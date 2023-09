Im Kontext von User Experience & Design bezieht sich eine native App auf eine Softwareanwendung, die speziell für ein bestimmtes Betriebssystem (OS) oder eine bestimmte Plattform wie iOS, Android oder Windows unter Verwendung der jeweiligen Programmiersprachen und Entwicklungen der Plattform entworfen und entwickelt wurde Rahmen. Native Apps sind so konzipiert, dass sie die einzigartigen Funktionen und Fähigkeiten des Geräts nutzen, auf dem sie ausgeführt werden. Daher bieten sie ein hohes Maß an Leistung, Reaktionsfähigkeit und Fluidität, um ein optimales Benutzererlebnis zu schaffen.

Native Apps werden mit plattformspezifischen Sprachen entwickelt, wie Swift oder Objective-C für iOS, Java oder Kotlin für Android und C# für Windows. Diese sprachabhängigen Prozesse ermöglichen den Apps direkten Zugriff auf die zugrunde liegenden Betriebssystem-APIs (Application Programming Interfaces), was zu erweiterter Funktionalität, verbesserter Leistung und einem einheitlichen Erscheinungsbild führt, das sich nahtlos in die native Plattform integriert. Durch die Verwendung dieser Sprachen wird außerdem sichergestellt, dass native Apps den Designprinzipien des Betriebssystems entsprechen, was eine intuitivere Benutzererfahrung und eine natürliche Integration mit den nativen Funktionen des Geräts ermöglicht.

Im Vergleich zu anderen App-Entwicklungsansätzen wie der plattformübergreifenden oder hybriden App-Entwicklung zeichnen sich native Apps durch überlegene Leistung, nahtlose Hardware- und Betriebssystemintegration und ein insgesamt besseres Benutzererlebnis aus. Dies liegt daran, dass native Apps so konzipiert sind, dass sie gerätespezifische Funktionen nutzen und den Zugriff auf erweiterte Gerätefunktionen wie Kamera, Sensoren und GPS ermöglichen. Daher liefern native Apps häufig eine schnellere und zuverlässigere Leistung und weisen deutlich kürzere Ladezeiten, flüssigere Animationen und eine reaktionsfähigere Benutzeroberfläche auf, die den plattformspezifischen UI-Konventionen entspricht.

Allerdings kann die Entwicklung nativer Apps kostspielig und zeitaufwändig sein. Da für jede Plattform eine separate Anwendung erforderlich ist, die mit plattformspezifischen Tools erstellt wurde, kann der Entwicklungsprozess schnell kompliziert und ressourcenintensiv werden. Dies erfordert den Einsatz qualifizierter und spezialisierter Entwickler, die mit den Feinheiten ihrer jeweiligen Plattformen bestens vertraut sind. Darüber hinaus kann die Wartung und Aktualisierung nativer Apps mühsam sein, da für jede Plattform separate Codebasen verwaltet werden müssen, was zu höheren Entwicklungskosten und einer höheren Markteinführungszeit führen kann.

Trotz dieser Herausforderungen wächst die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und leistungsstarken Anwendungen weiter, was sowohl einzelne Entwickler als auch Unternehmen dazu veranlasst, nach effizienteren Möglichkeiten zur Erstellung nativer Apps zu suchen. Jüngste Fortschritte bei no-code Tools und -Plattformen wie der AppMaster Plattform haben den Prozess des Entwurfs und der Entwicklung von Softwareanwendungen revolutioniert und ihn für ein breiteres Benutzerspektrum zugänglicher, effizienter und kostengünstiger gemacht.

AppMaster ist ein leistungsstarkes no-code Tool, mit dem Benutzer problemlos Backend-, Web- und mobile Anwendungen erstellen können. Als umfassende no-code Plattform bietet sie visuelle Tools zum Erstellen von Datenmodellen (Datenbankschema), Geschäftslogik (wir nennen sie Geschäftsprozesse) über visuellen BP Designer, REST API und WSS- endpoints. Die drag-and-drop Schnittstelle von AppMaster ermöglicht es Benutzern, Benutzeroberflächen sowohl für Web- als auch für mobile Anwendungen zu erstellen, wobei generierte Anwendungen mit gängigen Entwicklungs-Frameworks wie Vue3, Kotlin und SwiftUI kompatibel sind. Darüber hinaus ermöglicht der servergesteuerte Ansatz von AppMaster Entwicklern, die Benutzeroberfläche und Logik ihrer mobilen Anwendungen zu aktualisieren, ohne neue Versionen im App Store oder Play Market einreichen zu müssen, wodurch wertvolle Zeit und Ressourcen gespart werden.

Mit AppMaster wird die Erstellung nativer Anwendungen zu einem schnellen und effizienten Prozess, der ein breites Kundenspektrum von kleinen bis hin zu großen Unternehmen abdeckt. Sein einzigartiger Ansatz, Anwendungen von Grund auf neu zu generieren, wenn sich Anforderungen ändern, beseitigt technische Schulden und ermöglicht es sogar einem einzelnen Bürgerentwickler, umfassende, skalierbare Softwarelösungen mit einem Server-Backend, einer Website, einem Kundenportal und nativen mobilen Anwendungen zu erstellen. Dadurch beschleunigt AppMaster den Entwicklungsprozess deutlich und macht ihn 10x schneller und 3x kostengünstiger als herkömmliche Methoden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine native App als eine plattformspezifische Softwareanwendung definiert werden kann, die ein optimiertes Benutzererlebnis bietet, indem sie die einzigartigen Funktionen und Fähigkeiten des Geräts nutzt, auf dem sie ausgeführt wird. Obwohl die Entwicklung nativer Apps komplex und ressourcenintensiv sein kann, ermöglicht die Einführung von no-code Plattformen wie AppMaster Entwicklern die Erstellung hochwertiger, skalierbarer nativer Anwendungen zu einem Bruchteil der Kosten und Zeit, die bei herkömmlichen Methoden erforderlich sind.