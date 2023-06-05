لماذا يهم الاحتفاظ بالعملاء للشركات الناشئة

يُعد الاحتفاظ بالعملاء جانبًا مهمًا في إدارة بدء التشغيل الناجح. غالبًا ما يكون اكتساب عملاء جدد أكثر تكلفة ويستغرق وقتًا طويلاً من الاحتفاظ بالعملاء الحاليين. أظهرت الدراسات أن زيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 5٪ فقط يمكن أن تعزز الأرباح في أي مكان من 25٪ إلى 95٪. بالنسبة للشركات الناشئة ، يوفر الاحتفاظ القوي بالعملاء العديد من المزايا:

تكاليف اقتناء أقل : يكلف الاحتفاظ بالعملاء الحاليين أقل من الحصول على عملاء جدد بسبب انخفاض نفقات التسويق والمبيعات.

: يكلف الاحتفاظ بالعملاء الحاليين أقل من الحصول على عملاء جدد بسبب انخفاض نفقات التسويق والمبيعات. قيمة عمرية أعلى للعميل (CLV) : عادةً ما يشتري العملاء المخلصون المزيد من المنتجات أو الخدمات ويقومون بمعاملات أكثر تكرارًا ، مما يزيد من قيمتها الإجمالية للأعمال.

: عادةً ما يشتري العملاء المخلصون المزيد من المنتجات أو الخدمات ويقومون بمعاملات أكثر تكرارًا ، مما يزيد من قيمتها الإجمالية للأعمال. زيادة رضا العملاء : عندما يكون العملاء راضين ، فمن المرجح أن يصبحوا مشترين متكررين ويوصون الآخرين بأعمالك.

: عندما يكون العملاء راضين ، فمن المرجح أن يصبحوا مشترين متكررين ويوصون الآخرين بأعمالك. الولاء للعلامة التجارية : بمرور الوقت ، يطور العملاء الذين لديهم تجارب إيجابية باستمرار مع عملك الثقة والولاء ، مما يجعلهم أقل عرضة للمغادرة للمنافسين.

إذا أعطيت الأولوية للاحتفاظ بالعملاء ، فستستفيد شركتك الناشئة من قاعدة عملاء مستقرة وإيرادات ثابتة لإعادة الاستثمار في النمو.

تقسيم عملائك

لتحسين الاحتفاظ بالعملاء ، تحتاج أولاً إلى فهم عملائك. سيساعدك تقسيم عملائك إلى مجموعات متميزة على تخصيص رسائلك أو منتجاتك أو خدماتك لتناسب احتياجات كل مجموعة وتفضيلاتها. ضع في اعتبارك تقسيم عملائك بناءً على عوامل مثل:

الخصائص الديمغرافية : العمر والجنس ومستوى الدخل والتعليم كلها عوامل يمكن أن تؤثر على قرارات الشراء. الجغرافيا : يمكن أن تؤثر المنطقة أو المناخ أو الإعدادات الحضرية / الريفية على احتياجات العملاء وتفضيلاتهم. السلوك : يمكن أن تساعد أنماط الشراء والاستخدام في تحديد العملاء الأكثر قيمة لديك واستهدافهم بعروض خاصة أو رسائل مخصصة. التخطيط النفسي : يمكن أن تلعب القيم والمواقف والاهتمامات أيضًا دورًا في كيفية إدراك العملاء لعلامتك التجارية والتفاعل معها.

من خلال تقسيم عملائك ، يمكنك إنشاء تجارب مخصصة تلبي احتياجاتهم وتفضيلاتهم الفريدة ، مما يعزز في النهاية ولاء العملاء والاحتفاظ بهم.

دور التخصيص

تعمل إستراتيجية الاستبقاء الهامة والتخصيص على تحسين تجارب العملاء من خلال تقديم محتوى وتوصيات وتجارب مخصصة بناءً على تفضيلات العملاء وسلوكهم. فيما يلي بعض الطرق لتطبيق التخصيص في إستراتيجية الاحتفاظ بشركتك الناشئة:

التسويق عبر البريد الإلكتروني : قم بتخصيص محتوى البريد الإلكتروني باستخدام بيانات العميل لإنشاء عروض مستهدفة وتوصيات ذات صلة ورسائل مخصصة.

