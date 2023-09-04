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Веб-программирование

04, сент. 2023

Веб-программирование, важнейший компонент постоянно развивающейся области разработки программного обеспечения, относится к процессу проектирования, создания и поддержки веб-приложений, которые размещаются, выполняются и доступны через Интернет. Веб-программирование, неотъемлемая часть более широкой области парадигм программирования, включает в себя множество компонентов, включая создание баз данных и манипулирование ими, реализацию логики на стороне сервера, проектирование пользовательского интерфейса, написание сценариев на стороне клиента, работу в сети и развертывание.

В современном цифровом мире веб-программирование занимает центральное место, поскольку предприятия, организации и частные лица стремятся установить и поддерживать свое присутствие в Интернете и предоставлять ориентированные на пользователя, интерактивные и эффективные веб-приложения. Согласно статистике, в настоящее время существует более 1,8 миллиарда веб-сайтов, и их число постоянно увеличивается, что подчеркивает важность и повсеместное распространение веб-программирования.

По своей сути веб-программирование обычно состоит из двух основных компонентов: программирование на стороне клиента (интерфейс) и программирование на стороне сервера (бэкэнд). Программирование внешнего интерфейса включает в себя проектирование и реализацию пользовательского интерфейса, его рендеринг в браузере пользователя и обработку взаимодействия с пользователем. Разработчики внешнего интерфейса обычно используют языки разметки (например, HTML и CSS), языки сценариев (например, JavaScript и TypeScript), а также современные веб-библиотеки или платформы (например, Vue, React, Angular) для создания визуально привлекательных, доступных и отзывчивых пользовательских интерфейсов. .

С другой стороны, бэкэнд-программирование отвечает за управление логикой, инфраструктурой и постоянством веб-приложений. Разработчики серверной части работают с серверными языками (например, Go, Python, Java, Ruby), базами данных (например, PostgreSQL, MySQL, MongoDB), программным обеспечением веб-сервера (например, Apache, Nginx) и платформами приложений (например, Express, Django, Rails) для создания масштабируемых, производительных и надежных веб-приложений. Бэкэнд-программирование также включает в себя хранение, извлечение, безопасность, аутентификацию, маршрутизацию и разработку API данных.

Одним из ключевых аспектов современного веб-программирования является реализация интерфейсов прикладного программирования (API), которые обеспечивают связь между внешними и внутренними компонентами. RESTful API стали популярным архитектурным стилем для создания масштабируемых, несвязанных веб-приложений. Эти API обычно используют протокол HTTP и JSON или XML для обмена данными, обеспечивая плавную интеграцию и взаимодействие различных веб-компонентов.

В последние годы индустрия программного обеспечения стала свидетелем появления мощных платформ no-code и low-code, которые помогают разработчикам создавать веб-приложения с легкостью и скоростью, не требуя обширных знаний в области кодирования. AppMaster, платформа разработки no-code, иллюстрирует эту тенденцию, позволяя клиентам создавать серверные, веб- и мобильные приложения визуально с помощью методов drag-and-drop, генерируя исходный код и плавно интегрируя различные веб-компоненты.

Комплексная платформа AppMaster позволяет клиентам визуально проектировать модели данных, бизнес-логику и endpoints API, позволяя при необходимости быстро и эффективно вносить изменения. Кроме того, AppMaster генерирует различные компоненты веб-приложений, включая серверные приложения на Go, веб-приложения, использующие платформу Vue3 и JavaScript/TypeScript, а также мобильные приложения, использующие Kotlin с Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Платформа также предлагает автоматическое создание документации API и сценариев миграции баз данных, что способствует плавному процессу разработки.

Более того, серверный подход, используемый AppMaster позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и API мобильных приложений без отправки новых версий в App Store и Play Market. Кроме того, его совместимость с базами данных, совместимыми с Postgresql, и использование скомпилированных серверных приложений без сохранения состояния, написанных на Go, позволяют приложениям AppMaster демонстрировать замечательную масштабируемость в различных вариантах использования, от малого бизнеса до предприятий.

В заключение отметим, что веб-программирование является важным компонентом современной среды разработки программного обеспечения, позволяющим создавать, развертывать и поддерживать интерактивные, надежные и масштабируемые веб-приложения. Появление платформ no-code таких как AppMaster, произвело революцию в этой области, позволив разработчикам быстро и с минимальными затратами создавать высококачественные приложения, устраняя при этом техническую задолженность и обеспечивая плавную интеграцию различных веб-компонентов. Благодаря постоянному развитию парадигм и технологий веб-программирования разработчики и предприятия могут использовать возможности веб-приложений для удовлетворения разнообразного набора потребностей и требований в постоянно растущем цифровом мире.

Изучите больше терминов:
Аспектно-ориентированное программирование Встроенное программирование Доменно-специфичные языки (DSL) Квантовое программирование Компонентное программирование Многопоточное программирование Параллельное программирование Программирование игр Программирование на основе моделей Программирование на основе правил Программирование оболочки Программирование ограничений Программирование, управляемое потоком Реактивное программирование Рекурсивное программирование Синхронное программирование

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