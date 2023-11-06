تشير المجموعة في سياق قابلية التوسع إلى مجموعة من عقد الحوسبة المترابطة التي تعمل معًا كنظام واحد لتوفير درجة عالية من التوفر والتسامح مع الأخطاء وقدرات الأداء المحسنة. يلعب التجميع دورًا حيويًا في أي بنية قابلة للتطوير، حيث أنه يتيح التوزيع الفعال للموارد وعبء العمل عبر أجهزة فعلية أو افتراضية متعددة. وهذا المفهوم لا غنى عنه في إدارة المتطلبات المتزايدة للتطبيقات الحديثة، وخاصة عند النظر في أحمال حركة المرور العالية، وتزامن المستخدم، ومعالجة البيانات واسعة النطاق.

في تكوين المجموعة، تمثل كل عقدة وحدة حوسبة فردية تتعاون مع أقرانها لمعالجة الطلبات وتقديم الخدمات بكفاءة. يمكن أن تكون العقد عبارة عن أجهزة مادية أو أجهزة افتراضية أو حاويات، اعتمادًا على بنية النظام وتصميمه. قد تختلف تقنيات واستراتيجيات التجميع وفقًا للمتطلبات المحددة لتطبيق معين. ومع ذلك، يظل هدفهم الأساسي كما هو: التأكد من إمكانية توسيع التطبيقات للموارد واستخدامها بكفاءة دون المساس بالأداء العام أو تجربة المستخدم.

AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code لبناء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تستفيد بشكل كبير من مفاهيم التجميع وقابلية التوسع في تقديم حلول برمجية على مستوى المؤسسات. كجزء من بنيته، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات Go (golang) الخلفية، وتطبيقات الويب المستندة إلى إطار عمل Vue3، وKotlin و Jetpack Compose لتطبيقات Android أو SwiftUI لتطبيقات iOS المحمولة. من خلال تقنيات التجميع المتقدمة، يمكن لـ AppMaster إدارة تخصيص الموارد وأحمال العمل بشكل استباقي، مما يتيح قابلية التوسع الفائقة لتطبيقات المؤسسات عالية التحميل.

هناك أنواع مختلفة من نماذج التجميع، كل منها مصمم لتلبية متطلبات قابلية التوسع والتوفر العالي. بعض النماذج الشائعة تشمل:

مجموعات موازنة التحميل: تقوم هذه المجموعات بتوزيع أحمال العمل بالتساوي بين العقد المشاركة لتقليل التنافس على الموارد وتحسين استخدام الخادم. تأخذ خوارزميات موازنة التحميل في الاعتبار عوامل مثل سعة الخادم وحركة المرور وزمن وصول الشبكة لتعيين المهام بذكاء. إحدى التقنيات المستخدمة على نطاق واسع لتحسين أداء تطبيقات الويب وتقليل مخاطر انقطاع الخدمة هي القياس الأفقي، حيث تتم إضافة أو إزالة عقد حوسبة إضافية بناءً على الطلب واحتياجات الموارد.

هذه المجموعات بتوزيع أحمال العمل بالتساوي بين العقد المشاركة لتقليل التنافس على الموارد وتحسين استخدام الخادم. تأخذ خوارزميات موازنة التحميل في الاعتبار عوامل مثل سعة الخادم وحركة المرور وزمن وصول الشبكة لتعيين المهام بذكاء. إحدى التقنيات المستخدمة على نطاق واسع لتحسين أداء تطبيقات الويب وتقليل مخاطر انقطاع الخدمة هي القياس الأفقي، حيث تتم إضافة أو إزالة عقد حوسبة إضافية بناءً على الطلب واحتياجات الموارد. مجموعات التوفر العالي: الغرض الأساسي من مجموعات التوفر العالي هو تقليل مخاطر انقطاع الخدمة والحفاظ على استمرارية التطبيق. يتضمن هذا النموذج عادةً استخدام العقد المتكررة، حيث تتعامل العقدة الأساسية مع كافة الطلبات الواردة، وتعمل العقد الثانوية كوحدات احتياطية. في حالة حدوث فشل أو انقطاع، يتم نقل عبء العمل بسرعة إلى عقدة ثانوية، مما يضمن استمرارية العمل والحد الأدنى من التأثير التشغيلي.

الغرض الأساسي من مجموعات التوفر العالي هو تقليل مخاطر انقطاع الخدمة والحفاظ على استمرارية التطبيق. يتضمن هذا النموذج عادةً استخدام العقد المتكررة، حيث تتعامل العقدة الأساسية مع كافة الطلبات الواردة، وتعمل العقد الثانوية كوحدات احتياطية. في حالة حدوث فشل أو انقطاع، يتم نقل عبء العمل بسرعة إلى عقدة ثانوية، مما يضمن استمرارية العمل والحد الأدنى من التأثير التشغيلي. مجموعات معالجة البيانات: تم تصميم هذا النموذج خصيصًا لتلبية احتياجات البيانات الضخمة ومهام معالجة البيانات واسعة النطاق. تعمل مجموعات معالجة البيانات بالتوازي مع معالجة مجموعات البيانات الكبيرة، وتعزيز المشاركة الفعالة للموارد وتسريع أوقات المعالجة. يمكن لهذه المجموعات التعامل مع خوارزميات البيانات المعقدة، والتعلم الآلي، ونماذج الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بسرعة ودقة.

يتبنى AppMaster مبادئ التجميع والهندسة المعمارية القابلة للتطوير في جوهره، مما يمكّن العملاء من تطوير تطبيقات متطورة وقوية يمكنها التكيف بسهولة مع أعباء العمل المتقلبة وقواعد المستخدمين المتنامية ومتطلبات الأعمال المتطورة. بناءً على بنية أساسية قابلة للتطوير، يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster تحقيق تكامل سلس مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL، مما يزيد من تعزيز قدرات الأداء واحتياجات تخزين البيانات.

أحد التحديات الرئيسية في بناء بنية مجمعة هو ضمان المزامنة السلسة وإدارة البيانات والموارد عبر المجموعة. يمكن أن تساعد تقنيات مثل النسخ المتماثل للبيانات والتخزين المؤقت والتقسيم بشكل كبير في الحفاظ على اتساق البيانات وتقليل مخاطر فقدان البيانات وتحسين الأداء عبر المجموعة. يدمج AppMaster أفضل الممارسات هذه ضمن تطبيقاته التي تم إنشاؤها، مما يوفر للعملاء طريقة موثوقة وفعالة لبناء أنظمة قابلة للتطوير وعالية الأداء.

في الختام، تعتبر المجموعة عنصرًا أساسيًا في مشهد الحلول البرمجية القابلة للتطوير وعالية الأداء. يُظهر AppMaster التزامًا قويًا بالاستفادة من المجموعات واستراتيجيات قابلية التوسع المتقدمة لتزويد العملاء بتطبيقات قوية قادرة على تلبية احتياجات العمل المتطورة باستمرار وتجاوزها. من خلال اعتماد منصة AppMaster ، يمكن للمطورين الاستفادة من بيئة التطوير المتكاملة (IDE) التي تعمل على تسريع عملية التطوير وتسهيل إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الجودة، دون تكبد أي ديون فنية.