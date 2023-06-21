طريقتان لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول

نظرًا لاعتماد الشركات والأفراد بشكل متزايد على الأجهزة المحمولة للاتصال والإنتاجية والترفيه ، فقد ارتفع الطلب على تطبيقات الهاتف المحمول بشكل كبير. لتلبية هذا الطلب ، اعتمد مطورو التطبيقات استراتيجيات مختلفة: استخدام منصات بدون كود أو الاعتماد على تقنيات الترميز التقليدية.

تقدم كل طريقة مزايا وعيوب فريدة ، مما يجعل الاختيار بينها أمرًا بالغ الأهمية لنجاح المشروع. في هذه المقالة ، سوف نستكشف تطوير التطبيقات no-code وأساليب الترميز التقليدية ، مع مناقشة مزاياها وعيوبها. بحلول النهاية ، سيكون لديك فهم أفضل لكلتا الطريقتين وستكون مجهزًا بشكل أفضل لاختيار المسار الصحيح لمشروع تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الخاص بك.

ما هو تطوير تطبيق No-Code ؟

يعد تطوير التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية أسلوبًا حديثًا لبناء تطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى معرفة البرمجة. باستخدام المكونات المبنية مسبقًا وواجهات السحب والإفلات المرئية ، يمكن للمطورين وغير المطورين على حد سواء تجميع التطبيقات الوظيفية بأقل جهد ممكن.

يبسط هذا النهج عملية تطوير التطبيق ، مما يجعله أكثر سهولة وفعالية. من خلال الاستفادة من القوالب والمكونات الموجودة مسبقًا ، حتى أولئك الذين ليس لديهم خلفية تقنية يمكنهم إنشاء تطبيقات وظيفية في جزء صغير من الوقت الذي تستغرقه طرق الترميز التقليدية.

توفر الأنظمة الأساسية No-code ، مثل AppMaster ، أدوات شاملة لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. توفر هذه الأنظمة الأساسية أدوات مرئية لتصميم مخططات قواعد البيانات والعمليات التجارية وواجهات المستخدم ، مما يسهل بناء حلول برمجية شاملة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.

إيجابيات وسلبيات تطوير التطبيقات No-Code

مثل أي نهج ، فإن تطوير التطبيق no-code له مزايا وعيوب. أدناه ، سنناقش بعض الإيجابيات والسلبيات الرئيسية لمنحك فهمًا أوضح لما يقدمه no-code.

إيجابيات تطوير تطبيق No-Code

تطوير أسرع: تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تبسيط تطوير التطبيقات ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات وظيفية في جزء صغير من الوقت مقارنة بالتشفير التقليدي. هذا مفيد بشكل خاص للشركات ذات المواعيد النهائية الضيقة أو الموارد المحدودة.

الأنظمة الأساسية على تبسيط تطوير التطبيقات ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات وظيفية في جزء صغير من الوقت مقارنة بالتشفير التقليدي. هذا مفيد بشكل خاص للشركات ذات المواعيد النهائية الضيقة أو الموارد المحدودة. تكاليف أقل: نظرًا لأن التطوير no-code يقلل من الحاجة إلى مهارات البرمجة المتخصصة ، يمكن للشركات توفير تكاليف التوظيف والتدريب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي وقت التطوير الأقصر إلى انخفاض تكاليف المشروع الإجمالية.

نظرًا لأن التطوير يقلل من الحاجة إلى مهارات البرمجة المتخصصة ، يمكن للشركات توفير تكاليف التوظيف والتدريب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي وقت التطوير الأقصر إلى انخفاض تكاليف المشروع الإجمالية. التعاون: التطوير No-code يسمح لأعضاء الفريق ذوي المهارات المتنوعة بالمساهمة في المشروع. يتيح ذلك التواصل والتعاون بشكل أفضل بين المطورين والمصممين وأصحاب المصلحة الآخرين.

التطوير يسمح لأعضاء الفريق ذوي المهارات المتنوعة بالمساهمة في المشروع. يتيح ذلك التواصل والتعاون بشكل أفضل بين المطورين والمصممين وأصحاب المصلحة الآخرين. إمكانية الوصول: من خلال إزالة الحاجة إلى الخبرة في البرمجة ، تعمل الأنظمة الأساسية no-code على تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات وظيفية ، وزيادة الابتكار والإبداع عبر المؤسسة.

