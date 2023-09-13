في سياق تطوير موقع الويب، يشير مصطلح "الالتزام" إلى عملية إرسال ودمج التغييرات التي تم إجراؤها على المستودع في نظام التحكم في الإصدار. تعد أنظمة التحكم في الإصدار أدوات أساسية لتتبع وإدارة التغييرات في الكود المصدري، وضمان التعاون السلس بين أعضاء الفريق، والعودة بسهولة إلى الحالة السابقة في حالة حدوث أخطاء أو تعديلات غير مرغوب فيها. أحد أنظمة التحكم في الإصدارات الأكثر شيوعًا في صناعة تطوير البرمجيات هو Git، والذي يستخدم على نطاق واسع من قبل المطورين لإدارة المشاريع المختلفة والتعاون فيها.

يمثل الالتزام في Git لقطة لمحتوى المستودع في وقت محدد. يحتوي على بيانات تعريف مثل المؤلف والطابع الزمني ومعرف الالتزام الفريد (التجزئة). عندما يقوم أحد المطورين بتعديل الكود المصدري في مشروع ما، فإنه يحتاج إلى إنشاء التزام لحفظ تغييراته. كل التزام هو ذري، مما يعني أنه يحتوي على مجموعة كاملة من التغييرات التي تشكل وحدة عمل منطقية واحدة.

لإنشاء التزام، يتبع المطور عادة سلسلة من الخطوات. أولاً، يحتاجون إلى تنظيم التغييرات التي أجروها على المستودع للالتزام بها. التدريج هو عملية وضع علامة على التغييرات أو الإضافات أو الحذف للملفات والأدلة التي يجب تضمينها في الالتزام التالي. يمكن اعتبار منطقة التدريج، المعروفة أيضًا باسم الفهرس، بمثابة بيئة مرحلية للالتزام، مما يسمح للمطورين بتحديد التغييرات التي يريدون تضمينها بعناية. يوفر التدريج أيضًا الفرصة لتقسيم مجموعة من التعديلات إلى عدة التزامات أصغر، يمثل كل منها وحدة عمل منطقية منفصلة.

بمجرد الانتهاء من التغييرات، يمكن للمطور إنشاء التزام عن طريق تشغيل الأمر "git Commit". سيقوم هذا الأمر بإنشاء كائن التزام جديد في المستودع مع جميع التغييرات التي تم إجراؤها في الفهرس، بالإضافة إلى البيانات الوصفية الضرورية مثل المؤلف والبريد الإلكتروني والطابع الزمني، والأهم من ذلك، رسالة الالتزام. رسالة الالتزام عبارة عن نص وصفي قصير يلخص التغييرات التي أدخلها الالتزام. يمكن لرسالة الالتزام المكتوبة جيدًا أن تحسن بشكل كبير فهم تاريخ المشروع وتسهل التعاون بين أعضاء الفريق.

في AppMaster ، عندما يقوم المستخدم بتعديل مخطط تطبيقه أو الأصول ذات الصلة ويشعر بالثقة تجاه التغييرات، يمكنه إنشاء التزام باستخدام واجهة مستخدم النظام الأساسي. يقوم الالتزام بتغليف كافة التغييرات التي تم إجراؤها على التطبيق منذ الالتزام الأخير وربطها بمعرف فريد. يستخدم AppMaster داخليًا نظامًا للتحكم في الإصدار لتتبع تعديلات المشروع، مما يسمح للمستخدمين بالتعاون بكفاءة وإدارة المراجعات طوال دورة حياة التطبيق.

يعد إجراء التغييرات في AppMaster جزءًا أساسيًا من سير عمل تطوير التطبيق. عندما يقوم المستخدمون بإنشاء التزام، يمكنهم على الفور إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات عن طريق الضغط على زر "نشر". يؤدي هذا الإجراء إلى تشغيل محرك AppMaster لإنتاج تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول باستخدام أحدث التقنيات مثل Go وVue3 وKotlin و SwiftUI. ومن خلال إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر مع كل التزام، يضمن AppMaster عدم وجود ديون فنية متراكمة طوال عملية التطوير. يساهم هذا النهج في قدرة النظام الأساسي على تقديم حلول فعالة من حيث التكلفة وفعالة وقابلة للتطوير للعملاء في مختلف الصناعات.

علاوة على ذلك، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء عناصر مهمة، مثل وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مع كل التزام. تسهل هذه العناصر على المطورين دمج تطبيقاتهم مع خدمات الجهات الخارجية، والالتزام بمعايير الصناعة، والحفاظ على استقرار التطبيقات وموثوقيتها طوال عمرها الافتراضي.

في الختام، يعد مفهوم "الالتزام" في سياق تطوير موقع الويب جانبًا حاسمًا في إدارة التغييرات والتعاون في المشاريع مع الفريق. ومن خلال الالتزام، يمكن للمطورين تتبع التعديلات ومراجعتها، وضمان التعاون السلس بين أعضاء الفريق، ودمج الميزات والتحسينات الجديدة بكفاءة في تطبيقاتهم. في AppMaster ، يعد الالتزام جزءًا لا يتجزأ من دورة حياة تطوير التطبيق، مما يضمن بقاء التطبيقات التي تم إنشاؤها خالية من الديون الفنية والالتزام بأفضل الممارسات ومعايير الصناعة. من خلال الاستفادة بشكل فعال من وظيفة "الالتزام"، يمكن للمستخدمين تعظيم فوائد منصة AppMaster وإنشاء حلول قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة وعالية الأداء تلبي احتياجات الشركات من جميع الأحجام.