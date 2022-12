Lo sviluppo senza codice è una tecnica che consente agli utenti di creare programmi senza scrivere alcuna riga di codice. È una forma di programmazione visuale basata sul costruttore visuale drag & drop.

Breve storia

Il fenomeno del no-code, che solo di recente è diventato di moda, ha iniziato a svilupparsi negli anni '90. I primi strumenti innovativi di no-code sono stati i Dreamweiler. I primi strumenti innovativi no-code sono stati Dreamweaver, tuttora prodotto da Adobe, e Frontpage, che un tempo faceva parte delle applicazioni di Microsoft Office. Entrambe le piattaforme sono state create come editor Html, anche se il loro utilizzo richiedeva conoscenze di programmazione, alcuni passaggi erano automatizzati.

Risoluzione dei problemi con le piattaforme no-code

Oggi le possibilità delle piattaforme no-code sono aumentate in modo significativo. Con la crescente domanda, esiste un'ampia gamma di piattaforme per la creazione di programmi, siti web e sistemi. Questa crescita è dovuta a molti problemi comuni che lo sviluppo senza codice risolve.

In primo luogo, le piattaforme no-code risolvono il problema della carenza di programmatori sul mercato e dell'offerta limitata di competenze. Lo sviluppo senza codice consente a persone provenienti da settori diversi di creare programmi con un'idea per avviare un'attività o migliorare i processi esistenti senza coinvolgere i programmatori.

In secondo luogo, il no-code è veloce. Lo sviluppo tramite drag & drop di elementi visivi richiede molto meno tempo rispetto alla scrittura di codice completo.

In terzo luogo, i programmatori avranno molto più tempo per lavorare a progetti complessi e veramente interessanti se le piattaforme no-code li sostituiranno nell'esecuzione dei processi di routine.

Il futuro più prossimo

Le piattaforme no-code non sono ancora uno strumento universale e non possono sostituire completamente gli sviluppatori. Tuttavia, in futuro, ci sarà una quantità molto maggiore di piattaforme con più funzioni che diventeranno la norma per l'uso quotidiano.

Quali risultati ha già raggiunto Appmaster.io?

Appmaster.io è una delle nuove piattaforme no-code. L'idea centrale della sua creazione era la multifunzionalità, in modo che le applicazioni sviluppate sulla piattaforma non fossero limitate nelle capacità. Pertanto, Appmaster.io consente agli utenti di lavorare con il frontend e il backend, di creare processi aziendali, di integrare l'applicazione con altri servizi e di modificare l'aspetto dell'applicazione mediante l'uso di un visual designer. La piattaforma stessa genererà il codice sorgente dell'applicazione finale, rendendola indipendente e indistinguibile dalle applicazioni create tradizionalmente.