من خلال إزالة الحاجة إلى الخبرة في البرمجة ، تعمل الأنظمة الأساسية على تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات وظيفية ، وزيادة الابتكار والإبداع عبر المؤسسة. القضاء على الديون التقنية: باستخدام منصات مثل AppMaster ، يتم إعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تغيرت المتطلبات ، مما يقلل من مخاطر تراكم الديون التقنية بمرور الوقت.

سلبيات تطوير تطبيق No-Code

التخصيص المحدود: توفر الأنظمة الأساسية No-code مكونات مسبقة الصنع ، والتي يمكن أن تقيد مستوى التخصيص المتاح. في حين أن هذا قد يكون كافيًا للعديد من السيناريوهات ، فقد يكون من الصعب أو المستحيل تحقيق بعض الوظائف المتقدمة بدون الترميز التقليدي.

توفر الأنظمة الأساسية مكونات مسبقة الصنع ، والتي يمكن أن تقيد مستوى التخصيص المتاح. في حين أن هذا قد يكون كافيًا للعديد من السيناريوهات ، فقد يكون من الصعب أو المستحيل تحقيق بعض الوظائف المتقدمة بدون الترميز التقليدي. قابلية التوسع: على الرغم من أن العديد من الأنظمة الأساسية التي no-code مصممة للتعامل مع النمو ، إلا أن المشروعات المعقدة قد لا تزال تتطلب حلولًا مخصصة لضمان الأداء الأمثل وقابلية التوسع مع توسع التطبيق.

على الرغم من أن العديد من الأنظمة الأساسية التي مصممة للتعامل مع النمو ، إلا أن المشروعات المعقدة قد لا تزال تتطلب حلولًا مخصصة لضمان الأداء الأمثل وقابلية التوسع مع توسع التطبيق. الاعتماد على النظام الأساسي: يمكن أن يؤدي استخدام نظام أساسي no-code إلى ربط مشروعك بقدرات النظام الأساسي المحدد وتحديثاته ودعم دورات الحياة ، مما يحد من مرونتك وتحكمك في التطوير المستقبلي للتطبيق. قد يتطلب قفل البائع المحتمل هذا التبديل إلى الترميز التقليدي إذا أصبحت قيود النظام الأساسي مقيدة.

باختصار ، يوفر تطوير التطبيق no-code العديد من المزايا ، بما في ذلك السرعة وتوفير التكاليف وإمكانية الوصول ، ولكنه يأتي أيضًا مع بعض القيود ، مثل التخصيص المقيد ومخاوف قابلية التوسع المحتملة.

ما هو الترميز التقليدي؟

يشير الترميز التقليدي إلى عملية تطوير تطبيقات الهاتف المحمول من البداية باستخدام لغات البرمجة ، مثل Java و Swift و Kotlin وغيرها. يتطلب هذا النهج معرفة واسعة بمبادئ الترميز وممارسات تطوير البرامج والأدوات والمكتبات المختلفة المستخدمة لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول.

يبدأ المطورون عادةً بتصميم بنية التطبيق ، وتحديد هياكل البيانات والخوارزميات ، ثم كتابة الكود الذي ينفذ الوظيفة المطلوبة. يمكن أن تستغرق عملية الترميز التقليدية وقتًا طويلاً وتتطلب عمالة مكثفة ، حيث تتطلب من المطورين كتابة التعليمات البرمجية يدويًا لكل جانب من جوانب التطبيق. يمكن أن يشمل ذلك مهام مثل إنشاء واجهات مستخدم مخصصة ، وإدارة اتصالات خادم العميل ، والتعامل مع تخزين البيانات واسترجاعها ، والتكامل مع واجهات برمجة التطبيقات أو الخدمات التابعة لجهات خارجية. غالبًا ما يعمل المطورون ضمن بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) التي توفر مجموعة من الأدوات والموارد لإدارة عملية الترميز وأتمتة بعض المهام وتقليل الأخطاء.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

إيجابيات وسلبيات الترميز التقليدي

يقدم الترميز التقليدي عددًا من المزايا والعيوب عند مقارنته بتطوير تطبيق no-code. يمكن أن يساعد فهم هذه العوامل الفرق على اتخاذ قرار مستنير بشأن أفضل نهج لظروفهم ومتطلباتهم الخاصة.

