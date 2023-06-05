تطبيقات الأجهزة المحمولة الهجينة هي الحل الوسط بين التطبيقات الأصلية وتطبيقات الويب. باستخدام تقنيات الويب مثل HTML و CSS وجافا سكريبت ، يتم تغليف التطبيقات الهجينة في حاوية تشبه أصلية ، مما يسمح لها بالعمل على أنظمة أساسية متعددة مثل iOS و Android والويب.

الميزة الرئيسية لتطوير التطبيقات الهجينة هي القدرة على كتابة قاعدة بيانات واحدة وإعادة استخدامها عبر منصات مختلفة مع الحفاظ على الشكل والمظهر الأصليين. يمكّن هذا النهج المطورين من توفير الوقت والجهد والموارد من خلال عدم الاضطرار إلى إعادة كتابة منطق التطبيق لكل منصة.

علاوة على ذلك ، يعمل تطوير التطبيقات المختلطة على تبسيط تحديثات التطبيق وصيانته ، مما يجعله خيارًا جذابًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة. في هذه المقالة ، سوف نستكشف الأطر الشائعة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الهجينة ، ودراسة ميزاتها وفوائدها وعيوبها لمساعدتك في اختيار أفضل ما يناسب متطلبات مشروعك المحدد.

اختيار الإطار الصحيح

يعد اختيار أفضل إطار عمل لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول الهجين أمرًا ضروريًا لإنشاء تطبيقات عالية الجودة وسريعة الاستجابة وعملية. عند اختيار الإطار الصحيح لمشروعك ، ضع في اعتبارك العوامل التالية:

ميزات النظام الأساسي

يأتي كل إطار عمل لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول الهجين مع مجموعة فريدة من الميزات المصممة لمتطلبات محددة. تحقق من إمكانات وقيود كل إطار عمل لتحديد أي منها يتماشى مع الوظائف المرغوبة ومكونات واجهة المستخدم / تجربة المستخدم والوصول إلى ميزات الجهاز الأصلية.

إعادة استخدام الكود

تم تصميم الأطر الهجينة لإعادة استخدام التعليمات البرمجية بشكل فعال عبر منصات متعددة. ومع ذلك ، لا تتعامل جميع الأطر مع قابلية إعادة استخدام الكود بنفس الكفاءة. قم بتحليل إمكانات مشاركة التعليمات البرمجية لكل خيار لضمان التطوير الفعال وسهولة الصيانة لتطبيقك عبر iOS و Android والويب.

أداء

على الرغم من أن التطبيقات المختلطة قد لا تقدم نفس مستوى الأداء مثل التطبيقات الأصلية ، فإن تحديد إطار عمل مناسب جيدًا يمكن أن يساعد في التخفيف من هذه المشكلة. قارن أداء الأطر المختلفة للعثور على الإطار الذي يوفر أفضل توازن بين الاستجابة والوظائف لاحتياجاتك الخاصة.

دعم المجتمع

تحتوي الأطر مفتوحة المصدر مثل Apache Cordova و React Native و Flutter على مجتمعات مطورين كبيرة ونابضة بالحياة يمكنها توفير موارد قيمة ووثائق ودعم. ضع في اعتبارك اختيار إطار عمل مع مجتمع نشط للاستفادة من التحديثات المنتظمة وإصلاحات الأخطاء والتجارب المشتركة للمطورين الآخرين.

سهولة الاستعمال

تحتوي بعض أطر تطوير التطبيقات الهجينة على منحنيات تعلم أكثر حدة من غيرها. قم بتقييم الوثائق وعينات المشاريع وموارد التعلم المتاحة لكل إطار عمل لتحديد أفضل ما يناسب إلمامك بلغات البرمجة وعمليات التطوير .

هيكل التسعير

قد تقدم الأطر خططًا مجانية أو مدفوعة ، اعتمادًا على نموذج الترخيص الخاص بها. ضع التكلفة في الاعتبار عند اختيار إطار عمل ، وتأكد من أنها تناسب قيود ميزانيتك مع الاستمرار في تقديم الميزات التي تحتاجها لمشروعك.

