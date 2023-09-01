用户体验（UX）和设计背景下的定性研究是指收集有关用户在与产品或产品交互时的偏好、情绪、行为、信念、期望、需求和动机的非数字数据的系统性多方法方法。服务。它旨在深入了解用户的观点、体验和满意度水平。利用定性研究技术可以帮助用户体验和设计专业人员全面了解用户体验，从而进一步推动技术和设计解决方案的改进。

在快速发展的软件和应用程序开发领域，对于像AppMaster这样的公司来说，有效应用定性研究方法来开发产品至关重要，这些产品不仅能满足用户的需求，还能提供引人注目的用户体验。通过整合定性研究结果， AppMaster的no-code平台允许客户直观地创建数据模型、业务逻辑、REST API、WSS端点和交互式应用程序组件，从而更轻松、更快速地构建直观、高效和用户友好的应用程序。以技术解决方案为中心。

用户体验和设计中可以采用各种定性研究方法来深入了解用户体验以及与产品或服务的交互。这些方法包括但不限于：

1.访谈：一对一、深入、结构化或半结构化的用户访谈，可以揭示用户的想法、感受和偏好。这些信息可以揭示痛点、用户需求和期望，可以进一步利用这些信息来改进产品功能和用户体验。

2.焦点小组：由经验丰富的主持人进行小型互动小组讨论，以揭示参与者的共同见解、知识和经验，这对于理解用户行为、偏好和决策过程的各个方面特别有帮助。

3.观察：在用户与产品或服务交互时进行直接或间接观察，也称为“情境调查”，可以实时反馈用户如何使用产品、面临的挑战以及解决方法来克服这些挑战。出声思考协议、影子或人种学实地研究等观察技术可以进一步提供有价值的背景信息和对用户行为的理解。

4.可用性测试：这涉及与真实用户一起测试产品或原型，以评估产品的可用性和有效性。它使用户体验和设计专业人员能够识别产品工作流程、导航、布局和内容中需要改进的领域，并解决这些问题以创建更加用户友好的解决方案。

5.亲和力图：将定性数据（例如用户访谈或可用性测试结果）分类和分类到主题集群中以识别模式、趋势和重要关注领域的过程。该技术有助于合成大量用户数据并将其转化为可操作的见解。

6.人物角色：人物角色是目标受众的虚构表征，是根据定性研究数据创建的，旨在建立用户的共同理解。角色可以帮助设计和开发过程中的利益相关者与用户产生共鸣，并在设计产品和服务时做出更明智的决策。

7.用户旅程图：用户随着时间的推移和跨不同接触点对产品或服务的体验的直观表示。用户旅程地图可帮助用户体验和设计专业人员通过检查端到端用户旅程来识别痛点、瓶颈和增强用户体验的机会。

8.卡片分类：一种涉及用户将信息片段（通常表示在卡片上）组织成逻辑组或类别的方法。这在设计信息架构、内容组织以及产品或服务的导航时特别有用。

定性研究通过挖掘有关用户行为、动机、偏好和情感的有意义且可操作的见解，在用户体验和设计中发挥着重要作用。通过采用多种方法并整合各种定性研究方法的发现，用户体验和设计专业人士可以创造出更加与情境相关、具有同理心和引人入胜的以人为本的数字产品。此外，像AppMaster这样的企业可以利用定性研究数据来迭代和增强其应用程序，确保其no-code平台保持领先地位，并始终如一地提供高质量、以客户为中心的技术解决方案。