إيجابيات الترميز التقليدي

المرونة والتخصيص: يوفر الترميز التقليدي للمطورين تحكمًا كاملاً في ميزات التطبيق وأدائه وتصميمه. يمكنهم إنشاء حلول مخصصة مصممة وفقًا لمتطلباتهم الخاصة ، باستخدام الأدوات والمكتبات الأنسب للوظيفة.

يوفر الترميز التقليدي للمطورين تحكمًا كاملاً في ميزات التطبيق وأدائه وتصميمه. يمكنهم إنشاء حلول مخصصة مصممة وفقًا لمتطلباتهم الخاصة ، باستخدام الأدوات والمكتبات الأنسب للوظيفة. تحسين الأداء: باستخدام الترميز التقليدي ، يمكن للمطورين تحسين أداء تطبيقاتهم من خلال ضبط الكود بدقة ، واختيار هياكل البيانات والخوارزميات الأكثر كفاءة ، والاستفادة من إمكانات الأجهزة. يمكن أن ينتج عن ذلك تطبيقات أسرع وأكثر استجابة بأقل تأخير أو زمن انتقال.

باستخدام الترميز التقليدي ، يمكن للمطورين تحسين أداء تطبيقاتهم من خلال ضبط الكود بدقة ، واختيار هياكل البيانات والخوارزميات الأكثر كفاءة ، والاستفادة من إمكانات الأجهزة. يمكن أن ينتج عن ذلك تطبيقات أسرع وأكثر استجابة بأقل تأخير أو زمن انتقال. تكامل الطرف الثالث: يتيح الترميز التقليدي للمطورين دمج التطبيقات مع مجموعة واسعة من الخدمات الخارجية والمكتبات وواجهات برمجة التطبيقات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الوظائف وتوفير الوصول إلى الميزات المبتكرة التي قد لا تكون متاحة بسهولة في الأنظمة الأساسية no-code .

يتيح الترميز التقليدي للمطورين دمج التطبيقات مع مجموعة واسعة من الخدمات الخارجية والمكتبات وواجهات برمجة التطبيقات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الوظائف وتوفير الوصول إلى الميزات المبتكرة التي قد لا تكون متاحة بسهولة في الأنظمة الأساسية . السيطرة على الملكية الفكرية: عند استخدام طرق الترميز التقليدية ، فإن الكود المصدري للتطبيق يكون تحت السيطرة المباشرة لفريق التطوير. هذا يضمن أن الملكية الفكرية مصونة ويمكن إدارتها وفقًا لتفضيلات المنظمة.

سلبيات الترميز التقليدي

مستهلك للوقت ومكثف العمالة: غالبًا ما يتطلب الترميز التقليدي مزيدًا من الوقت والجهد مقارنةً بتطوير التطبيقات no-code . قد يستغرق الأمر وقتًا أطول لتصميم التطبيق وتنفيذه واختباره وتصحيح أخطائه ، مما قد يزيد من تكاليف المشروع الإجمالية ويتطلب استثمارًا أكبر في المطورين المهرة.

غالبًا ما يتطلب الترميز التقليدي مزيدًا من الوقت والجهد مقارنةً بتطوير التطبيقات . قد يستغرق الأمر وقتًا أطول لتصميم التطبيق وتنفيذه واختباره وتصحيح أخطائه ، مما قد يزيد من تكاليف المشروع الإجمالية ويتطلب استثمارًا أكبر في المطورين المهرة. تكاليف أعلى: يمكن أن تؤدي الحاجة إلى مطوري برامج محترفين وذوي خبرة إلى جعل مشاريع الترميز التقليدية أكثر تكلفة من نظيراتها no-code . يمكن أن تشمل هذه التكاليف الرواتب وموارد الأجهزة والبرامج والتدريب والصيانة والدعم المستمر.