مع توفر العديد من أطر تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الهجينة ، قد يكون من الصعب اختيار أفضل واحد لمشروعك. من خلال النظر في هذه العوامل وتقييم الاحتياجات المحددة لتطبيقك ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير وإنشاء تطبيق جوال عالي الجودة يلبي احتياجات جمهورك المستهدف.

أباتشي كوردوفا: منصة لتطبيقات الويب الأصلية

Apache Cordova ، المعروف سابقًا باسم PhoneGap ، هو إطار تطوير تطبيقات جوال هجين مفتوح المصدر يسمح لمطوري الويب بإنشاء تطبيقات جوال أصلية باستخدام HTML و CSS و JavaScript. يلف إطار العمل تطبيقات الويب في حاوية أصلية ، مما يتيح الوصول إلى ميزات الجهاز الأصلية من خلال واجهات برمجة تطبيقات JavaScript ، مما يجعلها خيارًا شائعًا لمطوري الويب الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. تتضمن بعض الميزات البارزة لـ Apache Cordova ما يلي:

قاعدة بيانات واحدة: اكتب مرة واحدة وقم بتشغيل تطبيقك على iOS و Android والويب.

اكتب مرة واحدة وقم بتشغيل تطبيقك على iOS و Android والويب. الوصول إلى ميزات الجهاز الأصلية: الوصول إلى وظائف الجهاز الأصلية مثل الكاميرا ونظام تحديد المواقع وجهات الاتصال والمزيد باستخدام واجهات برمجة تطبيقات JavaScript.

الوصول إلى وظائف الجهاز الأصلية مثل الكاميرا ونظام تحديد المواقع وجهات الاتصال والمزيد باستخدام واجهات برمجة تطبيقات JavaScript. مكتبة شاملة من المكونات الإضافية: استفد من مجموعة كبيرة من المكونات الإضافية مفتوحة المصدر لتعزيز قدرات تطبيقك.

استفد من مجموعة كبيرة من المكونات الإضافية مفتوحة المصدر لتعزيز قدرات تطبيقك. مجتمع المطورين الكبار: استفد من مجتمع كبير من المطورين يساهمون باستمرار في النظام الأساسي ويقدمون الدعم.

استفد من مجتمع كبير من المطورين يساهمون باستمرار في النظام الأساسي ويقدمون الدعم. قابلة للتخصيص: قم بتخصيص واجهة مستخدم التطبيق لتناسب هوية علامتك التجارية والجمهور المستهدف.

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بينما يوفر Apache Cordova قابلية ممتازة لإعادة استخدام الكود والمرونة والوصول إلى ميزات الجهاز الأصلية ، فقد لا يوفر دائمًا أفضل أداء مقارنة بتطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية. يستخدم إطار العمل WebView لعرض محتوى الويب داخل حاوية أصلية ، مما قد يؤثر على استجابة التطبيق ، خاصة عند التعامل مع الرسوم المتحركة المعقدة أو الرسومات عالية الدقة. ومع ذلك ، بالنسبة للتطبيقات البسيطة التي تعتمد على المحتوى حيث لا يكون الأداء هو الشغل الشاغل ، يمكن أن يكون Apache Cordova خيارًا مثاليًا ، حيث يوفر حلاً سريعًا وفعالًا من حيث التكلفة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

React Native: تطوير تطبيق هجين

React Native هو إطار تطوير تطبيقات جوال هجين شائع آخر مبني على React ، مكتبة JavaScript UI المستخدمة على نطاق واسع. تم إنشاؤه بواسطة Facebook ، وهو يوفر نهجًا أكثر أداءً لبناء تطبيقات عبر الأنظمة الأساسية. يُمكّن React Native المطورين من كتابة تعليمات برمجية في JavaScript مُحسّنة لأداء يشبه الأداء الأصلي عبر منصات متعددة. تتضمن بعض الميزات الأساسية لـ React Native ما يلي:

أداء مشابه للأصالة: تستفيد React Native من المكونات الأصلية للعرض ، مما يضمن الأداء السلس والاستجابة.

