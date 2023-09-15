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Непрерывное развертывание

15, сент. 2023

Непрерывное развертывание, часто сокращенно называемое CD, представляет собой передовую, сложную практику разработки программного обеспечения, которая включает в себя автоматическое развертывание готовых к использованию изменений в коде приложения или функциях программного обеспечения либо из среды разработки, либо через различные промежуточные этапы конвейера доставки. Основная цель непрерывного развертывания — минимизировать риски, связанные с разработкой программного обеспечения, за счет сокращения времени, затрачиваемого на предоставление функций, улучшений, исправлений ошибок и других обновлений, тем самым в конечном итоге оптимизируя общий процесс разработки и развертывания.

В контексте разработки веб-сайтов в последние годы непрерывное развертывание приобрело значительную популярность и импульс, поскольку оно обеспечивает упрощение, предсказуемость и эффективность процесса выпуска программного обеспечения. Эту практику можно применять во всех аспектах веб-разработки, включая интерфейсы пользователя, серверные приложения, мобильные приложения, API и даже миграцию баз данных. Непрерывное развертывание может предоставить множество преимуществ, таких как увеличение скорости работы функций, уменьшение количества ошибок вручную и возможность более частого развертывания программного обеспечения, своевременно учитывающего отзывы и требования конечных пользователей.

Как эксперт в области разработки программного обеспечения в AppMaster, платформе no-code для создания веб-, мобильных и серверных приложений, непрерывное развертывание является неотъемлемой частью нашего подхода к разработке и доставке. Одним из ключевых элементов нашей платформы является то, что всякий раз, когда клиенты нажимают кнопку «Опубликовать», AppMaster генерирует исходный код приложений, компилирует их, запускает тесты, упаковывает их в контейнеры Docker (для серверных приложений) и развертывает их в облаке. Весь этот процесс занимает менее 30 секунд и является важнейшим компонентом нашей стратегии непрерывного развертывания.

В основе непрерывного развертывания лежит идея «конвейерной автоматизации» — серии взаимосвязанных автоматизированных шагов, которые преобразуют исходный код, выполняют тестирование и развертывание. В традиционных конвейерах веб-разработки может потребоваться ручное вмешательство на нескольких этапах, например, при развертывании приложений в различных средах, ручном обеспечении качества или даже обновлении производственных сред. Однако в конвейере непрерывного развертывания большинство этих процессов автоматизированы и практически не требуют вмешательства человека, что сводит к минимуму вероятность человеческой ошибки и повышает эффективность, а также согласованность всего процесса развертывания.

Непрерывное развертывание основано на сочетании нескольких связанных практик и инструментов. Некоторые из этих практик включают контроль версий, непрерывную интеграцию (CI), контейнеризацию, инфраструктуру как код и комплексное автоматизированное тестирование. Для поддержки непрерывного развертывания появилось множество стандартных инструментов и платформ, таких как Git для контроля версий, Jenkins, Travis CI или CircleCI для CI/CD (непрерывная интеграция и непрерывное развертывание), Kubernetes для оркестрации и Terraform для обеспечение инфраструктуры. Интеграция этих инструментов в конвейер непрерывного развертывания необходима для обеспечения его устойчивости, надежности и достаточной гибкости для адаптации к меняющимся потребностям разработки, что ускоряет вывод на рынок новых функций и улучшений.

Более того, непрерывное развертывание идет рука об руку с культурой Agile и DevOps, которая сейчас преобладает в индустрии программного обеспечения. Использование непрерывного развертывания предполагает сдвиг в мышлении, переход от традиционной модели выпуска «большого взрыва» к более итеративному и поэтапному подходу к предоставлению ценности конечным пользователям. Это предполагает тесное сотрудничество между межфункциональными командами, включая разработчиков, тестировщиков, операторов и заинтересованных сторон. Такое сотрудничество позволяет улучшить коммуникацию, ускорить обратную связь и разделить ответственность за предоставление высококачественного, готового к использованию программного обеспечения.

Одной из ключевых задач при внедрении непрерывного развертывания является обеспечение высокого уровня автоматизированного тестирования, поскольку это способствует повышению уверенности в общем качестве программного обеспечения. Оно включает в себя несколько форм тестирования, включая модульное, интеграционное, функциональное тестирование, тестирование производительности и безопасности. Чтобы снизить риск проблем с регрессией и поддерживать стабильную производительность приложения, крайне важно уделять приоритетное внимание разработке и поддержке комплексного набора тестов, который обеспечивает надежное тестовое покрытие для каждого аспекта разрабатываемого веб-приложения.

Подводя итог, можно сказать, что непрерывное развертывание — это преобразующая практика в сфере разработки веб-сайтов, которая способствует быстрой, автоматизированной и надежной доставке программного обеспечения. Это позволяет группам разработчиков работать с большей эффективностью, масштабируемостью и гибкостью, одновременно снижая риски, сокращая время вывода на рынок и повышая качество приложений. Как эксперт в разработке программного обеспечения на платформе AppMaster no-code, использование непрерывного развертывания имеет решающее значение для обеспечения эффективного и экономичного создания и развертывания высококачественных масштабируемых приложений. Принятие непрерывного развертывания в качестве отраслевого стандарта приводит практику веб-разработки в соответствие с современными парадигмами как гибких методологий, так и культуры DevOps, что приводит к улучшению сотрудничества, инноваций и удовлетворенности клиентов.

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