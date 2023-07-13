في عالم اليوم سريع الخطى ، تحتاج الشركات إلى إنشاء التطبيقات بسرعة دون الاعتماد بشكل كبير على الخبرة الفنية. هذا هو المكان الذي تدخل فيه الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود مثل Retool ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات قوية بأقل قدر من المعرفة بالشفرات.

على الرغم من ظهور Retool كمنصة مشهورة no-code لإنشاء تطبيقات مخصصة ، فقد تكون هناك حالات يصبح فيها استكشاف البدائل ضروريًا. في هذه المقالة ، سوف نتعمق في مجال بدائل Retool ، واستكشاف ميزاتها وفوائدها واعتباراتها الرئيسية لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير والعثور على الأنسب لاحتياجات تطوير التطبيق الخاص بك.

لماذا تفكر في بدائل Retool؟

Retool هي أداة قوية ومتعددة الاستخدامات لبناء الأدوات الداخلية ولوحات معلومات البيانات والتطبيقات المخصصة الأخرى. ومع ذلك ، قد تكون هناك حالات تجد فيها نفسك تستكشف بدائل Retool. غالبًا ما تلعب قيود الميزانية دورًا مهمًا ، لأن تسعير Retool قد لا يتماشى مع القدرات المالية للمؤسسات أو المشاريع الأصغر.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تقودك متطلبات الميزات المحددة إلى البحث عن أدوات بديلة تقدم وظائف غير متوفرة بسهولة في Retool. قد تدفع مخاوف قابلية التوسع أيضًا إلى البحث عن بدائل توفر خيارات تحجيم أكثر مرونة أو ميزات متخصصة للتعامل مع المشاريع الكبيرة أو أحجام المستخدمين الكبيرة.

علاوة على ذلك ، يتيح لك استكشاف بدائل Retool مقارنة واجهات المستخدم المختلفة ، ومهام سير العمل ، وسهولة الاستخدام ، وخيارات الدعم ، مما يضمن لك العثور على الأداة التي تناسب احتياجاتك في التطوير والعمل. من خلال التفكير في بدائل Retool ، يمكنك توسيع خياراتك واتخاذ قرار مستنير لإنشاء تطبيقات مؤثرة بكفاءة وفعالية.

تطوير No-Code : تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات بدون تشفير

في الماضي ، كان إنشاء تطبيقات البرامج غالبًا عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب مهارات تشفير متخصصة. ومع ذلك ، مع ظهور منصات التطوير no-code ، تغير الوضع بشكل كبير. يشير No-code إلى نهج تطوير البرامج الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات دون كتابة تعليمات برمجية تقليدية. بدلاً من ذلك ، توفر هذه الأنظمة الأساسية واجهات مرئية سهلة الاستخدام ووظيفة السحب والإفلات ومكونات مسبقة الصنع لتمكين المستخدمين من تصميم التطبيقات ونشرها بسرعة وسهولة.

تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تمكين المستخدمين من جميع الخلفيات ، بما في ذلك المطورين المواطنين والمستخدمين غير التقنيين ، لإحياء أفكارهم دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالشفرة. من خلال إزالة حاجز خبرة الترميز ، تعمل هذه المنصات على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج ، وتمكين الشركات والأفراد من إنشاء تطبيقات مبتكرة تحل مشكلات معينة أو تعزز الإنتاجية.

مزايا No-Code

قبل الغوص في بدائل Retool ، دعنا نتوقف لحظة لتقدير فوائد الأنظمة الأساسية no-code. يوفر التطوير No-code عالمًا من الفرص للشركات والأفراد الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات دون معرفة واسعة بالبرمجة. باستخدام أدوات no-code ، يمكنك تقليل وقت التطوير وتكاليفه بشكل كبير من خلال التخلص من الحاجة إلى الترميز التقليدي. غالبًا ما توفر هذه الأنظمة الأساسية واجهات drag-and-drop سهلة ، وقوالب ومكونات مسبقة الصنع ، ومحررات مرئية لتبسيط عملية بناء التطبيق.

تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تمكين المستخدمين غير التقنيين ، مثل المطورين المواطنين أو محللي الأعمال ، لإحياء أفكارهم والابتكار من خلال إنشاء تطبيقات وظيفية وقابلة للتطوير وجذابة بصريًا. سواء كنت شركة ناشئة أو شركة صغيرة أو مؤسسة ، فإن تبني تطوير no-code يمكن أن يسرع من وقتك في السوق ، ويعزز المرونة ، ويعزز الابتكار داخل مؤسستك.

