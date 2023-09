No contexto de bancos de dados relacionais, um "Subesquema" é uma construção lógica de banco de dados que descreve um subconjunto ou visão específica do esquema de banco de dados original. O subesquema é essencialmente uma representação personalizada do banco de dados que se destina a atender às necessidades específicas de um usuário ou aplicativo. Ao definir subesquemas apropriados, um administrador de banco de dados ou arquiteto de sistema pode efetivamente particionar o acesso aos dados armazenados em um banco de dados relacional, garantindo que usuários e aplicativos tenham acesso apenas às informações necessárias para suas respectivas operações. Este conceito é vital para manter a segurança, integridade e desempenho do banco de dados.

Um subesquema atua como uma camada intermediária entre o esquema base (ou esquema físico) e o usuário/aplicativo que precisa de acesso aos dados. O esquema base representa a estrutura geral do banco de dados relacional, incluindo todas as tabelas, relacionamentos, restrições e índices que organizam fisicamente os dados. Por outro lado, o subesquema é uma visão lógica deste esquema base, expondo apenas as partes relevantes para o usuário ou aplicação pretendida. Ao criar subesquemas para diversos fins, o administrador do banco de dados pode estabelecer limites claros e gerenciar com eficácia as interações entre usuários, aplicativos e o próprio banco de dados.

Por exemplo, considere uma organização com vários departamentos, como finanças, recursos humanos e vendas. Um único banco de dados relacional poderia armazenar todos os dados departamentais; no entanto, nem todos os funcionários necessitam de acesso às informações de todos os departamentos. Ao definir subesquemas separados para cada departamento, a organização pode garantir que os funcionários financeiros só possam visualizar e interagir com dados relacionados com finanças, enquanto os funcionários de RH lidam apenas com dados relacionados com RH, e assim por diante. Este acesso restrito aumenta a segurança dos dados e melhora a capacidade de gerenciamento geral do sistema.

Os subesquemas também podem ser projetados para impor restrições específicas aos dados. Por exemplo, um subesquema poderia ser definido que permita apenas acesso de leitura, garantindo que qualquer aplicativo ou usuário que utilize esse subesquema não possa modificar os dados subjacentes. Além disso, a criação de subesquemas para diferentes funções de usuário permite um controle de acesso baseado em função (RBAC) eficiente e gerenciável em um sistema de banco de dados relacional.

A implementação de subesquemas reduz efetivamente a complexidade e o tamanho de um esquema de banco de dados, dividindo-o em componentes gerenciáveis. Isto, por sua vez, pode levar a um melhor desempenho, pois um subesquema menor pode ser avaliado e acessado mais rapidamente. Além disso, reduz o risco de erros, simplificando a manutenção e atualizações de esquemas.

Ao trabalhar com plataformas no-code, aproveitar o poder dos subesquemas pode beneficiar muito o processo de desenvolvimento de aplicativos. Ao definir um conjunto de subesquemas adaptados às necessidades específicas de vários componentes de aplicação, os desenvolvedores podem criar soluções modulares e escaláveis ​​que interagem com o banco de dados relacional de maneira segura e eficiente.

Em resumo, um subesquema representa uma visão ou subconjunto específico do esquema base de um banco de dados relacional. Seu objetivo principal é fornecer acesso controlado e seguro a partes específicas dos dados para diferentes usuários e aplicações. Isso permite que um sistema de banco de dados particione o acesso, gerencie melhor a segurança e mantenha os níveis de desempenho.