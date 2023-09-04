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Откат развертывания

04, сент. 2023

В контексте разработки программного обеспечения откат развертывания является критически важной и важной функцией, которая позволяет разработчикам и организациям вернуться к ранее стабильной версии приложения в случае, если новое развертывание демонстрирует неблагоприятное поведение, например проблемы с производительностью, потерю функциональности или другие нежелательные последствия. последствия. Он предполагает отмену изменений, которые были применены к производственной среде во время развертывания, тем самым возвращая все соответствующие компоненты, такие как код, данные и конфигурации, в их предыдущее рабочее состояние. Основная цель отката развертывания — свести к минимуму влияние неудачных развертываний или непредвиденных проблем приложений за счет обеспечения быстрого восстановления, доступности приложений и поддержания единообразного взаимодействия с пользователем.

В связи с взрывным ростом использования программных приложений и увеличением сложности процессов разработки частота развертывания и обновления программного обеспечения значительно возросла. Согласно недавним исследованиям, более 50% предприятий развертывают обновления программного обеспечения не реже одного раза в неделю, что, в свою очередь, увеличивает вероятность непреднамеренных ошибок и необходимость эффективных стратегий для их устранения. Откат развертывания стал незаменимым аспектом управления развертыванием в различных методологиях разработки программного обеспечения, включая Agile, DevOps и непрерывное развертывание (CD), в первую очередь из-за его способности защищать производственные среды и минимизировать риски, связанные с процессом развертывания.

Откат развертывания можно рассматривать как форму механизма управления системой, который позволяет разработчикам выполнять контролируемый и автоматический возврат кода и ресурсов приложения в ранее проверенное состояние в производственной среде. При реализации стратегии отката развертывания необходимо учитывать несколько факторов, таких как целостность данных, совместимость между различными компонентами приложения и возможность отслеживать и воспроизводить предыдущее рабочее состояние. Должна быть разработана надежная стратегия отката, позволяющая справляться не только с неблагоприятным поведением приложений, но и со сложными изменениями схемы базы данных и проблемами, связанными с конфигурацией.

Одним из примеров платформы no-code, которая облегчает эффективный откат развертывания, является мощная платформа AppMaster. Он обеспечивает беспрепятственное управление развертыванием всех типов приложений, включая серверные, веб-приложения и мобильные приложения. Возможности AppMaster включают визуальное создание моделей данных и бизнес-логики, генерацию исходного кода, компиляцию приложений, запуск тестов, упаковку приложений в контейнеры Docker и развертывание в облаке. Более того, его серверный подход позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без отправки новых версий в App Store и Play Market.

В дополнение к возможностям управления развертыванием платформа AppMaster обеспечивает автоматическое создание документации Swagger (Open API) для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных. При каждом изменении в проектах приложений AppMaster создает новый набор приложений менее чем за 30 секунд, гарантируя отсутствие технической задолженности, возникающей в процессе разработки программного обеспечения. Фактически, приложения AppMaster могут работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, что демонстрирует впечатляющую масштабируемость для корпоративных сценариев и случаев использования с высокой нагрузкой.

Существует несколько методов отката, которые можно использовать в зависимости от стека технологий и конкретного варианта использования. Одним из вариантов является сине-зеленое развертывание, при котором поддерживаются две идентичные и работающие производственные среды. Одна служит активной средой, а другая — резервной. При развертывании обновлений резервная среда получает изменения, и трафик на нее переключается после успешного тестирования. В случае возникновения проблем после развертывания трафик можно немедленно перенаправить в все еще активную старую среду, обеспечивая минимальное время простоя и воздействие на пользователей.

Другой вариант — использование систем контроля версий, таких как Git. Разработчики могут поддерживать репозиторий предыдущих версий приложений и соответствующих им артефактов развертывания, что позволяет легко выполнить откат к указанной более ранней версии. Использование решений для контейнеризации, таких как Docker, в сочетании с такими инструментами, как Kubernetes, также может обеспечить оптимизированный процесс управления и организации откатов приложений с минимальным вмешательством вручную.

В заключение, откат развертывания — это важный аспект разработки программного обеспечения, который помогает обеспечить стабильность и доступность приложения в случае ошибок развертывания или непредвиденных проблем. Используя эффективные стратегии и инструменты отката, такие как платформа AppMaster, компании могут снизить риски, связанные с процессом развертывания, минимизировать время простоя и поддерживать единообразный пользовательский опыт. Применяя лучшие практики и надежные процессы, организации могут продолжать пользоваться преимуществами итеративной и гибкой разработки, одновременно защищая свою производственную среду и предоставляя своим клиентам высококачественные программные решения.

Изучите больше терминов:
API развертывания Архитектура развертывания Готовность к развертыванию Журнал развертывания Инфраструктура развертывания Исправление развертывания Менеджер развертывания Отзывы о развертывании Отчет о развертывании План развертывания Последовательное развертывание Предварительное развертывание Сервер развертывания Согласованность развертывания Тест развертывания Управление развертыванием

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