اختيار النظام الأساسي الصحيح No-Code

عند اختيار نظام no-code كبديل لبرنامج Retool ، هناك عدة معايير يجب مراعاتها:

سهولة الاستخدام : ابحث عن نظام أساسي بواجهة سهلة الاستخدام ووظيفة drag-and-drop التي تتيح لك إنشاء تطبيقات دون كتابة تعليمات برمجية معقدة. يجب أن يكون للمنصة منحنى تعليمي منخفض ، مما يتيح للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين إنشاء التطبيقات بسرعة وسهولة.

: ابحث عن نظام أساسي بواجهة سهلة الاستخدام ووظيفة التي تتيح لك إنشاء تطبيقات دون كتابة تعليمات برمجية معقدة. يجب أن يكون للمنصة منحنى تعليمي منخفض ، مما يتيح للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين إنشاء التطبيقات بسرعة وسهولة. المرونة والتخصيص : ضع في اعتبارك مدى مرونة النظام الأساسي من حيث خيارات التخصيص. ابحث عن نظام أساسي يسمح لك بتخصيص مظهر التطبيق وأسلوبه ، بالإضافة إلى تحديد منطق الأعمال المخصص وسير العمل لتلبية متطلباتك المحددة.

: ضع في اعتبارك مدى مرونة النظام الأساسي من حيث خيارات التخصيص. ابحث عن نظام أساسي يسمح لك بتخصيص مظهر التطبيق وأسلوبه ، بالإضافة إلى تحديد منطق الأعمال المخصص وسير العمل لتلبية متطلباتك المحددة. قدرات التكامل : تقييم قدرة النظام الأساسي على التكامل مع الأنظمة والخدمات الأخرى. يجب أن يوفر النظام الأساسي الجيد no-code تكاملًا سلسًا مع الأدوات الشائعة ويوفر واجهات برمجة تطبيقات أو موصلات للاتصال بمصادر البيانات الخارجية وخدمات الجهات الخارجية وأنظمة الواجهة الخلفية.

: تقييم قدرة النظام الأساسي على التكامل مع الأنظمة والخدمات الأخرى. يجب أن يوفر النظام الأساسي الجيد تكاملًا سلسًا مع الأدوات الشائعة ويوفر واجهات برمجة تطبيقات أو موصلات للاتصال بمصادر البيانات الخارجية وخدمات الجهات الخارجية وأنظمة الواجهة الخلفية. قابلية التوسع والأداء : تحقق مما إذا كان النظام الأساسي يمكنه التعامل مع احتياجات قابلية تطبيقك. ابحث عن ميزات مثل القياس التلقائي ودعم حالات الاستخدام ذات الأحمال العالية. بالإضافة إلى ذلك ، ضع في اعتبارك أداء التطبيقات التي تم إنشاؤها لضمان تجربة مستخدم سلسة.

: تحقق مما إذا كان النظام الأساسي يمكنه التعامل مع احتياجات قابلية تطبيقك. ابحث عن ميزات مثل القياس التلقائي ودعم حالات الاستخدام ذات الأحمال العالية. بالإضافة إلى ذلك ، ضع في اعتبارك أداء التطبيقات التي تم إنشاؤها لضمان تجربة مستخدم سلسة. التوثيق والدعم : قم بتقييم مدى توفر الوثائق الشاملة والبرامج التعليمية وموارد الدعم التي توفرها المنصة. يضمن نظام الدعم القوي أنه يمكنك الحصول على المساعدة عندما تواجه تحديات أو لديك أسئلة أثناء إنشاء تطبيقاتك.

: قم بتقييم مدى توفر الوثائق الشاملة والبرامج التعليمية وموارد الدعم التي توفرها المنصة. يضمن نظام الدعم القوي أنه يمكنك الحصول على المساعدة عندما تواجه تحديات أو لديك أسئلة أثناء إنشاء تطبيقاتك. خيارات التسعير والاشتراك : ضع في اعتبارك هيكل التسعير وخطط الاشتراك التي تقدمها منصة no-code . قم بتقييم ما إذا كانت الخطط المتاحة تتوافق مع ميزانيتك ومتطلباتك. ابحث عن نظام أساسي يوفر خيارات تسعير مرنة مع نمو قاعدة المستخدمين والتطبيقات الخاصة بك.

من خلال وضع هذه المعايير في الاعتبار ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير واختيار بديل Retool الذي يناسب احتياجاتك ، ويمكّن فريقك ، ويساعدك على إنشاء تطبيقات مؤثرة دون الحاجة إلى ترميز مكثف.

Bubble

Bubble هي عبارة عن نظام أساسي no-code معروف معروف بالتطوير المرئي وواجهة drag-and-drop. يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. باستخدام Bubble ، يمكنك تصميم تطبيقات ويب ديناميكية وتفاعلية ، والاتصال بمختلف واجهات برمجة التطبيقات ، ودمج مهام سير العمل المعقدة بسهولة.