: قم بتخصيص محتوى البريد الإلكتروني باستخدام بيانات العميل لإنشاء عروض مستهدفة وتوصيات ذات صلة ورسائل مخصصة. توصيات المنتج : استخدم تصفح العملاء وسجل الشراء لاقتراح المنتجات أو الخدمات ذات الصلة في المستقبل.

: استخدم تصفح العملاء وسجل الشراء لاقتراح المنتجات أو الخدمات ذات الصلة في المستقبل. محتوى موقع الويب الديناميكي : صمم محتوى موقع الويب أو العروض الترويجية أو العروض بناءً على سلوك العميل والتفاعلات السابقة مع علامتك التجارية.

: صمم محتوى موقع الويب أو العروض الترويجية أو العروض بناءً على سلوك العميل والتفاعلات السابقة مع علامتك التجارية. وظائف التطبيق : يمكن تخصيص الميزات داخل التطبيق لتلبية تفضيلات كل مستخدم ، وتبسيط تجربتهم وتعزيز الاستخدام المستمر.

: يمكن تخصيص الميزات داخل التطبيق لتلبية تفضيلات كل مستخدم ، وتبسيط تجربتهم وتعزيز الاستخدام المستمر. دعم العملاء : إضفاء الطابع الشخصي على الدعم من خلال تزويد الوكلاء بسياق تفصيلي للعملاء ، وتمكينهم من تصميم نهجهم ومعالجة مشكلات العملاء بشكل أفضل.

عندما يشعر العملاء أن تجاربهم مصممة وفقًا لاحتياجاتهم ، فمن المرجح أن يكونوا راضين عن منتجاتك أو خدماتك. يؤدي هذا الرضا إلى زيادة الولاء وزيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء.

تطوير نظام دعم عملاء رائع

يعد نظام دعم العملاء القوي أمرًا بالغ الأهمية للاحتفاظ بالعملاء ، لأنه يؤثر بشكل كبير على تجربة المستخدم الشاملة مع عملك. فيما يلي العديد من المكونات الرئيسية التي يجب مراعاتها أثناء بناء البنية التحتية لدعم العملاء.

قنوات دعم متعددة

يتيح تقديم قنوات دعم متعددة لعملائك الاتصال بك بالطريقة الأكثر ملاءمة لهم. تشمل قنوات الدعم الشائعة البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة الحية والوسائط الاجتماعية . من خلال توفير الخيارات ، فإنك تزيد من رضا العملاء وتُظهر التزامك بمعالجة استفساراتهم أو مخاوفهم.

دعم يسهل الوصول إليه

يجب أن يكون من السهل العثور على قنوات الدعم والوصول إليها. يجب أن يتميز موقع الويب أو التطبيق الخاص بك بروابط مرئية لدعم الموارد مثل الأسئلة الشائعة ومراكز المساعدة ونماذج الاتصال. يمكنك أيضًا التفكير في إضافة chatbot للمساعدة في الاستفسارات الأساسية وتوجيه العملاء إلى الموارد ذات الصلة للمشكلات الأكثر تعقيدًا.

أوقات الاستجابة السريعة

لا أحد يحب انتظار الرد ، لذلك من الضروري إعطاء الأولوية للحلول السريعة لاستفسارات العملاء. ضع معايير داخلية لأوقات الاستجابة وراقب أداء فريقك. يمكنك أيضًا استخدام أدوات التحليل لتتبع أوقات الاستجابة والمقاييس الأخرى ذات الصلة لتقييم كفاءة موظفي الدعم.

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وكلاء الدعم ذوي المعرفة والتعاطف

يعد فريق الدعم المدرب جيدًا أمرًا حيويًا لتقديم مساعدة العملاء من الدرجة الأولى. تأكد من أن وكلائك يتلقون التدريب المناسب وأن لديهم إمكانية الوصول إلى الأدوات والموارد التي يحتاجونها لمعالجة استفسارات العملاء بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك ، أكد على أهمية التعاطف عند التفاعل مع العملاء لبناء علاقات قوية وتعزيز الولاء.