تستفيد React Native من المكونات الأصلية للعرض ، مما يضمن الأداء السلس والاستجابة. البنية القائمة على المكونات: اكتب رمزًا معياريًا باستخدام مكونات قابلة لإعادة الاستخدام لتحسين إمكانية الصيانة وسهولة التطوير.

اكتب رمزًا معياريًا باستخدام مكونات قابلة لإعادة الاستخدام لتحسين إمكانية الصيانة وسهولة التطوير. إعادة التحميل المباشر: قم بإعداد إعادة التحميل المباشر لرؤية التغييرات التي تجريها في شفرتك على الفور دون الحاجة إلى إعادة إنشاء التطبيق بالكامل.

قم بإعداد إعادة التحميل المباشر لرؤية التغييرات التي تجريها في شفرتك على الفور دون الحاجة إلى إعادة إنشاء التطبيق بالكامل. النظام البيئي الكبير للمطورين: استفد من مجتمع كبير من المطورين ، بالإضافة إلى العديد من المكتبات والأدوات التي تم إنشاؤها خصيصًا لتطوير React Native.

استفد من مجتمع كبير من المطورين ، بالإضافة إلى العديد من المكتبات والأدوات التي تم إنشاؤها خصيصًا لتطوير React Native. يمكن الوصول إليها لمطوري الويب: سيجد المطورون الملمون بـ JavaScript و React أنه من السهل التعلم والترحيل إلى React Native.

على عكس Apache Cordova ، لا تعتمد React Native على WebView للعرض ، مما يؤدي إلى أداء واستجابة أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر React Native ميزة إعادة التحميل السريع ، مما يعني أنه يمكن للمطورين رؤية واختبار التغييرات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى إعادة إنشاء التطبيق بالكامل. تعمل هذه الميزة على تسريع عملية التطوير بشكل كبير ، مما يعزز سير العمل الفعال.

يتمثل أحد الجوانب السلبية لـ React Native في أنه قد لا يزال يتطلب بعض التعليمات البرمجية الخاصة بالنظام الأساسي ، خاصة عند التعامل مع وظائف أصلية معينة غير متوفرة كمكونات أو مكتبات مضمنة. ومع ذلك ، بالنظر إلى مزايا الأداء والنظام البيئي الشامل ، يمكن أن يكون React Native خيارًا ممتازًا للمطورين الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيق هجين للهاتف المحمول يشبه إلى حد كبير تجربة أصلية.

Flutter: واجهة مستخدم متنوعة للتطبيقات عبر الأنظمة الأساسية

Flutter هو إطار تطوير تطبيقات جوّال هجين مفتوح المصدر ومدعوم من Google. يسمح للمطورين ببناء واجهات مستخدم جميلة وسريعة ومعبرة لمنصات متعددة بقاعدة كود واحدة. تمت كتابة Flutter بلغة برمجة Dart ، وتتميز بمكتبة واسعة من مكونات واجهة المستخدم ، والمعروفة باسم عناصر واجهة المستخدم ، والتي يمكن للمطورين تخصيصها وفقًا لاحتياجاتهم.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لـ Flutter في قدرته على تجميع التطبيقات إلى رمز الجهاز الأصلي ، مما يوفر أداءً رائعًا في وقت التشغيل. يتم تمكين هذه الميزة من خلال استخدام Flutter لمكتبة Skia Graphics Library ، والتي تتواصل مباشرة مع نظام التشغيل (OS) لتقديم عناصر واجهة المستخدم بسلاسة.

يعمل Flutter على تسريع عملية تطوير التطبيق من خلال ميزة إعادة التحميل السريع ، والتي تتيح للمطورين رؤية التغييرات التي يقومون بها في الكود على الفور. تسهل هذه الإمكانية تكرار التطبيقات وتصحيحها وضبطها أثناء عملية التطوير دون الحاجة إلى إعادة تشغيل كاملة.