Adalo

Adalo عبارة عن نظام أساسي no-code يركز على تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول بواجهة مرئية ، مما يلغي الحاجة إلى الترميز. يقدم Adalo مجموعة من القوالب القابلة للتخصيص والمكونات المعدة مسبقًا والتكامل لمساعدتك في إنشاء تطبيقات جوال أصلية لمنصات iOS و Android.

أنظمة خارجية

OutSystems هي عبارة عن نظام low-code على مستوى المؤسسات يوفر ميزات متقدمة لإنشاء تطبيقات معقدة. باستخدام OutSystems ، يمكنك تطوير تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة بشكل مرئي ، وأتمتة عمليات الأعمال ، والتكامل مع الأنظمة المختلفة. كما أنه يوفر ميزات أمان وقابلية تطوير قوية ، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات واسعة النطاق.

منديكس

Mendix هو نظام أساسي آخر low-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال بدون تشفير مكثف. يوفر بيئة تطوير مرئية مع ميزات drag-and-drop ، مما يسمح بالتطوير السريع للتطبيقات. يوفر Mendix أيضًا إمكانات تعاون ونشر مضمنة لتبسيط عملية التطوير.

AppSheet

تعد AppSheet الآن جزءًا من محفظة Google Cloud ، وهي عبارة عن نظام no-code لإنشاء تطبيقات الجوال والويب. يستفيد من البيانات من مصادر مختلفة ، بما في ذلك قواعد البيانات وجداول البيانات وواجهات برمجة التطبيقات ، لإنشاء تطبيقات قوية وقائمة على البيانات. تقدم AppSheet خيارات التخصيص ، بما في ذلك سير العمل ، والتقارير ، ولوحات المعلومات ، لتلبية احتياجات العمل المحددة.

كود العسل

Honeycode هي خدمة Amazon Web Services (AWS) تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال بدون تشفير. يوفر واجهة مرئية مباشرة ونماذج مسبقة الصنع لتبسيط تطوير التطبيق. باستخدام Honeycode ، يمكنك إنشاء تطبيقات تفاعلية وتعاونية مدعومة بالبنية التحتية لـ AWS.

AppMaster

AppMaster هي أداة قوية no-code مصممة لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسلاسة. ما يميزه عن الأنظمة الأساسية الأخرى هو القدرة على إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي ، وتحديد منطق الأعمال ، وإنشاء واجهات مستخدم بوظيفة drag-and-drop. باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء حلول برمجية شاملة تتضمن خلفية الخادم وموقع الويب وبوابة العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

تطبيقات الواجهة الخلفية: قوة عمليات الأعمال المرئية

بخلاف الأدوات الأخرى ، يقدم AppMaster مصمم عمليات أعمال مرئيًا لإنشاء منطق الأعمال لتطبيقات الواجهة الخلفية. هذا يعني أنه يمكنك تصميم وتنفيذ مهام سير عمل معقدة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. سواء كان الأمر يتعلق بالتحقق من صحة البيانات أو تفاعلات واجهة برمجة التطبيقات أو تحويل البيانات ، فإن النهج المرئي لـ AppMaster يجعل من السهل تحديد سلوك الواجهة الخلفية لتطبيقك.

تطبيقات الويب: إنشاء واجهات مستخدم تفاعلية ومتجاوبة

يمكّنك AppMaster من إنشاء واجهات مستخدم تفاعلية وسريعة الاستجابة لتطبيقات الويب الخاصة بك. مع إمكانية drag-and-drop ، يمكنك تصميم واجهة المستخدم بسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح لك Web BP Designer تحديد منطق الأعمال لكل مكون ، مما يجعل تطبيق الويب الخاص بك تفاعليًا بالكامل. يتم تنفيذ عمليات معالجة البيانات على الويب داخل متصفح المستخدم ، مما يضمن الأداء الأمثل وتجربة مستخدم سلسة.

تطبيقات الهاتف المحمول: بناء تجارب سهلة الاستخدام

يعد إنشاء تطبيقات الهاتف باستخدام AppMaster في غاية السهولة. باستخدام وظيفة drag-and-drop في Mobile BP Designer ، يمكنك تصميم واجهة المستخدم لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك دون عناء. يستخدم AppMaster إطار عمل يعتمد على الخادم يعتمد على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android ، بالإضافة إلى SwiftUI لنظام iOS. يتيح لك هذا الأسلوب تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market.

