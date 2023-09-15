يعد النشر المستمر، الذي غالبًا ما يتم اختصاره كـ CD، ممارسة متقدمة ومتطورة لهندسة البرمجيات تتضمن النشر التلقائي للتغييرات الجاهزة للإنتاج في كود التطبيق أو ميزات البرنامج، إما من بيئة التطوير أو من خلال مراحل وسيطة مختلفة في مسار التسليم. الهدف الأساسي للنشر المستمر هو تقليل المخاطر المرتبطة بتطوير البرامج عن طريق تقليل الوقت المستغرق لتقديم الميزات والتحسينات وإصلاحات الأخطاء والتحديثات الأخرى، وبالتالي تحسين عملية التطوير والنشر الشاملة في نهاية المطاف.

في سياق تطوير مواقع الويب، اكتسب النشر المستمر قوة جذب كبيرة وزخمًا في السنوات الأخيرة لأنه يضمن أن تكون عملية إصدار البرامج مبسطة وقابلة للتنبؤ بها وفعالة. يمكن تطبيق هذه الممارسة عبر جميع جوانب تطوير الويب، بما في ذلك واجهات المستخدم الأمامية، وتطبيقات الخادم الخلفية، وتطبيقات الهاتف المحمول، وواجهات برمجة التطبيقات، وحتى عمليات ترحيل قواعد البيانات. يمكن أن يوفر النشر المستمر عددًا لا يحصى من الفوائد مثل زيادة سرعة الميزات، وتقليل الأخطاء اليدوية، وتمكين عمليات نشر البرامج بشكل متكرر أكثر والتي تتناول ملاحظات المستخدم النهائي ومتطلباته في الوقت المناسب.

باعتبارنا خبيرًا في تطوير البرمجيات في AppMaster ، وهي منصة no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية، يعد النشر المستمر جزءًا لا يتجزأ من نهج التطوير والتسليم الخاص بنا. أحد العناصر الرئيسية لمنصتنا هو أنه عندما يضغط العملاء على زر "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء الكود المصدري للتطبيقات، ويجمعها، ويجري الاختبارات، ويجمعها في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، وينشرها على السحابة. تستغرق هذه العملية برمتها أقل من 30 ثانية، وهي عنصر حاسم في استراتيجية النشر المستمر لدينا.

في قلب النشر المستمر تكمن فكرة "أتمتة خطوط الأنابيب"، وهي سلسلة من الخطوات الآلية المترابطة التي تعمل على تحويل كود المصدر وإجراء الاختبار وتنفيذ عمليات النشر. في مسارات تطوير الويب التقليدية، قد يكون التدخل اليدوي مطلوبًا في عدة مراحل، مثل نشر التطبيقات في بيئات مختلفة، أو ضمان الجودة يدويًا، أو حتى تحديث بيئات الإنتاج الحية. ومع ذلك، في مسار النشر المستمر، تكون معظم هذه العمليات مؤتمتة ولا تتطلب سوى القليل من التدخل البشري أو لا تتطلب أي تدخل بشري، مما يقلل من فرص الخطأ البشري ويزيد من كفاءة عملية النشر الشاملة واتساقها.

يعتمد النشر المستمر على مجموعة من الممارسات والأدوات المرتبطة. تتضمن بعض هذه الممارسات التحكم في الإصدار، والتكامل المستمر (CI)، والحاويات، والبنية التحتية كرمز، والاختبار الآلي الشامل. لدعم النشر المستمر، ظهرت مجموعة متنوعة من الأدوات والأنظمة الأساسية المتوافقة مع معايير الصناعة، مثل Git للتحكم في الإصدار، وJenkins، وTravis CI، أو CircleCI لـ CI/CD (التكامل المستمر والنشر المستمر)، وKubernetes للتنسيق، وTerraform لـ توفير البنية التحتية. يعد دمج هذه الأدوات في مسار النشر المستمر أمرًا ضروريًا لضمان أن يكون التدفق قويًا وموثوقًا ومرنًا بدرجة كافية للتكيف مع احتياجات التطوير المتغيرة، وتسريع وقت الوصول إلى السوق للحصول على ميزات وتحسينات جديدة.

علاوة على ذلك، يسير النشر المستمر جنبًا إلى جنب مع ثقافة Agile و DevOps السائدة الآن في صناعة البرمجيات. إن تبني النشر المستمر يعني حدوث تحول في العقلية، والابتعاد عن نموذج الإصدار التقليدي "الانفجار الكبير" إلى نهج أكثر تكرارية وتدريجية لتقديم القيمة للمستخدمين النهائيين. يتضمن ذلك تعاونًا وثيقًا بين فرق متعددة الوظائف، بما في ذلك المطورين والمختبرين والعمليات وأصحاب المصلحة في الأعمال. يتيح هذا التعاون تحسين الاتصال، وحلقات ردود الفعل بشكل أسرع، والمسؤولية المشتركة لتقديم برامج عالية الجودة وجاهزة للإنتاج.

أحد التحديات الرئيسية في اعتماد النشر المستمر هو ضمان مستوى عالٍ من تغطية الاختبار الآلي، حيث أن ذلك مفيد في زيادة الثقة في الجودة الشاملة للبرنامج. وهو يشمل عدة أشكال من الاختبارات، بما في ذلك اختبار الوحدة والتكامل والوظيفة والأداء والأمان. من أجل تقليل مخاطر مشكلات الانحدار والحفاظ على أداء ثابت للتطبيق، من الضروري إعطاء الأولوية لتطوير وصيانة مجموعة اختبارات شاملة توفر تغطية اختبار قوية لكل جانب من جوانب تطبيق الويب الذي يتم تطويره.

باختصار، النشر المستمر هو ممارسة تحويلية في مجال تطوير مواقع الويب التي تعزز تسليم البرامج بشكل سريع وآلي وموثوق. فهو يمكّن فرق التطوير من العمل بقدر أكبر من الكفاءة والحجم والسرعة، مع تقليل المخاطر وتقصير وقت الوصول إلى السوق وتحسين جودة التطبيق. باعتبارك خبيرًا في تطوير البرمجيات في منصة AppMaster no-code ، فإن الاستفادة من النشر المستمر أمر محوري في ضمان إنشاء ونشر تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير بطريقة فعالة وفعالة من حيث التكلفة. يؤدي تبني النشر المستمر كمعيار صناعي إلى مواءمة ممارسات تطوير الويب مع النماذج الحديثة لكل من المنهجيات الرشيقة وثقافة DevOps، مما يؤدي إلى تحسين التعاون والابتكار ورضا العملاء.