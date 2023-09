Le déploiement continu, souvent abrégé en CD, est une pratique d'ingénierie logicielle avancée et sophistiquée qui implique le déploiement automatique de modifications prêtes pour la production dans le code d'application ou les fonctionnalités logicielles, soit à partir d'un environnement de développement, soit à travers diverses étapes intermédiaires du pipeline de livraison. L'objectif principal du déploiement continu est de minimiser les risques associés au développement logiciel en réduisant le temps nécessaire pour fournir des fonctionnalités, des améliorations, des corrections de bogues et d'autres mises à jour, optimisant ainsi le processus global de développement et de déploiement.

Dans le contexte du développement de sites Web, le déploiement continu a gagné en popularité et en ampleur ces dernières années, car il garantit que le processus de publication de logiciels est rationalisé, prévisible et efficace. Cette pratique peut être appliquée à tous les aspects du développement Web, y compris les interfaces utilisateur frontales, les applications serveur back-end, les applications mobiles, les API et même les migrations de bases de données. Le déploiement continu peut offrir une multitude d'avantages tels que l'augmentation de la vélocité des fonctionnalités, la réduction des erreurs manuelles et la possibilité de déploiements de logiciels plus fréquents qui répondent en temps opportun aux commentaires et aux exigences des utilisateurs finaux.

En tant qu'expert en développement de logiciels chez AppMaster, une plateforme no-code pour la création d'applications Web, mobiles et backend, le déploiement continu fait partie intégrante de notre approche de développement et de livraison. Un élément clé de notre plateforme est que chaque fois que les clients appuient sur le bouton « Publier », AppMaster génère le code source des applications, les compile, exécute des tests, les regroupe dans des conteneurs Docker (pour les applications backend) et les déploie dans le cloud. L'ensemble de ce processus prend moins de 30 secondes et constitue un élément crucial de notre stratégie de déploiement continu.

Au cœur du déploiement continu se trouve l'idée de « l'automatisation du pipeline », une série d'étapes automatisées et interconnectées qui transforment le code source, effectuent des tests et réalisent des déploiements. Dans les pipelines de développement Web traditionnels, une intervention manuelle peut être nécessaire à plusieurs étapes, comme le déploiement d'applications dans différents environnements, l'assurance qualité manuelle ou même la mise à jour des environnements de production en direct. Cependant, dans un pipeline de déploiement continu, la plupart de ces processus sont automatisés et nécessitent peu ou pas d'intervention humaine, ce qui minimise les risques d'erreur humaine et augmente l'efficacité ainsi que la cohérence du processus de déploiement global.

Le déploiement continu repose sur une combinaison de plusieurs pratiques et outils associés. Certaines de ces pratiques incluent le contrôle de version, l'intégration continue (CI), la conteneurisation, l'infrastructure en tant que code et les tests automatisés complets. Pour prendre en charge le déploiement continu, une variété d'outils et de plates-formes standards ont vu le jour, tels que Git pour le contrôle de version, Jenkins, Travis CI ou CircleCI pour CI/CD (intégration continue et déploiement continu), Kubernetes pour l'orchestration et Terraform pour approvisionnement en infrastructures. L'intégration de ces outils dans le pipeline de déploiement continu est essentielle pour garantir que le pipeline est suffisamment robuste, fiable et flexible pour s'adapter à l'évolution des besoins de développement, accélérant ainsi les délais de commercialisation de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

De plus, le déploiement continu va de pair avec la culture agile et DevOps qui prévaut désormais dans l'industrie du logiciel. L'adoption du déploiement continu implique un changement de mentalité, en s'éloignant du modèle de publication traditionnel du « big bang » pour adopter une approche plus itérative et incrémentielle pour apporter de la valeur aux utilisateurs finaux. Cela implique une collaboration étroite entre les équipes interfonctionnelles, notamment les développeurs, les testeurs, les opérations et les parties prenantes de l'entreprise. Une telle collaboration permet une communication améliorée, des boucles de rétroaction plus rapides et une responsabilité partagée pour fournir des logiciels de haute qualité prêts pour la production.

L’un des principaux défis liés à l’adoption du déploiement continu est d’assurer un niveau élevé de couverture de tests automatisés, car cela contribue à accroître la confiance dans la qualité globale du logiciel. Il englobe plusieurs formes de tests, notamment les tests unitaires, d’intégration, fonctionnels, de performances et de sécurité. Afin de réduire le risque de problèmes de régression et de maintenir des performances d'application cohérentes, il est essentiel de donner la priorité au développement et à la maintenance d'une suite de tests complète offrant une couverture de test robuste pour chaque aspect de l'application Web en cours de développement.

En résumé, le déploiement continu est une pratique transformatrice dans le domaine du développement de sites Web qui favorise une livraison de logiciels rapide, automatisée et fiable. Il permet aux équipes de développement de fonctionner avec plus d'efficacité, d'évolutivité et d'agilité, tout en réduisant les risques, en raccourcissant les délais de mise sur le marché et en améliorant la qualité des applications. En tant qu'expert en développement de logiciels sur la plateforme no-code AppMaster, tirer parti du déploiement continu est essentiel pour garantir la génération et le déploiement d'applications évolutives de haute qualité de manière efficace et rentable. L'adoption du déploiement continu comme norme de l'industrie aligne les pratiques de développement Web sur les paradigmes modernes des méthodologies agiles et de la culture DevOps, conduisant à une collaboration, une innovation et une satisfaction client améliorées.