دعم استباقي

يتضمن الدعم الاستباقي توقع مشكلات العملاء المحتملة ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشاكل. راقب سلوك المستخدم واستخدم التحليلات للتنبؤ بنقاط الألم المحتملة. من خلال معالجة هذه المشكلات مبكرًا ، يمكنك تحسين تجربة العميل وتقليل احتمالية حدوث اضطراب.

استطلاعات المتابعة والرضا

بعد حل المشكلة ، تابع الأمر مع العميل للتأكد من رضاه وجمع التعليقات لمزيد من التحسين. يمكنك استخدام استطلاعات الرضا لقياس فعالية فريق الدعم الخاص بك وتحديد المجالات التي قد تحتاج إلى تعديلات.

مكافأة العملاء الأوفياء

يمكن لبرامج ولاء العملاء واستراتيجيات الحوافز أن تعزز معدلات الاحتفاظ بالعملاء وتحافظ على عودة عملائك الأكثر قيمة للحصول على المزيد. ضع في اعتبارك الأساليب التالية:

برامج المكافآت القائمة على النقاط

يتيح برنامج المكافآت القائم على النقاط للعملاء تجميع النقاط لكل عملية شراء أو تفاعل مع عملك. يمكن استبدال هذه النقاط لاحقًا بمكافآت ، مثل الخصومات أو الشحن المجاني أو منتجات المكافآت. على سبيل المثال ، مقابل كل دولار يتم إنفاقه ، قد يحصل العميل على عشر نقاط. عند الوصول إلى 1000 نقطة ، يمكنهم استبدال النقاط بقسيمة بقيمة 10 دولارات.

برامج الولاء المتدرجة

تقدم برامج الولاء المتدرجة مكافآت مختلفة بناءً على مستوى تفاعل العميل مع عملك. مع وصول العملاء إلى مستويات أعلى ، يمكنهم الوصول إلى المزايا والامتيازات الحصرية. يمكن أن تستند المستويات إلى مبالغ الشراء ، أو عدد المعاملات ، أو مدة خدمة العملاء ، مما يشجع على زيادة المشاركة والإنفاق.

برامج الإحالة

تكافئ برامج الإحالة العملاء على الترويج لعملك للأصدقاء والعائلة. يمكنك تقديم خصومات أو نقاط مكافآت أو حتى منتجات حصرية لأولئك الذين ينجحون في إحالة عملاء جدد. لا يقتصر تشجيع الإحالات على الاحتفاظ بالعملاء الحاليين فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى جذب عملاء جدد ، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة عملائك.

عروض وخصومات شخصية

تُظهر العروض المخصصة أنك تفهم وتقدر التفضيلات والاحتياجات الفريدة لعملائك. استخدم بيانات العملاء لتخصيص الخصومات والعروض الترويجية للعملاء الفرديين. على سبيل المثال ، يمكنك تقديم خصم على المنتج المفضل للعميل أو إرسال قسيمة عيد ميلاد خاصة.

الوصول الحصري والفوائد

كافئ عملائك الأوفياء من خلال الوصول الحصري إلى المنتجات أو الخدمات الجديدة أو المبيعات أو الأحداث الخاصة. يمكن أن يؤسس هذا شعورًا بالانتماء ويوضح أن ولائهم له قيمة لعملك ، وبالتالي يشجع على المزيد من المشاركة.

الاستفادة من ملاحظات العملاء

تعد ملاحظات العملاء مصدرًا لا يقدر بثمن للمعلومات لتحديد مجالات التحسين ، وتحسين منتجك أو خدمتك ، ومعالجة نقاط الضعف. فيما يلي نصائح حول الاستخدام الفعال لملاحظات العملاء لتعزيز الاحتفاظ بهم.

جمع التعليقات : استخدم طرقًا مختلفة لجمع ملاحظات العملاء ، مثل الاستطلاعات وتذاكر الدعم ووسائل التواصل الاجتماعي والمراجعات والمحادثات الشخصية أو الهاتفية. قم بمراجعة هذه التعليقات بانتظام لاكتساب نظرة ثاقبة لاحتياجات العملاء وتجاربهم.

