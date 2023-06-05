为什么客户维系对初创企业很重要

保留客户是成功经营初创企业的一个重要方面。获取新客户往往比保留现有客户更昂贵、更费时。研究表明，将客户保留率提高5%就可以将利润提高25%到95%。对于初创企业来说，强有力的客户保留提供了几个好处：

降低获取成本 ：由于减少了营销和销售费用，保留现有客户的成本比获取新客户的成本低。

：由于减少了营销和销售费用，保留现有客户的成本比获取新客户的成本低。 更高的客户终身价值（CLV） ：忠诚的客户通常会购买更多的产品或服务，并进行更频繁的交易，增加他们对企业的整体价值。

：忠诚的客户通常会购买更多的产品或服务，并进行更频繁的交易，增加他们对企业的整体价值。 提高客户满意度 ：当客户感到满意时，他们更有可能成为重复购买者，并向他人推荐你的企业。

：当客户感到满意时，他们更有可能成为重复购买者，并向他人推荐你的企业。 品牌忠诚度：随着时间的推移，对你的企业有持续积极体验的客户会产生信任和忠诚度，使他们不太可能离开去找竞争对手。

如果你优先考虑保留客户，你的初创企业将受益于稳定的客户群和稳定的收入，以重新投资于增长。

对你的客户进行分类

为了提高客户保留率，你首先需要了解你的客户。将你的客户划分为不同的群体，将有助于你调整你的信息、产品或服务，以适应每个群体的需求和偏好。可以考虑根据以下因素来划分你的客户：

人口统计学：年龄、性别、收入水平和教育程度都是可以影响购买决定的因素。 地理因素：地区、气候或城市/农村环境会影响客户的需求和偏好。 行为：购买和使用的模式可以帮助识别你最有价值的客户，并针对他们提供特别优惠或定制的信息。 心理统计学：价值观、态度和兴趣也可以在客户如何看待和参与你的品牌中发挥作用。

通过细分你的客户，你可以创造个性化的体验，满足他们独特的需求和偏好，最终促进客户的忠诚度和保留。

个性化的作用

作为一项重要的保留策略，个性化通过提供基于客户偏好和行为的定制内容、建议和体验来增强客户体验。以下是在你的创业公司的保留战略中实施个性化的一些方法：

电子邮件营销 ：利用客户数据定制电子邮件内容，以创建有针对性的优惠、相关建议和个性化的信息。

：利用客户数据定制电子邮件内容，以创建有针对性的优惠、相关建议和个性化的信息。 产品推荐 ：利用客户的浏览和购买历史来推荐未来的相关产品或服务。

：利用客户的浏览和购买历史来推荐未来的相关产品或服务。 动态网站内容 ：根据客户的行为和以前与你的品牌的互动，定制网站内容、促销活动或优惠。

：根据客户的行为和以前与你的品牌的互动，定制网站内容、促销活动或优惠。 应用程序功能 ：应用内的功能可以被个性化，以迎合每个用户的喜好，简化他们的体验并促进持续使用。

：应用内的功能可以被个性化，以迎合每个用户的喜好，简化他们的体验并促进持续使用。 客户支持：通过向代理提供详细的客户背景来实现个性化支持，使他们能够调整他们的方法，更好地解决客户问题。

当客户感到他们的体验是为他们的需求量身定做的，他们更有可能对你的产品或服务感到满意。这种满意度会导致忠诚度的提高和更高的客户保留率。

开发一个伟大的客户支持系统

一个坚实的客户支持系统对客户保留至关重要，因为它极大地影响了用户对你业务的整体体验。以下是在建立你的客户支持基础设施时需要考虑的几个关键部分。

多种支持渠道

提供多种支持渠道可以让你的客户以他们最方便的方式与你联系。常见的支持渠道包括电子邮件、电话、即时聊天和社交媒体。通过提供选择，你可以提高客户满意度，并表明你对解决他们的疑问或关切的承诺。

容易获得的支持

你的支持渠道应该很容易找到和访问。您的网站或应用程序应该有明显的支持资源链接，如常见问题、帮助中心和联系表格。你也可以考虑添加一个聊天机器人，以协助基本的查询，并引导客户到相关的资源来解决更复杂的问题。

快速响应时间

没有人喜欢等待回应，所以必须优先考虑迅速解决客户的询问。为响应时间设定内部基准，并监测你的团队的表现。你也可以使用分析工具来跟踪响应时间和其他相关指标，以评估你的支持人员的效率。

知识渊博和富有同情心的支持代理

一个训练有素的支持团队对于提供一流的客户援助至关重要。确保你的代理接受适当的培训，并有机会获得他们需要的工具和资源，以有效地解决客户的询问。此外，在与客户互动时，强调同理心的重要性，以建立牢固的关系并培养忠诚度。

积极主动的支持

主动支持包括在客户问题变成问题之前预测和解决潜在的客户问题。监测用户行为并使用分析方法来预测可能的痛点。通过尽早解决这些问题，你可以提高客户体验，减少客户流失的可能性。

