدم عالية الكفاءة وسلسة ومتسقة بصريًا على منصات Android وiOS. تتمتع Flutter بقاعدة مستخدمين متنامية تتضمن تطبيقات شائعة مثل Alibaba وGoogle Ads وReflectly.

يتميز كل من إطاري عمل React Native وFlutter بمكتبات واسعة النطاق ومجتمعات دعم، مما يوفر ثروة من المكونات والحزم المعدة مسبقًا. وهذا يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لبناء تطبيقات الهاتف المحمول الفريدة والمبتكرة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء ورضا المستخدم. علاوة على ذلك، تعمل هذه الأطر على تسهيل التكامل مع الأجهزة وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمنصة، مما يتيح تطوير التطبيقات التي تستفيد بشكل كامل من قدرات النظام الأساسي المستهدف.

في AppMaster ، نحن نفهم مزايا وأهمية أطر عمل الأجهزة المحمولة في إنشاء تطبيقات متعددة الاستخدامات وعالية الأداء. توفر منصتنا حلاً no-code لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك باستخدام نهج يعتمد على الخادم يسمح للمستخدمين بإنشاء وتحديث تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم دون إعادة إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market. وهذا مفيد بشكل خاص لإجراء تكرارات أو تحديثات سريعة، مما يضمن بقاء التطبيقات محدثة وذات صلة. يستخدم AppMaster أطر عمل Kotlin و Jetpack Compose لنظامي التشغيل Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، مما يؤدي إلى إنشاء تطبيقات فعالة وقابلة للتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية المعنية.

بالإضافة إلى أطر عمل الأجهزة المحمولة، يوفر AppMaster بيئة تطوير متكاملة وشاملة (IDE) مصممة لتبسيط تطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والخلفية. يتيح ذلك للعملاء تطوير التطبيقات وإدارتها ونشرها بوتيرة سريعة بشكل لا يصدق، مما يؤدي إلى حل فعال من حيث التكلفة لا يمكن إنكاره. تتوافق التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster مع قواعد البيانات المستندة إلى Postgresql وتظهر قابلية التوسع الرائعة، مما يجعلها مناسبة لحالات الاستخدام عالية التحميل والحلول على مستوى المؤسسات.

بشكل عام، أحدثت أطر العمل المتنقلة مثل React Native وFlutter تغييرًا جذريًا في مشهد تطوير الأجهزة المحمولة، حيث قدمت حلولاً عبر الأنظمة الأساسية تجمع بين الكفاءة والأداء وتجارب المستخدم الجذابة. تستغل AppMaster قوة أطر العمل هذه وتوسعها إلى أبعد من ذلك، مما يوفر للعملاء نظامًا أساسيًا شاملاً no-code يعمل على تبسيط وتسريع الرحلة من الفكرة إلى حل برمجي فعال.