: استخدم طرقًا مختلفة لجمع ملاحظات العملاء ، مثل الاستطلاعات وتذاكر الدعم ووسائل التواصل الاجتماعي والمراجعات والمحادثات الشخصية أو الهاتفية. قم بمراجعة هذه التعليقات بانتظام لاكتساب نظرة ثاقبة لاحتياجات العملاء وتجاربهم. تحليل الملاحظات : قم بتحليل الملاحظات المجمعة لتحديد الموضوعات والأنماط المشتركة. ابحث عن اتجاهات معنويات العملاء أو قضايا معينة قد تتطلب مزيدًا من الاهتمام. سيساعد تحليل التعليقات على تركيز جهودك على الجوانب الأكثر أهمية التي تؤثر على رضا العملاء.

: قم بتحليل الملاحظات المجمعة لتحديد الموضوعات والأنماط المشتركة. ابحث عن اتجاهات معنويات العملاء أو قضايا معينة قد تتطلب مزيدًا من الاهتمام. سيساعد تحليل التعليقات على تركيز جهودك على الجوانب الأكثر أهمية التي تؤثر على رضا العملاء. التصرف بناءً على التعليقات : بمجرد تحديد مجالات التحسين ، قم بإنشاء خطة عمل لمعالجة هذه المخاوف. تنفيذ التغييرات اللازمة ، واختبار فعاليتها ، وتتبع أثرها على رضا العملاء والاحتفاظ بهم. كن مستعدًا لإجراء مزيد من التعديلات حسب الحاجة.

: بمجرد تحديد مجالات التحسين ، قم بإنشاء خطة عمل لمعالجة هذه المخاوف. تنفيذ التغييرات اللازمة ، واختبار فعاليتها ، وتتبع أثرها على رضا العملاء والاحتفاظ بهم. كن مستعدًا لإجراء مزيد من التعديلات حسب الحاجة. الانخراط مع العملاء : تفاعل مع عملائك من خلال الرد على ملاحظاتهم ، سواء كانت إيجابية أو سلبية. عالج مخاوفهم ، واشكرهم على مشاركة أفكارهم ، واجعلهم يعرفون الخطوات التي تتخذها للتحسين. هذا يدل على أنك تقدر مدخلاتهم وأنك ملتزم بتعزيز تجربتهم مع عملك.

: تفاعل مع عملائك من خلال الرد على ملاحظاتهم ، سواء كانت إيجابية أو سلبية. عالج مخاوفهم ، واشكرهم على مشاركة أفكارهم ، واجعلهم يعرفون الخطوات التي تتخذها للتحسين. هذا يدل على أنك تقدر مدخلاتهم وأنك ملتزم بتعزيز تجربتهم مع عملك. تحسينات التواصل : أبلغ عملاءك بالتحسينات التي أجريتها بناءً على ملاحظاتهم. شارك تقدمك من خلال الرسائل الإخبارية أو منشورات المدونة أو تحديثات الوسائط الاجتماعية. من خلال تسليط الضوء على التغييرات ، فإنك تُظهر أن عملك يستجيب لاحتياجات العملاء ومكرسًا لتقديم أفضل تجربة ممكنة.

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مراقبة معدلات الخضخضة

معدل الاضطراب ، المعروف أيضًا باسم معدل الاستنزاف ، هو النسبة المئوية للعملاء الذين يتوقفون عن التعامل مع شركة خلال فترة زمنية معينة. تعد مراقبة معدلات التغيير أمرًا ضروريًا للشركات الناشئة لأنها تساعدهم على قياس فعالية استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء وتحديد المجالات التي يلزم إدخال تحسينات عليها. لحساب معدل التغيير ، اقسم عدد العملاء المفقودين خلال إطار زمني محدد على العدد الإجمالي للعملاء في بداية ذلك الإطار الزمني. على سبيل المثال ، إذا بدأت الشهر بـ 100 عميل وخسرت 5 بحلول نهاية الشهر ، فإن معدل الخسارة هو 5٪. يسمح فحص معدلات الخفض للشركات الناشئة بما يلي:

