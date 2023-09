Trong ngữ cảnh Trải nghiệm và thiết kế người dùng, Ứng dụng gốc đề cập đến một ứng dụng phần mềm được thiết kế và phát triển riêng cho một hệ điều hành (HĐH) hoặc nền tảng cụ thể, chẳng hạn như iOS, Android hoặc Windows, sử dụng ngôn ngữ lập trình và phát triển tương ứng của nền tảng khuôn khổ. Các ứng dụng gốc được xây dựng để tận dụng các tính năng và khả năng độc đáo của thiết bị mà chúng chạy và do đó chúng mang lại hiệu suất, khả năng phản hồi và tính linh hoạt cao để tạo ra trải nghiệm người dùng tối ưu.

Các ứng dụng gốc được phát triển bằng các ngôn ngữ dành riêng cho nền tảng, chẳng hạn như Swift hoặc Objective-C cho iOS, Java hoặc Kotlin cho Android và C# cho Windows. Các quy trình phụ thuộc vào ngôn ngữ này cung cấp cho ứng dụng quyền truy cập trực tiếp vào API hệ điều hành cơ bản (Giao diện lập trình ứng dụng), dẫn đến chức năng nâng cao, hiệu suất được cải thiện và giao diện nhất quán tích hợp liền mạch với nền tảng gốc. Việc sử dụng các ngôn ngữ này cũng đảm bảo rằng các ứng dụng gốc phù hợp với nguyên tắc thiết kế của hệ điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho trải nghiệm người dùng trực quan hơn và tích hợp tự nhiên với các khả năng gốc của thiết bị.

Khi so sánh với các phương pháp phát triển ứng dụng khác, chẳng hạn như phát triển ứng dụng đa nền tảng hoặc ứng dụng lai, ứng dụng gốc nổi bật về mặt mang lại hiệu suất vượt trội, tích hợp hệ điều hành và phần cứng liền mạch cũng như trải nghiệm tổng thể tốt hơn cho người dùng. Điều này là do các ứng dụng gốc được thiết kế để tận dụng các khả năng dành riêng cho thiết bị, giúp có thể truy cập các tính năng nâng cao của thiết bị, chẳng hạn như máy ảnh, cảm biến và GPS. Do đó, các ứng dụng gốc thường mang lại hiệu suất nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, thể hiện thời gian tải giảm đáng kể, hình ảnh động mượt mà hơn và giao diện phản hồi nhanh hơn tuân thủ các quy ước giao diện người dùng dành riêng cho nền tảng.

Tuy nhiên, việc phát triển ứng dụng gốc có thể tốn kém và mất thời gian. Vì mỗi nền tảng yêu cầu một ứng dụng riêng biệt được xây dựng bằng các công cụ dành riêng cho nền tảng nên quá trình phát triển có thể nhanh chóng trở nên phức tạp và tốn nhiều tài nguyên. Điều này đòi hỏi phải sử dụng các nhà phát triển có tay nghề và chuyên môn cao, hiểu rõ về sự phức tạp của nền tảng tương ứng của họ. Ngoài ra, việc duy trì và cập nhật ứng dụng gốc có thể tốn nhiều công sức do cần quản lý các cơ sở mã riêng biệt cho từng nền tảng, điều này có thể dẫn đến tăng chi phí phát triển và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Bất chấp những thách thức này, nhu cầu về các ứng dụng chất lượng cao và hiệu suất cao vẫn tiếp tục tăng, thúc đẩy cả nhà phát triển cá nhân và doanh nghiệp tìm kiếm những cách hiệu quả hơn để xây dựng ứng dụng gốc. Những tiến bộ gần đây trong các công cụ và nền tảng no-code, chẳng hạn như nền tảng AppMaster, đã cách mạng hóa quy trình thiết kế và phát triển các ứng dụng phần mềm, giúp nó trở nên dễ tiếp cận hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn cho nhiều người dùng hơn.

AppMaster là một công cụ no-code mạnh mẽ cho phép người dùng tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động một cách dễ dàng. Là một nền tảng no-code toàn diện, nó cung cấp các công cụ trực quan để tạo mô hình dữ liệu (lược đồ cơ sở dữ liệu), logic nghiệp vụ (chúng tôi gọi là Quy trình nghiệp vụ) thông qua endpoints BP Designer, REST API và WSS trực quan. Giao diện drag-and-drop của AppMaster cho phép người dùng tạo giao diện người dùng cho cả ứng dụng web và thiết bị di động, với các ứng dụng được tạo tương thích với các khung phát triển phổ biến như Vue3, Kotlin và SwiftUI. Hơn nữa, cách tiếp cận dựa trên máy chủ của AppMaster cho phép các nhà phát triển cập nhật giao diện người dùng và logic của ứng dụng di động của họ mà không cần gửi phiên bản mới tới App Store hoặc Play Market, tiết kiệm thời gian và tài nguyên quý giá.

Với AppMaster, việc xây dựng các ứng dụng gốc trở thành một quy trình nhanh chóng và hiệu quả, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn. Cách tiếp cận độc đáo của nó là tái tạo ứng dụng từ đầu bất cứ khi nào yêu cầu thay đổi giúp loại bỏ nợ kỹ thuật, cho phép ngay cả một nhà phát triển công dân duy nhất tạo ra các giải pháp phần mềm toàn diện, có thể mở rộng hoàn chỉnh với phần phụ trợ máy chủ, trang web, cổng thông tin khách hàng và ứng dụng di động gốc. Do đó, AppMaster tăng tốc đáng kể quá trình phát triển, giúp quá trình này nhanh hơn gấp 10 lần và tiết kiệm chi phí gấp 3 lần so với các phương pháp truyền thống.

Tóm lại, ứng dụng gốc có thể được định nghĩa là một ứng dụng phần mềm dành riêng cho nền tảng mang lại trải nghiệm người dùng được tối ưu hóa bằng cách tận dụng các tính năng và khả năng độc đáo của thiết bị chạy ứng dụng đó. Mặc dù việc phát triển ứng dụng gốc có thể phức tạp và tốn nhiều tài nguyên, nhưng sự ra đời của các nền tảng no-code như AppMaster đã giúp các nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng gốc có chất lượng cao, có thể mở rộng với chi phí và thời gian thấp hơn các phương pháp truyền thống.