تتضمن بعض السمات البارزة لـ Flutter:

قاعدة شفرة واحدة: تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات لأنظمة Android و iOS والويب وأنظمة سطح المكتب باستخدام قاعدة شفرة واحدة فقط.

تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات لأنظمة Android و iOS والويب وأنظمة سطح المكتب باستخدام قاعدة شفرة واحدة فقط. أدوات قابلة للتخصيص بدرجة عالية: تقدم مجموعة شاملة من مكونات واجهة المستخدم المبنية مسبقًا والقابلة للتخصيص لتصميم تجارب تطبيقات مخصصة.

تقدم مجموعة شاملة من مكونات واجهة المستخدم المبنية مسبقًا والقابلة للتخصيص لتصميم تجارب تطبيقات مخصصة. عملية التطوير الفعالة: تسريع التطوير باستخدام Hot Reload للتكرار السريع وتصحيح الأخطاء.

تسريع التطوير باستخدام Hot Reload للتكرار السريع وتصحيح الأخطاء. مجتمع كبير وموارد: استفد من مجتمع مطور واسع ، ووثائق واسعة النطاق ، والعديد من الأدوات الإضافية للمساعدة والدعم.

ومع ذلك ، فإن Flutter له بعض القيود أيضًا. إطار العمل جديد نسبيًا ، مما يعني أن بعض الميزات قد تفتقر إلى النضج عند مقارنتها بأطر أخرى راسخة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يشكل التحول المفاجئ من البرمجة التفاعلية في React Native إلى أسلوب البرمجة التصريحي في Flutter صعوبات للمطورين الذين ليسوا على دراية بـ Dart.

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Xamarin: C # -Powered Cross-Platform Solution

Xamarin هو إطار عمل قوي مفتوح المصدر لتطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية باستخدام C # ، المدعوم من Microsoft. يوفر Xamarin نهجًا واحدًا لقاعدة التعليمات البرمجية ، مما يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات شبيهة بالأصلية لنظام التشغيل iOS و Android و Windows باستخدام C #.

الميزة الرئيسية لـ Xamarin هي قدرتها على إعادة استخدام أجزاء كبيرة من قاعدة بيانات لمنصات مختلفة. توفر هذه الكفاءة الوقت والموارد للمطورين ، حيث لا توجد حاجة لإعادة كتابة أقسام كاملة لكل نظام تشغيل. على عكس أطر تطوير التطبيقات الهجينة الأخرى ، يتيح Xamarin أداءً شبه أصلي ، مستفيدًا من عناصر تحكم واجهة المستخدم الأصلية وتسريع الأجهزة الخاصة بالنظام الأساسي.

تتضمن بعض الميزات الرئيسية لـ Xamarin ما يلي:

قاعدة الرموز المشتركة: أنشئ تطبيقات لنظام التشغيل iOS و Android و Windows باستخدام قاعدة كود C # واحدة ، مما يقلل من وقت التطوير والجهد.

أنشئ تطبيقات لنظام التشغيل iOS و Android و Windows باستخدام قاعدة كود C # واحدة ، مما يقلل من وقت التطوير والجهد. الأداء الأصلي: استخدم عناصر التحكم في واجهة المستخدم الأصلية والوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالنظام الأساسي للحصول على أداء التطبيق الأمثل وتجربة المستخدم.

استخدم عناصر التحكم في واجهة المستخدم الأصلية والوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالنظام الأساسي للحصول على أداء التطبيق الأمثل وتجربة المستخدم. مجتمع ودعم قويان: استفد من دعم Microsoft والوثائق الرسمية الشاملة ومجتمع المطورين الواسع للمساعدة والموارد.

استفد من دعم Microsoft والوثائق الرسمية الشاملة ومجتمع المطورين الواسع للمساعدة والموارد. التكامل مع Visual Studio: قم بتطوير تطبيقات Xamarin باستخدام Visual Studio IDE المألوف والقوي ، مما يبسط عملية التطوير.

