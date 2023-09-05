Mobil uygulama geliştirme alanında "Yerel Modüller", geliştiricilerin cihazın işletim sistemi tarafından sağlanan API'lere doğrudan erişerek temel platformun tüm özelliklerinden yararlanmasını sağlayan temel yapı taşlarıdır. Bu modüller, uygulama geliştiricilerine yerel kod (yani Android ve iOS platformları için sırasıyla Java, Objective-C veya Swift gibi dillerde yazılmış platforma özgü kod) ile JavaScript'te yazılmış platformlar arası kod arasındaki boşluğu doldurmaları için bir yol sağlar. veya diğer benzer diller.

Native Modüller, React Native, Xamarin ve PhoneGap gibi hibrit mobil uygulama geliştirme çerçeveleri bağlamında önem kazanmıştır. Hibrit uygulamalar yerel cihaz özelliklerinin tam potansiyelinden yararlanamayabileceğinden, Yerel Modüller bu uçurumu kapatarak geliştiricilerin platforma özgü kodları platformlar arası uygulamalarına sorunsuz bir şekilde yazıp entegre etmelerine olanak tanır. Bu işlevsellik, geliştiricilere, ana diller kullanılarak oluşturulanlara benzer psikolojik konforlara sahip, performanslı ve görsel olarak çekici uygulamalar oluşturma olanağı sağlar.

Güçlü bir no-code uygulama geliştirme platformu olan AppMaster, kullanıcıların manuel olarak kod yazmalarına gerek kalmadan görsel bir drag-and-drop arayüzü kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır. Bununla birlikte, AppMaster sunucu odaklı çerçeve, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS uygulamaları için SwiftUI Yerel Modülleri kapsamlı bir şekilde kullanır. Bu modüller her iki dünyanın da en iyi yönlerinin kilidini açar: no-code bir platform kullanarak uygulama geliştirme kolaylığı, platformun yerel özelliklerine ve API'lerine doğrudan erişimden kaynaklanan güç ve esneklikle birleşir. Bu yaklaşım, müşterilerin mobil uygulamalarını App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeden sürekli olarak güncellemelerine olanak tanıyor.

Yerel Modüllerin bazı yaygın örnekleri arasında cihazın kamerasına, GPS'sine, ivme ölçerine veya anlık bildirimlerine erişim yer alır. Ancak Yerel Modüller bu sıradan örneklerle sınırlı değildir; geliştiricinin özel gereksinimlerine bağlı olarak platformun SDK'sı tarafından sağlanan herhangi bir yerel işlevi veya yeteneği potansiyel olarak kapsayabilirler. Bu modüllerin, platforma özel bağlamaları olan analitik araçlar, reklam ağları veya ödeme ağ geçitleri gibi harici yazılım kitaplıklarını entegre etmek için yaygın olarak kullanılmasının nedeni budur.

Geliştirme söz konusu olduğunda, Yerel Modüller iki temel ihtiyaç kategorisine hitap eder: işlevsellik ve performans. İşlevsellikle İlgili Yerel Modüller, platforma özgü işlevlere erişim sağlayarak geliştiricilerin zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Öte yandan, performansla ilgili Yerel Modüller, bir uygulamanın yerel kodunun performansının yetersiz olduğu durumlara çözüm olarak hizmet eder. Bu senaryolarda, uygulamanın kritik bölümlerinin platforma özgü diller ve Yerel Modüller kullanılarak yeniden yazılması, uygulamanın genel performansını önemli ölçüde artırabilir.

Geliştiriciler, bir projede Yerel Modülleri kullanırken, modüllerin farklı işletim sistemleri ve cihaz modelleriyle uyumlu olmasını ve farklı platformlar arasında özellik ve performans açısından tutarlı olmasını sağlamak için dikkatli davranmalıdır. Çapraz platform teknolojileri, geliştiricilerin Yerel Modülleri birden çok platformda yazmasını, bakımını yapmasını ve paylaşmasını kolaylaştıran araçlar ve kurallar sağlayarak bu süreci basitleştirir.

Ayrıca, uygulama geliştiricilerinin platforma özel ilgili yönergeler konusunda güncel kalması gerekir; çünkü bunlara uymamak, uygulamaların App Store veya Play Market tarafından reddedilmesine neden olabilir. Yerel Modüllerin kullanıma sunulması, platforma özgü bağımlılıklar ve platformlar arasındaki potansiyel farklılıklar eklediğinden, geliştiricilerin kod tabanlarının tutarlılığını ve sürdürülebilirliğini korumaya da dikkat etmeleri gerekir. Bu, projenin genel karmaşıklığını artırabilir ve uygulamanın farklı platformlarda beklendiği gibi performans göstermesini sağlamak için daha sıkı testler ve kalite güvence önlemleri gerektirebilir.

Sonuç olarak, Yerel Modüller mobil uygulama geliştirme ortamında, özellikle de platformlar arası ve hibrit uygulama geliştirme çerçeveleri bağlamında çok önemli bir rol oynamaktadır. Yerel Modüller, yerel kod ile platformlar arası kod arasındaki boşluğu doldurarak geliştiricilere performans, işlevsellik ve estetik çekiciliğin optimum karışımını sunan mobil uygulamalar oluşturma olanağı sağlar. AppMaster Yerel Modüllerden geniş ölçüde yararlanan sunucu odaklı çerçevesi, müşterilerin mobil uygulama geliştirmede bir adım önde olmalarını sağlayarak, uygulamaları için kusursuz kullanıcı deneyimlerini sürdürürken maliyetleri düşürür.