تحديد الأنماط: يمكن أن يساعد تحليل معدلات التغيير على فترات مختلفة ، بين شرائح العملاء المختلفة أو عبر خطوط الإنتاج المختلفة ، في تحديد الأنماط أو المشكلات الأساسية التي قد تؤثر سلبًا على الاحتفاظ بالعملاء. قارن معايير الصناعة: تساعد مقارنة معدل الخفض الخاص بك مع معايير الصناعة في تحديد مدى جودة أدائك بالنسبة إلى المنافسين وتشير إلى مجالات لمزيد من الاستكشاف. قياس التقدم: تسمح لك المراقبة عن كثب لاتجاهات معدل التغيير بمرور الوقت بتتبع تأثير جهود الاحتفاظ بالعملاء وتعديل استراتيجياتك حسب الحاجة. تحسين التنبؤ: يسهل فهم معدلات التغيُّر من التنبؤ بالإيرادات وتخصيص الموارد بشكل أفضل لاكتساب العملاء واستراتيجيات الاحتفاظ بهم.

كيف يمكن أن يساعد AppMaster

في بيئة اليوم التنافسية ، يتمثل العامل الرئيسي في الاحتفاظ بالعملاء في تزويدهم بالحلول الرقمية التي تعزز تجربتهم مع عملك. سواء كان ذلك من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة أو تطبيقات الويب أو الخدمات الخلفية ، تحتاج شركتك الناشئة إلى الاستفادة من التكنولوجيا للبقاء في المقدمة والحفاظ على تفاعل العملاء.

تتمثل إحدى طرق تحقيق ذلك في استخدام نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster لبناء ونشر حلول رقمية تلبي احتياجات عملائك بسرعة. توفر الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster مجموعة واسعة من الوظائف والميزات لمساعدتك على تحسين الاحتفاظ بالعملاء من خلال تزويد المستخدمين بتجربة سلسة طوال رحلتهم مع عملك.

حلول مصممة خصيصًا لعملائك

باستخدام منصة AppMaster ، يمكنك إنشاء تطبيقات الويب والخلفية والجوّال المصممة خصيصًا لقاعدة عملائك. يتيح لك النظام الأساسي تصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية endpoints REST API وخدمات WebSocket بشكل مرئي دون الحاجة إلى أي تشفير. هذا يعني أنه يمكنك إنشاء حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء وتفضيلاتهم بسرعة.

إضفاء الطابع الشخصي على تجربة العميل

باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء تجارب مخصصة لعملائك من خلال استخدام استراتيجيات تعتمد على البيانات. تتيح لك المنصة تحليل بيانات واتجاهات العملاء ، مما يتيح لك تقسيم جمهورك وتقديم محتوى مخصص يلبي احتياجاتهم وتفضيلاتهم الفريدة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مستويات أعلى من مشاركة العملاء ورضاهم ، مما يساهم في النهاية في تحسين الاحتفاظ بالعملاء.

أتمتة عمليات الاحتفاظ بالعملاء

تتيح لك منصة AppMaster تبسيط جهود الاحتفاظ بالعملاء من خلال أتمتة العمليات الحرجة. باستخدام مصمم عمليات الأعمال المتكاملة ، يمكنك إنشاء مهام سير عمل معقدة تساعدك على البقاء على اتصال مع عملائك من خلال إطلاق اتصالات ومكافآت وحوافز مخصصة بناءً على سلوكياتهم وتفضيلاتهم. لا توفر لك هذه العمليات الآلية الوقت والموارد فحسب ، بل توفر أيضًا لعملائك تجربة أكثر تخصيصًا يمكن أن تعزز ولائهم لعلامتك التجارية.

تطوير تطبيقات الجوال المتطورة

أصبحت تطبيقات الأجهزة المحمولة جانبًا مهمًا من استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء ، لأنها توفر وسيلة فعالة للبقاء على اتصال مع عملائك مع تقديم تجربة سلسة لهم. يتيح لك AppMaster تطوير تطبيقات جوال أصلية لكل من Android و iOS دون أي خبرة برمجية سابقة. يمكّنك إطار العمل القائم على الخادم في النظام الأساسي من إنشاء تطبيقات عالية الاستجابة وتفاعلية بالكامل تلبي احتياجات عملائك وتحافظ على تفاعلهم مع علامتك التجارية.

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