يمكن أن تؤدي الحاجة إلى مطوري برامج محترفين وذوي خبرة إلى جعل مشاريع الترميز التقليدية أكثر تكلفة من نظيراتها . يمكن أن تشمل هذه التكاليف الرواتب وموارد الأجهزة والبرامج والتدريب والصيانة والدعم المستمر. تحديات الديون والصيانة الفنية: بمرور الوقت ، يمكن أن ينتج عن الترميز التقليدي ديون فنية مع تطور التطبيق ويتطلب تحديثات أو إعادة بناء ديون. يمكن أن تكون صيانة وتحديث تطبيق تم إنشاؤه باستخدام الترميز التقليدي أمرًا معقدًا ومكثف العمالة ، خاصة إذا لم يعد المطورون الأصليون متاحين.

عوامل يجب مراعاتها عند الاختيار بين No-Code والتشفير التقليدي

عند الاختيار بين no-code والتشفير التقليدي لمشروع تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، ضع في اعتبارك العوامل التالية لتحديد النهج الأنسب لاحتياجاتك:

تعقيد المشروع: إذا كان مشروعك يتطلب ميزات متقدمة أو منطقًا معقدًا أو تحسينات أداء محددة ، فقد يكون الترميز التقليدي أكثر ملاءمة. من ناحية أخرى ، إذا كان مشروعك يحتوي على متطلبات أبسط ولا يحتاج إلى تخصيص واسع النطاق ، يمكن أن توفر الأنظمة الأساسية no-code تطويرًا أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. الميزانية والجدول الزمني: يمكن أن يكون تطوير تطبيق No-code خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة وأسرع ، خاصة بالنسبة للمشاريع ذات الميزانيات المحدودة والمواعيد النهائية الضيقة. يتطلب الترميز التقليدي عادةً المزيد من الموارد ووقت التطوير ، مما قد يؤثر على تكاليف المشروع الإجمالية ومواعيد التسليم. تطوير مهارات الفريق: ضع في اعتبارك مجموعة مهارات فريق التطوير لديك عند الاختيار بين no-code والتشفير التقليدي. إذا كان فريقك يفتقر إلى الخبرة في تطوير البرامج أو لغات برمجة معينة ، يمكن أن توفر الأنظمة الأساسية no-code طريقة يسهل الوصول إليها لإنشاء تطبيقات وظيفية. من ناحية أخرى ، إذا كان فريقك يتقن مجموعة متنوعة من لغات البرمجة ومنهجيات تطوير البرامج ، فقد يوفر الترميز التقليدي مزيدًا من المرونة والتحكم في المنتج النهائي. قابلية التوسع والأداء: إذا كان تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك يحتاج إلى التوسع بكفاءة وتلبية معايير الأداء العالية ، فقد يوفر الترميز التقليدي المزيد من الخيارات للتحسين والضبط الدقيق. في حين أن بعض الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، توفر قابلية توسعة ممتازة للمؤسسات وحالات الاستخدام ذات الأحمال العالية ، قد يكون للحلول الأخرى no-code قيود تجعلها أقل ملاءمة للتطبيقات واسعة النطاق أو عالية الأداء. التخصيص وتكامل الطرف الثالث: إذا كان تطبيقك يتطلب تخصيصًا شاملاً أو تكاملاً مع الخدمات الخارجية أو واجهات برمجة التطبيقات أو المكتبات ، فيمكن أن يوفر الترميز التقليدي حلاً أكثر مرونة. قد تكون هناك قيود على الأنظمة No-code عندما يتعلق الأمر بخيارات التخصيص أو عمليات الدمج مع خدمات جهات خارجية محددة ، على الرغم من أن الأنظمة الأساسية مثل AppMaster لا يزال بإمكانها توفير مجموعة واسعة من الخيارات.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

سيساعدك أخذ هذه العوامل في الاعتبار على اتخاذ قرار مستنير واختيار نهج التطوير الأنسب لمشروع تطبيق الهاتف الخاص بك. في النهاية ، سيعتمد الخيار الأفضل على احتياجاتك المحددة ومواردك وأهداف المشروع.

دراسة حالة: AppMaster - نظام أساسي سلس No-code لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة

يعد AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code ، مثالاً ممتازًا على كيفية قيام الحلول no-code بتقديم تطوير تطبيقات جوّال شامل وقابل للتطوير وفعال من حيث التكلفة. تأسست AppMaster في عام 2020 ، وقد اكتسبت بسرعة أكثر من 60،000 مستخدم بحلول عام 2023 وتم الاعتراف بها كأفضل أداء وقائد زخم من قبل G2 في مختلف الفئات.

