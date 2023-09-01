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Качественные исследования

01, сент. 2023

Качественные исследования в контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна относятся к систематическому многометодному подходу сбора нечисловых данных о предпочтениях, эмоциях, поведении, убеждениях, ожиданиях, потребностях и мотивациях пользователей при взаимодействии с продуктом или услуга. Его цель — раскрыть глубокую информацию о взглядах, опыте и уровнях удовлетворенности пользователей. Использование методов качественных исследований помогает специалистам по UX и дизайну получить целостное понимание пользовательского опыта для дальнейшего улучшения технологий и дизайнерских решений.

В быстро развивающемся мире разработки программного обеспечения и приложений для таких компаний, как AppMaster, крайне важно эффективно применять методы качественных исследований для разработки продуктов, которые не только удовлетворяют потребности пользователей, но и обеспечивают привлекательный пользовательский опыт. Объединив результаты качественных исследований, платформа AppMaster no-code позволяет клиентам визуально создавать модели данных, бизнес-логику, REST API, конечные точки WSS и интерактивные компоненты приложений, что упрощает и ускоряет создание интуитивно понятных, эффективных и удобных для пользователя приложений. центральные технологические решения.

В UX и дизайне можно использовать различные методы качественного исследования, чтобы получить представление о пользовательском опыте и взаимодействии с продуктом или услугой. Эти методы включают, помимо прочего:

1. Интервью. Индивидуальные, углубленные, структурированные или полуструктурированные интервью с пользователями могут выявить мысли, чувства и предпочтения пользователей. Эта информация может пролить свет на болевые точки, требования и ожидания пользователей, которые можно в дальнейшем использовать для улучшения функций продукта и UX.

2. Фокус-группы. Небольшие интерактивные групповые обсуждения, проводимые опытным модератором для выявления общих идей, знаний и опыта участников, могут быть особенно полезны для понимания различных аспектов поведения пользователей, предпочтений и процессов принятия решений.

3. Наблюдения. Проведение прямых или косвенных наблюдений за пользователями во время их взаимодействия с продуктом или услугой, также известное как «контекстное исследование», может обеспечить обратную связь в режиме реального времени о том, как пользователи используют продукт, о проблемах, с которыми они сталкиваются, и об обходных путях, которые они решают. использовать для преодоления этих проблем. Методы наблюдения, такие как протокол «мысли вслух», слежка или этнографические полевые исследования, могут дополнительно предоставить ценный контекст и понимание поведения пользователей.

4. Юзабилити-тестирование: включает в себя тестирование продукта или прототипа с реальными пользователями для оценки удобства использования и эффективности продукта. Это позволяет специалистам по UX и дизайну определять области улучшения рабочего процесса продукта, навигации, макета и контента и решать их для создания более удобных для пользователя решений.

5. Диаграмма сходства: процесс сортировки и категоризации качественных данных, таких как опросы пользователей или результаты тестов юзабилити, в тематические кластеры для выявления закономерностей, тенденций и областей, вызывающих значительную обеспокоенность. Этот метод помогает синтезировать большие объемы пользовательских данных и превращать их в полезную информацию.

6. Персоны. Персоны — это вымышленные изображения целевой аудитории, созданные на основе данных качественных исследований с целью установления общего понимания пользователей. Персоны могут помочь заинтересованным сторонам в процессе проектирования и разработки сопереживать пользователям и принимать более обоснованные решения при разработке продуктов и услуг.

7. Карта пути пользователя: визуальное представление опыта пользователя с продуктом или услугой с течением времени и в различных точках взаимодействия. Карты пути пользователя помогают специалистам в области UX и дизайна выявлять болевые точки, узкие места и возможности улучшения пользовательского опыта путем изучения сквозного пути пользователя.

8. Сортировка карточек: метод, при котором пользователи организуют фрагменты информации (обычно представленные на карточках) в логические группы или категории. Это особенно полезно при разработке информационной архитектуры, организации контента и навигации по продукту или услуге.

Качественные исследования играют важную роль в UX и дизайне, поскольку позволяют получить значимую и действенную информацию о поведении, мотивации, предпочтениях и эмоциях пользователей. Применяя мультиметодический подход и объединяя результаты различных качественных исследований, специалисты по UX и дизайну могут создавать более контекстуально релевантные, чуткие и привлекательные цифровые продукты, ориентированные на человека. Более того, такие компании, как AppMaster могут использовать данные качественных исследований для итерации и улучшения своих приложений, гарантируя, что их платформа no-code остается на переднем крае и постоянно предоставляет высококачественные, ориентированные на клиента технологические решения.

Изучите больше терминов:
Базовый уровень Гамбургер-меню Гибкий дизайн Дисплей Retina Доступность Иерархический дизайн Исследование пользователей Конечный пользователь Модель Кано Параллакс-прокрутка Познавательное руководство Система сеток Сортировка карточек Удобство использования Целевая страница Этнографическое исследование

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