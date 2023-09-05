في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يعد JSON، الذي يرمز إلى JavaScript Object Notation، عبارة عن تنسيق تبادل بيانات خفيف الوزن وقائم على النص وسهل القراءة يستخدم لنقل البيانات المنظمة بين الخادم والعميل. على الرغم من أنها لغة مستقلة، فإن JSON لها جذورها في JavaScript وقد اكتسبت شعبية هائلة بسبب بساطتها في التعامل مع البيانات وتحليلها مقارنة بالتنسيقات الأخرى مثل XML. أصبح JSON معيارًا معتمدًا على نطاق واسع لواجهات برمجة تطبيقات الويب، ويستخدم في بيئات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول المختلفة، بما في ذلك النظام الأساسي AppMaster no-code.

JSON هي طريقة فعالة لتشفير البيانات وفك تشفيرها في شكل أزواج قيمة المفتاح، حيث تكون المفاتيح عبارة عن سلاسل، ويمكن أن تكون القيم عبارة عن سلاسل أو أرقام أو منطقيات أو صفائف أو كائنات JSON أخرى. هذا التنسيق يجعله متوافقًا إلى حد كبير مع لغات البرمجة المختلفة، مما يسمح للمطورين بالعمل مع هياكل البيانات بسلاسة وتنفيذ عمليات CRUD (الإنشاء والقراءة والتحديث والحذف) بسهولة.

على سبيل المثال، خذ بعين الاعتبار بيانات JSON التالية التي تمثل قائمة المستخدمين:

تتكون هذه البيانات من مفتاح واحد ("المستخدمون") مع قيمة صفيف تحتوي على كائنين، يمثل كل منهما مستخدمًا. نظرًا لبساطة بنية JSON وسهولة قراءتها، يمكن للمطورين التعرف بسهولة على كل عنصر بيانات واستخدامه في منطق التطبيق الخاص بهم.

في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، غالبًا ما يتم استخدام JSON للتواصل بين التطبيق وواجهة برمجة تطبيقات الويب أو الواجهة الخلفية التي توفر البيانات والخدمات. تُعرف واجهات برمجة تطبيقات الويب التي تلتزم بالنمط المعماري REST (نقل الحالة التمثيلية) على نطاق واسع باسم RESTful APIs. على سبيل المثال، يقوم النظام الأساسي AppMaster no-code بإنشاء endpoints REST API تلقائيًا كجزء من تطبيق الواجهة الخلفية، مع الاستفادة من تنسيق JSON لنقل البيانات بين الخادم والتطبيقات من جانب العميل (الويب والجوال).

عند العمل مع AppMaster ، يمكن للمطورين تحديد نماذج البيانات ومنطق الأعمال وحتى تصميم واجهات المستخدم الخاصة بتطبيقاتهم بشكل مرئي، كل ذلك داخل النظام الأساسي. تستخدم تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها لغة البرمجة Go، بينما يتم إنشاء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتستفيد تطبيقات الهاتف المحمول من الأطر التي يحركها الخادم مثل Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. يستفيد هذا النظام البيئي المتنوع بشكل كبير من تعدد استخدامات JSON، مما يسمح بتبادل البيانات والتواصل بسلاسة.

علاوة على ذلك، مع زيادة تعقيد تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، تلعب JSON دورًا حيويًا في التعامل مع تبادل المعلومات في الوقت الفعلي في حالات استخدام تطبيقات الهاتف المحمول المختلفة، مثل تطبيقات الدردشة وتطبيقات الوسائط الاجتماعية ومنصات التجارة الإلكترونية والمزيد. إن كفاءته في نقل البيانات عبر الشبكات وبصمته الأصغر للبيانات، عند مقارنته بـ XML، تجعل JSON خيارًا مفضلاً للمطورين والمؤسسات التي تقوم بتطوير تطبيقات الهاتف المحمول لمنصات وبيئات متعددة.

إحدى المزايا الأساسية بشكل خاص التي تقدمها JSON هي قدرتها على تمكين التحديثات السلسة لتطبيقات الهاتف المحمول في النهج الذي يحركه الخادم دون الحاجة إلى إعادة الإرسال إلى متاجر التطبيقات. وهذا يعني أنه يمكن للمطورين تحديث نماذج بيانات التطبيقات والمنطق وواجهات المستخدم بسرعة باستخدام JSON لنقل المعلومات المحدثة، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد لنشر التغييرات وصيانة تطبيقات الهاتف المحمول.

للتلخيص، يعد JSON جانبًا أساسيًا لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول الحديثة، حيث يوفر تبادل بيانات فعال وسهل القراءة بين المكونات المختلفة للنظام البيئي للتطبيق. يمكن لمطوري التطبيقات، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون حلولًا no-code مثل AppMaster ، الاستفادة من JSON للاتصال السلس بين الواجهة الخلفية للخادم وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يعزز بشكل كبير عملية التطوير الخاصة بهم ويتيح النشر السريع للميزات والتحديثات الجديدة. علاوة على ذلك، تساهم JSON في تقليل العبء الفني للتطبيق، مما يحقق فعالية التكلفة وقابلية التوسع لكل من الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة في مساعيها لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.