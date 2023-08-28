تعد تطبيقات الويب التقدمية للواجهة الأمامية (PWAs) أسلوبًا متطورًا لتطوير تطبيقات الويب التي تعطي الأولوية لتجربة المستخدم والأداء والموثوقية. إنها تعمل على سد الفجوة بين تطبيقات الويب التقليدية وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية، مما يوفر واجهة عالية الاستجابة ووظائف دون اتصال بالإنترنت وتوافقًا عبر الأنظمة الأساسية. تم إنشاء PWAs باستخدام تقنيات الويب القياسية، بما في ذلك HTML وCSS وJavaScript، وتعمل بسلاسة عبر مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات. بفضل قدرتها على التكيف وقدرات المشاركة، حظيت تطبيقات PWA باهتمام كبير واعتماد بين مطوري البرامج والشركات في السنوات الأخيرة.

كما يوحي الاسم، تتعلق PWAs الأمامية بشكل خاص بجوانب التطوير من جانب العميل لتطبيق الويب التقدمي. الهدف الرئيسي من PWAs للواجهة الأمامية هو ضمان تجربة مثالية وسهلة الاستخدام تلتزم بالمبادئ الأساسية للتطوير التقدمي للتطبيقات، وهي التصميم سريع الاستجابة واستقلالية الاتصال والتنقل الشبيه بالتطبيق. مع ظهور أطر عمل ومكتبات الواجهة الأمامية المتقدمة مثل React وAngular وVue.js، أصبح إنشاء تطبيقات PWA تفاعلية وعالية الأداء في متناول المطورين بشكل متزايد.

في منصة AppMaster no-code ، ندرك قيمة دمج تطبيقات الويب المتقدمة للواجهة الأمامية في عرض تطوير تطبيقات الويب الخاص بنا. تتيح منصتنا للمطورين إنشاء تطبيقات PWA جذابة بصريًا تتمحور حول المستخدم باستخدام واجهة drag-and-drop ، دون الحاجة إلى كتابة أسطر طويلة من التعليمات البرمجية. من خلال مصمم Web BP (عمليات الأعمال) لدينا، يمكن للمطورين أيضًا تحديد وتنفيذ منطق الأعمال لكل مكون من مكونات واجهة المستخدم، مما يضمن أن وظائف التطبيق تلبي توقعات المستخدم ومتطلبات العمل. بالإضافة إلى ذلك، يضمن إنشاء تطبيقات الويب المدعومة بـ Vue3 من AppMaster التزام تطبيقات الويب البرمجيّة (PWA) التي تم إنشاؤها بأفضل الممارسات وتقنيات التحسين، مما يضمن تجربة مستخدم متميزة وأداء فعال.

وفقًا لدراسة أجرتها Google، يمكن لـ PWAs زيادة تفاعل المستخدم بنسبة تصل إلى 300% وتحسين معدلات التحويل بنسبة 104%. وتؤكد هذه الإحصائيات المثيرة للإعجاب الفوائد التجارية الكبيرة التي تقدمها خدمات PWA، خاصة للشركات التي تستهدف مستخدمي الهاتف المحمول. نظرًا لأنه يمكن الوصول إلى تطبيقات PWA مباشرة من متصفح الويب دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج إضافية، فإنها تتجاوز القيود التي تفرضها متاجر التطبيقات، مما يضمن اعتماد المستخدم بشكل أسرع وأوسع.

تشمل الأمثلة البارزة لبرامج PWA الأمامية Twitter Lite وStarbucks وPinterest. يهدف Twitter Lite، الذي تم تقديمه في عام 2017، إلى توفير تجربة أسرع وأكثر كفاءة في استخدام البيانات للمستخدمين الذين لديهم اتصالات إنترنت بطيئة أو غير موثوقة. توفر PWA تجربة خفيفة الوزن تشبه التطبيقات الأصلية، وقد ساعدت تويتر على زيادة مشاركة المستخدم بنسبة 75% وتقليل استهلاك البيانات بنسبة تزيد عن 70%. وبالمثل، مكّنت خدمة PWA الخاصة بشركة ستاربكس العملاء من تصفح طلباتهم وتخصيصها أثناء عدم الاتصال بالإنترنت، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استخدامهم لتطبيق الويب لتقديم الطلبات. من ناحية أخرى، شهدت Pinterest زيادة بنسبة 60% في المشاركات الأساسية بعد إطلاق PWA، مما يدل على إمكانات هذه التكنولوجيا لتحويل تجارب المستخدم وتحقيق نتائج أعمال ذات معنى.

تتمثل الميزة الرئيسية لبرامج PWA الأمامية في قدرتها على الاستفادة من واجهات برمجة تطبيقات الويب الحديثة والتطورات في قدرات المتصفح لتقديم ميزات جذابة مثل إشعارات الدفع وشاشات البداية المخصصة وأيقونات الشاشة الرئيسية. تساعد هذه الإمكانات في إنشاء تجربة أكثر انغماسًا وشبه أصلية، مما يعزز زيادة تفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم. علاوة على ذلك، يمكن أن تستفيد تطبيقات PWA من التخزين المؤقت الشامل واستراتيجيات إدارة الموارد الذكية، مما يضمن أوقات تحميل أسرع للصفحات، ووظائف دون اتصال بالإنترنت، وتجربة مستخدم سلسة بشكل عام، بغض النظر عن حالة الاتصال.

في الختام، توفر تطبيقات الويب التقدمية للواجهة الأمامية (PWAs) نهجًا متعدد الاستخدامات ومبتكرًا لتطوير تطبيقات الويب، مما يضمن الأداء العالي والقدرة على عدم الاتصال بالإنترنت وتجارب المستخدم الأصلية. في AppMaster ، نعطي الأولوية لدمج تطبيقات PWA في نظامنا الأساسي no-code ، وتمكين المطورين والشركات من تصميم ونشر تطبيقات جذابة وعالية الأداء بأقل وقت وجهد. مع استمرار تطور الويب، فإن تبني تطبيقات PWA كجزء أساسي من إستراتيجية تطوير الواجهة الأمامية لديك يمكن أن يفتح فرصًا كبيرة لمشاركة المستخدم ونمو الأعمال والنجاح على المدى الطويل.