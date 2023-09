Conception basée sur le domaine (DDD)

Domain-Driven Design (DDD) est une approche d'architecture et de conception logicielle qui met l'accent sur l'importance de modéliser avec précision le domaine problématique d'un système et d'exprimer les concepts et les règles de base de ce domaine à travers un langage explicite et métaphorique. L'objectif de DDD est de simplifier le processus de développement, de réduire la complexité et d'améliorer la maintenabilité et l'évolutivité globales des applications en se concentrant sur le domaine du monde réel et ses complexités inhérentes. Ceci est réalisé grâce à des principes de conception stratégique, des modèles tactiques et des meilleures pratiques visant à aligner la mise en œuvre des logiciels sur les exigences de l'entreprise, à améliorer la compréhension du domaine et à promouvoir une communication efficace entre les parties prenantes.

Dans le contexte de l'architecture logicielle, DDD propose une approche systématique et holistique pour concevoir, tester et mettre en œuvre des solutions logicielles qui reflètent et prennent en charge le domaine métier, ses règles et ses processus. En tant que modèle architectural, DDD favorise la collaboration entre les experts du domaine et les développeurs de logiciels, leur permettant de travailler ensemble pour créer un langage partagé et omniprésent qui peut faciliter un transfert efficace de connaissances, réduire l'ambiguïté et les incohérences dans les exigences et améliorer la qualité et la maintenabilité des logiciels.

Le DDD comprend trois éléments essentiels : la conception stratégique, les modèles tactiques et les techniques de support. La conception stratégique se concentre sur l'identification, la définition et l'organisation des concepts et des relations critiques du domaine problématique en sous-domaines et contextes bien définis. Ces sous-domaines et contextes délimités servent de base à la mise en œuvre de la solution logicielle en décomposant les problèmes complexes à grande échelle en parties plus petites et plus faciles à gérer. Un aspect crucial de la conception stratégique est l’établissement d’une carte contextuelle qui identifie les relations entre différents contextes et sous-domaines délimités, offrant une vue de haut niveau des interconnexions entre les composants du système.

Les modèles tactiques, quant à eux, se concentrent sur la mise en œuvre des sous-domaines identifiés à l'aide de divers modèles de conception, tels que des entités, des objets de valeur, des agrégats et des événements de domaine. Les entités sont des objets de domaine avec une identité et une continuité uniques, les objets de valeur sont des objets de domaine immuables sans identité distincte, les agrégats sont des groupes d'objets de domaine traités comme une seule unité et les événements de domaine représentent des occurrences remarquables au sein du domaine. De plus, DDD recommande l'utilisation de services de domaine, de référentiels pilotés par domaine et d'usines pour faciliter les interactions entre les objets de domaine et gérer leurs cycles de vie.

Les techniques de support englobent des pratiques de conception et de mise en œuvre qui améliorent la qualité, la maintenabilité et l'évolutivité de la solution DDD. Des exemples de ces techniques incluent la narration de domaine, la tempête d'événements et la spécification par exemple, qui facilitent la collaboration et la communication entre les parties prenantes et garantissent une compréhension partagée du domaine. De plus, les langages de modélisation spécifiques au domaine et les spécifications exécutables peuvent aider à capturer les connaissances du domaine et à créer une documentation vivante pour le système qui évolue avec le domaine lui-même.

Dans le contexte de la plateforme no-code AppMaster, les principes et pratiques de Domain-Driven Design peuvent être appliqués efficacement pour garantir que les applications backend, Web et mobiles générées s'alignent sur les exigences commerciales et les connaissances des experts du domaine. En créant visuellement des modèles de données, une logique métier et des composants d'interface utilisateur, les développeurs peuvent se concentrer sur l'expression des concepts et des règles fondamentaux du domaine, favorisant ainsi une communication efficace avec les experts du domaine. De plus, l'évolutivité et la maintenabilité des applications générées permettent aux entreprises de s'adapter rapidement aux exigences changeantes du domaine, atténuant ainsi la dette technique potentielle.

Des exemples concrets de mises en œuvre réussies de DDD incluent les services financiers, le commerce électronique, les soins de santé, la logistique, etc. Par exemple, la conception axée sur le domaine peut aider à concevoir un système de traitement de transactions financières complexe, dans lequel des règles métier précises et la complexité du domaine doivent être modélisées et mises en œuvre avec précision. Dans le commerce électronique, la conception axée sur le domaine peut faciliter la décomposition d'un système à grande échelle en sous-domaines plus petits et cohérents et en contextes délimités, tels que la gestion des stocks, le traitement des commandes et la gestion des clients, permettant une meilleure organisation et maintenabilité.

En résumé, la conception pilotée par domaine est une approche puissante et holistique de l'architecture logicielle qui met l'accent sur l'importance de modéliser et de mettre en œuvre avec précision le domaine problématique pour parvenir à la simplicité, à la maintenabilité et à l'évolutivité. En tirant parti des principes de conception stratégique, des modèles tactiques et des techniques de support, DDD permet aux développeurs et aux experts du domaine de collaborer efficacement et de créer des solutions logicielles qui reflètent fidèlement le domaine d'activité, répondant à ses besoins et exigences. De plus, les principes de conception pilotée par domaine peuvent être appliqués dans divers contextes, tels que la plateforme no-code AppMaster, pour garantir l'alignement des applications générées avec les connaissances du domaine et les exigences commerciales, minimisant ainsi la dette technique et améliorant l'évolutivité et la maintenabilité globales.