ومع ذلك ، فإن Xamarin به بعض العيوب ، مثل حجم التطبيق الكبير ومشكلات الأداء العرضية. يمكن أيضًا أن يكون منحنى التعلم حادًا للمطورين الجدد على C # ، لا سيما عند مقارنتها بالأطر المستندة إلى JavaScript مثل React Native و Flutter.

AppMaster : تطوير الهاتف الهجين No-Code

AppMaster هو نظام أساسي بدون رمز يلغي الحاجة إلى الترميز اليدوي عند إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول الهجينة. تم تصميم AppMaster بواجهة مرئية سهلة الاستخدام ، وهو يمكّن المستخدمين من تصميم وتطوير الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يستفيد النظام الأساسي من واجهة drag-and-drop وينشئ رمز المصدر لتطبيقات Android و iOS ، مما يبسط عملية التطوير ويقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق في السوق .

تقدم منصة AppMaster مزايا فريدة ، مثل:

التطوير المرئي: تصميم الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال بواجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات .

تصميم الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال بواجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات . نطاق تطبيق واسع: قم بإنشاء كود مصدر Android و iOS ، وتطبيقات الواجهة الخلفية ، وحتى تطبيقات الويب ، وكلها تستخدم نفس المخططات المرئية.

قم بإنشاء كود مصدر Android و iOS ، وتطبيقات الواجهة الخلفية ، وحتى تطبيقات الويب ، وكلها تستخدم نفس المخططات المرئية. تطوير سريع وفعال من حيث التكلفة: يعمل AppMaster على تسريع عملية التطوير بما يصل إلى 10 مرات وهو أكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات من الطرق التقليدية.

على تسريع عملية التطوير بما يصل إلى 10 مرات وهو أكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات من الطرق التقليدية. التخلص من الديون التقنية: باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء تطبيقات عالية الجودة بدون أي دين تقني ، حيث تقوم المنصة بإعادة إنشائها من الصفر كلما ظهرت متطلبات جديدة.

باستخدام ، يمكنك إنشاء تطبيقات عالية الجودة بدون أي دين تقني ، حيث تقوم المنصة بإعادة إنشائها من الصفر كلما ظهرت متطلبات جديدة. خطط اشتراك متعددة الاستخدامات: يقدم AppMaster خطط اشتراك متنوعة لاحتياجات مختلفة ، تتراوح من الإصدارات التجريبية المجانية إلى الخطط على مستوى المؤسسة.

على الرغم من مزاياها العديدة ، قد لا يكون AppMaster مناسبًا لكل مشروع. قد تكون التطبيقات شديدة التخصص أو المعقدة التي تتطلب تخصيصات واسعة النطاق أو ميزات فريدة أكثر ملاءمة للنُهج التقليدية. علاوة على ذلك ، قد يفضل بعض المطورين العمل مباشرة مع الكود ، مما يسمح بمزيد من التحكم في عملية التطوير.

كل من أطر تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الهجينة هذه لها مزاياها وقيودها الخاصة. بناءً على متطلبات مشروعك وخبرة المطور ، قد يختلف الخيار الأفضل. تأكد من مراعاة عوامل مثل ميزات النظام الأساسي ، وقابلية إعادة استخدام الكود ، والأداء ، ودعم المجتمع ، وسهولة الاستخدام ، وهيكل التكلفة عند اختيار الحل المناسب لاحتياجات تطوير التطبيق المختلط.

إذا كنت تبحث عن حل no-code لإنشاء تطبيقات جوال هجينة كاملة الميزات ، AppMaster يقدم أداة قوية لإنشاء تطبيقات الويب والويب والجوال دون كتابة أي رمز على الإطلاق. قم بزيارة AppMaster.io لمعرفة المزيد وابدأ في بناء تطبيقك اليوم.