الكفاءة وقابلية التوسع: توليد التطبيقات في ثوان

تتمثل إحدى الميزات البارزة في AppMaster في قدرته على إنشاء تطبيقات كاملة من البداية في أقل من 30 ثانية. هذا يعني أنه كلما قمت بإجراء تغييرات على مخططاتك ، يقوم AppMaster تلقائيًا بإعادة إنشاء التطبيقات ، مما يضمن عدم وجود ديون تقنية. يتم تجميع التطبيقات التي تم إنشاؤها واختبارها وتعبئتها في حاويات Docker لتطبيقات الواجهة الخلفية ، مما يجعلها قابلة للتطوير بدرجة كبيرة ومناسبة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية الأحمال.

التوثيق والمرونة: Swagger وقاعدة البيانات Schema Migration

يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم ، مما يسهل على المطورين الآخرين فهم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك والتفاعل معها. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم النظام الأساسي بإنشاء برامج نصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات لكل مشروع. تساهم هذه الميزات في المرونة الشاملة للنظام الأساسي ، مما يسمح لك بالتكامل مع الأنظمة الحالية بسلاسة.

خيارات الاشتراك: اختر الخطة المناسبة لاحتياجاتك

يقدم AppMaster ستة أنواع من الاشتراكات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المختلفة. خطة Learn & Explore مجانية وتسمح للمستخدمين بتعلم النظام الأساسي واختبار قدراته. للاستخدام على مستوى الدخول ، توفر خطة بدء التشغيل جميع الميزات الأساسية بسعر مناسب. نظرًا لأنك تحتاج إلى المزيد من الموارد ، تقدم خطط Startup + و Business ميزات محسنة والمزيد من الخدمات المصغرة الخلفية.

بالنسبة للمشاريع الأكثر تطلبًا ، توفر خطط Business + و Enterprise موارد إضافية والقدرة على الوصول إلى الملفات الثنائية للتطبيق أو التعليمات البرمجية المصدر. تم تصميم خطة Enterprise خصيصًا للمشروعات الكبيرة مع العديد من الخدمات والتطبيقات الصغيرة ، مما يوفر خطة قابلة للتخصيص بالكامل مع عقد مدته سنة واحدة على الأقل.

كل من هذه البدائل يجلب نقاط قوته وقدراته الفريدة إلى الطاولة. عند اختيار بديل Retool ، ضع في اعتبارك عوامل مثل المتطلبات المحددة لمشروعك ، وتعقيد التطبيق ، واحتياجات قابلية التوسع ، ومجموعات مهارات فريقك. استكشف هذه البدائل وابحث عن البديل الذي يتوافق بشكل أفضل مع أهدافك وسير عملك.

خاتمة

يمكن أن يقودك استكشاف بدائل Retool إلى اكتشاف منصات قوية no-code توفر المزيد من المرونة والقدرات لبناء التطبيقات دون معرفة واسعة بالشفرة. يجلب التطوير No-code العديد من الفوائد ، مثل تقليل وقت التطوير وتكاليفه ، وتمكين المستخدمين غير التقنيين ، وتعزيز الابتكار داخل المنظمات.

عند اختيار بديل Retool ، من المهم مراعاة عوامل مثل سهولة الاستخدام ، وخيارات المرونة والتخصيص ، وإمكانيات التكامل ، وقابلية التوسع والأداء ، والتوثيق والدعم ، وخيارات التسعير والاشتراك. توفر العديد من بدائل Retool ، بما في ذلك Bubble و Adalo و OutSystems و Mendix و AppSheet و AppMaster و Honeycode ، ميزات فريدة ونقاط قوة لتلبية احتياجات تطوير التطبيقات المختلفة.

يعد AppMaster أحد بدائل Retool الجديرة بالملاحظة ، وهو أداة قوية no-code تتميز بقدراتها الشاملة في إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسلاسة. يوفر مصمم عمليات أعمال مرئيًا لتحديد مهام سير العمل المعقدة ، وواجهة drag-and-drop لتصميم واجهات مستخدم تفاعلية وسريعة الاستجابة ، وإنشاء تطبيق فعال في ثوانٍ. مع قابلية تطوير AppMaster ووثائقه وخيارات الاشتراك المرنة ، يصبح بديلاً جذابًا لكل من المشاريع الصغيرة والتطبيقات على مستوى المؤسسة.

في النهاية ، يعتمد اختيار بديل Retool على متطلبات مشروعك المحددة ، ومجموعات مهارات الفريق ، واعتبارات الميزانية. من خلال استكشاف هذه البدائل وتقييمها وفقًا لاحتياجاتك ، يمكنك العثور على النظام الأساسي المثالي no-code لتمكين فريقك ، وتسريع تطوير التطبيقات ، وإحياء أفكارك دون الحاجة إلى ترميز مكثف. احتضن الإمكانيات التي توفرها بدائل Retool وابدأ رحلة تطوير التطبيقات الفعالة والمبتكرة.