تعمل بيئة التطوير المتكاملة (IDE) في AppMaster على تمكين المستخدمين من إنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال من خلال أدوات مرئية ومكونات مسبقة الصنع. يدعم النظام الأساسي تطوير تطبيقات Android و iOS ، مع كود المصدر الذي تم إنشاؤه باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظامي Android و SwiftUI لنظام iOS.

يمكن للعملاء تصور نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) وتصميم وإدارة العمليات التجارية وإنشاء منطق التطبيق باستخدام مصمم عمليات الأعمال. تم تصميم واجهات المستخدم باستخدام نظام drag-and-drop ، مما يوفر تفاعلًا وتخصيصًا سلسًا. يعمل AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية ويوفر قابلية كبيرة للتوسع نظرًا لتطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام لغة برمجة Go (golang) .

واحدة من نقاط القوة الرئيسية في AppMaster هي قدرته على التخلص من الديون التقنية. يقوم النظام الأساسي بإعادة إنشاء التطبيقات من البداية كلما تغيرت المتطلبات ، مما يضمن بقاء الحل محدثًا وفعالًا. علاوة على ذلك ، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمشاريع سريعة الخطى وبيئات التطوير الرشيقة.

يقدم AppMaster مجموعة متنوعة من خطط الاشتراك ، بدءًا من المستوى المجاني للمستخدمين الجدد واختبار النظام الأساسي إلى الخطط على مستوى المؤسسة التي تتضمن الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر وخيارات الاستضافة المحلية. تتوفر عروض خاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية وغير الهادفة للربح والمفتوحة المصدر.

باختصار ، يعد AppMaster مثالًا رئيسيًا على كيفية قيام نظام no-code بتمكين الشركات من إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية بسرعة وفعالية من حيث التكلفة دون الحاجة إلى معرفة أو موارد تشفير واسعة النطاق. تُظهر الإمكانات الرائعة للمنصة وتعدد استخداماتها أن الحلول no-code يمكنها ، في كثير من الحالات ، تقديم نتائج فعالة تنافس طرق الترميز التقليدية.

الخلاصة: اتخاذ القرار الصحيح لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك

يمكن أن يكون الاختيار بين طرق الترميز no-code وطرق الترميز التقليدية لمشروع تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة مهمة شاقة. ومع ذلك ، فإن فهم الاختلافات والمزايا وعيوب كل نهج ضروري لضمان نجاح مشروعك.

يعد تطوير التطبيقات No-code ، مع منصات مثل AppMaster ، حلاً ممتازًا للشركات ذات الوقت أو الميزانيات أو الخبرة الفنية المحدودة. يسمح بالتطوير السريع والتعاون والحلول القابلة للتكيف التي يمكن أن تتطور مع المتطلبات المتغيرة. تعد المنصات No-code مثالية للمشاريع البسيطة إلى المتوسطة المعقدة وتوفر فائدة إضافية تتمثل في التخلص من الديون الفنية.

من ناحية أخرى ، يمنح الترميز التقليدي المطورين التحكم الكامل والمرونة في بناء تطبيقات الهاتف المحمول وتحسينها. إنه مناسب للمشاريع التي تتطلب تخصيصات معقدة ، أو عمليات تكامل واسعة النطاق ، أو تحسين عالي الأداء. في حين أن هذا النهج قد يكون مستهلكًا للوقت ومكلفًا ، فقد يكون ضروريًا لبعض حالات الاستخدام المتخصصة للغاية أو عند السعي للحصول على ملكية فكرية كاملة.

لتحديد الطريقة الأفضل لمشروعك المحدد ، ضع في اعتبارك عوامل مثل نطاق المشروع ، والتعقيد ، والقيود الزمنية ، والموارد المتاحة. من خلال الفهم الواضح لمتطلباتك الفريدة ونقاط القوة والضعف في كل طريقة تطوير ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير يضع مشروعك على المسار الصحيح لتحقيق النجاح.