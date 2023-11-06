تشير تكوينات قابلية التوسع، في سياق تطوير البرمجيات، إلى مجموعة من التعديلات أو التقنيات أو الاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز قدرة حل برمجي للتعامل بكفاءة مع عبء العمل المتزايد وتزامن المستخدم وتعقيد النظام، مثل وظائف التطبيق و الأداء العام لا يعاني. تضمن هذه التكوينات أن التطبيقات البرمجية يمكن أن تتكيف بشكل موثوق وفعال مع المتطلبات المتغيرة التي يفرضها تقلب أعباء العمل، أو النمو في قاعدة المستخدمين، أو زيادة حجم البيانات، ويمكن أن تتضمن بسهولة موارد إضافية للحفاظ على المستوى المطلوب من جودة الخدمة والأداء.

أصبح تنفيذ تكوينات قابلية التوسع أمرًا بالغ الأهمية بشكل متزايد مع تطور الشركات ونموها، مما يستلزم التعامل السلس مع المتطلبات الحسابية المتزايدة باستمرار، وتغير حركة البيانات، والتوسع في عدد المستخدمين المتزامنين. علاوة على ذلك، فهو يجعل التطبيقات مرنة ومرنة لاستيعاب أي زيادات غير متوقعة في الاستخدام أو حجم حركة المرور. وبالتالي، من الضروري استخدام نهج يسمح بتصميم تطبيقات قابلة للتطوير منذ البداية، بالإضافة إلى توقع الاختناقات المحتملة، وإدارة وتكوين بنية البرامج بشكل استباقي لمعالجة هذه المخاوف بشكل فعال.

توفر منصة AppMaster no-code ، باعتبارها حلاً شاملاً لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، لعملائها إطارًا مرنًا وقابلاً للتطوير بدرجة كبيرة وقادرًا على التعامل مع حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات والأحمال العالية بكفاءة. تعمل المنصة على تسريع عملية التطوير وتوفر قابلية توسع استثنائية من خلال إنشاء تطبيقات حقيقية من الصفر باستخدام أطر عمل ولغات برمجة متقدمة مثل Go (golang) للواجهة الخلفية، وVue3 للويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

علاوة على ذلك، يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول للعملاء تطبيق التحديثات على مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. وبالتالي، يمكن للمستخدمين تحسين تكوينات قابلية التوسع وتحسينها بشكل مستمر دون التأثير على دورة الإصدار أو تجربة المستخدم.

هناك العديد من المكونات والممارسات الرئيسية الحاسمة التي تلبي تكوينات قابلية التوسع في تطوير البرمجيات:

1. القياس الأفقي مقابل القياس الرأسي: يتضمن القياس الأفقي، المعروف أيضًا باسم التوسع التدريجي، إضافة المزيد من الآلات أو الموارد إلى النظام لإدارة أعباء العمل المتزايدة، بينما يستلزم القياس الرأسي، أو التوسع، زيادة القدرات والموارد الموجودة مكونات النظام. تعتمد استراتيجيات القياس المناسبة على متطلبات التطبيق المحددة، وعادة ما يشتمل النهج المثالي على مزيج من القياس الأفقي والرأسي.

2. موازنة التحميل: يساعد توزيع حركة مرور الشبكة الواردة وعبء العمل بشكل موحد عبر خوادم أو موارد متعددة على منع أي خادم واحد من أن يصبح عنق الزجاجة في الأداء، وبالتالي ضمان توفر التطبيق واستجابته أثناء فترات حركة المرور العالية أو النمو السريع للمستخدم. تساهم تقنيات مثل موازنة التحميل المستندة إلى DNS أو المستديرة أو على الأقل المستندة إلى الاتصال في تكوينات قابلية التوسع الفعالة.

3. التخزين المؤقت: يؤدي تنفيذ إستراتيجيات التخزين المؤقت إلى تحسين أداء التطبيق وتقليل زمن الوصول المرتبط بعمليات استرداد البيانات. يؤدي التخزين المؤقت للبيانات بشكل استراتيجي أو العناصر التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر في طبقات مختلفة من البنية، مثل الواجهة الأمامية أو الخلفية أو قاعدة البيانات، إلى تحسين وقت المعالجة وتقليل استهلاك الموارد. تساهم آليات التخزين المؤقت الفعالة مثل التخزين المؤقت في الذاكرة أو التخزين المؤقت لـ HTTP أو التخزين المؤقت الموزع في تكوينات قابلية التوسع الناجحة.

4. تحسين قاعدة البيانات: تعد عمليات قاعدة البيانات الفعالة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على أداء التطبيق مع نمو حجم البيانات وتعقيدها. تسمح الاستراتيجيات مثل الفهرسة والتقسيم والنسخ المتماثل والتقسيم بتحسين مهام استرجاع البيانات ومعالجتها، وبالتالي ضمان قابلية التوسع والأداء للتطبيق.

5. المعالجة غير المتزامنة: يساهم استخدام الأساليب غير المتزامنة للمهام كثيفة الاستخدام للموارد أو التي تستغرق وقتًا طويلاً في عدم الحظر والمعالجة المتوازية، مما يقلل من وقت استجابة التطبيق ويعزز قدرته على التعامل مع طلبات المستخدم المتزامنة بسلاسة.

6. المراقبة وتحليل الأداء: تساعد المراقبة الاستباقية والتحليل المتعمق لمقاييس الأداء المختلفة لنظام البرمجيات على تحديد الاختناقات المحتملة وقيود القدرات والمجالات التي تحتاج إلى التحسين. تضمن المراقبة المستمرة وضبط الأداء في وقت مبكر من عملية التطوير التطبيق الفعال لتكوينات قابلية التوسع طوال دورة الحياة.

باختصار، تلعب تكوينات قابلية التوسع دورًا محوريًا في بناء تطبيقات برمجية قوية وفعالة وقابلة للتكيف، وقادرة على تلبية المتطلبات الديناميكية ونمو الأعمال. ومن خلال منصة AppMaster no-code ، يمكن للعملاء دمج جوانب قابلية التوسع هذه بسلاسة في تطبيقاتهم، مما يوفر حلاً برمجيًا شاملاً وقابلاً للتطوير بدرجة كبيرة لأي مؤسسة، كبيرة كانت أم صغيرة.