跟进和满意度调查

在解决了一个问题之后，对客户进行跟进，以确保他们的满意度，并收集反馈意见以进一步改进。你可以使用满意度调查来衡量你的支持团队的效率，并确定可能需要调整的地方。

奖励忠诚的客户

客户忠诚度计划和激励策略可以提高客户保留率，使你最有价值的客户不断回来。请考虑以下方法：

基于积分的奖励计划

基于积分的奖励计划允许客户在每次购买或与你的业务互动时积累积分。这些积分以后可以用来换取奖励，如折扣、免运费或奖励产品。例如，客户每消费一美元，就可以得到10个积分。当达到1000分时，他们可以用这些积分兑换10美元的代金券。

分层忠诚度计划

分层忠诚度计划根据客户与你的业务的接触程度提供不同的奖励。随着客户达到更高的等级，他们可以获得独家的利益和优惠。层级可以基于购买金额、交易数量或客户使用期限，鼓励增加参与和消费。

推荐计划

推荐计划奖励客户向朋友和家人宣传你的业务。你可以向那些成功推荐新客户的人提供折扣、奖励积分，甚至是独家产品。鼓励推荐不仅可以保留现有客户，还可以吸引新客户，扩大你的客户群。

个性化的优惠和折扣

个性化的优惠表明你了解并重视你的客户的独特喜好和需求。利用客户数据，为个别客户定制折扣和促销活动。例如，你可以为客户最喜欢的产品提供折扣，或发送一张特别的生日优惠券。

独家访问和好处

用新产品或服务、销售或特别活动的独家访问权来奖励你的忠实客户。这可以建立一种归属感，并传达他们的忠诚度对你的业务是有价值的，从而鼓励进一步的参与。

利用客户反馈

客户反馈是一个宝贵的信息来源，可以确定改进的领域，完善你的产品或服务，并解决痛点。以下是有效利用客户反馈来提高客户忠诚度的技巧。

收集反馈 ：使用各种方法来收集客户反馈，如调查、支持票、社交媒体、评论、以及当面或电话交谈。定期审查这些反馈，以获得对客户需求和经验的洞察力。

：使用各种方法来收集客户反馈，如调查、支持票、社交媒体、评论、以及当面或电话交谈。定期审查这些反馈，以获得对客户需求和经验的洞察力。 分析反馈 ：分析收集到的反馈，以确定共同的主题和模式。寻找客户情绪的趋势或可能需要额外关注的特殊问题。分析反馈将有助于将你的努力集中在影响客户满意度的最关键方面。

：分析收集到的反馈，以确定共同的主题和模式。寻找客户情绪的趋势或可能需要额外关注的特殊问题。分析反馈将有助于将你的努力集中在影响客户满意度的最关键方面。 对反馈采取行动 ：一旦你确定了需要改进的地方，就制定一个行动计划来解决这些问题。实施必要的改变，测试其有效性，并跟踪其对客户满意度和保留率的影响。准备好根据需要做进一步的调整。

：一旦你确定了需要改进的地方，就制定一个行动计划来解决这些问题。实施必要的改变，测试其有效性，并跟踪其对客户满意度和保留率的影响。准备好根据需要做进一步的调整。 与客户接触 ：通过回应客户的反馈，无论是积极的还是消极的，与客户进行互动。解决他们的问题，感谢他们分享他们的想法，并让他们知道你正在采取什么措施来改进。这表明你重视他们的意见，并致力于提高他们在你企业的体验。

：通过回应客户的反馈，无论是积极的还是消极的，与客户进行互动。解决他们的问题，感谢他们分享他们的想法，并让他们知道你正在采取什么措施来改进。这表明你重视他们的意见，并致力于提高他们在你企业的体验。 沟通改进措施：告知你的客户你根据他们的反馈所做的改进。通过新闻简报、博客文章或社交媒体更新来分享你的进展。通过强调这些变化，你表明你的企业对客户的需求有反应，并致力于提供最好的体验。

密切关注流失率

客户流失率，也被称为损耗率，是指在一定时间内停止与公司合作的客户的百分比。监测流失率对初创企业至关重要，因为它可以帮助他们衡量其客户保留策略的有效性，并确定需要改进的地方。要计算流失率，用特定时间段内流失的客户数量除以该时间段开始时的客户总数。例如，如果你开始时有100个客户，到月末失去了5个，那么流失率就是5%。检查流失率可以让初创企业：

识别模式：分析不同时期、不同客户群或不同产品线的流失率，可以帮助识别可能对客户保留产生负面影响的模式或潜在问题。 比较行业基准：将你的流失率与行业基准相比较，有助于确定你相对于竞争对手的表现如何，并指出需要进一步探索的领域。 衡量进展：密切关注客户流失率的变化趋势，使您能够跟踪客户保留工作的影响，并根据需要调整您的策略。 改进预测：了解流失率可以更容易地预测收入，更好地分配资源用于客户获取和保留战略。

AppMaster 可以如何帮助

在今天的竞争环境中，留住客户的一个关键因素是为他们提供数字解决方案，以提高他们对你的业务体验。无论是通过移动应用、网络应用还是后端服务，你的初创企业都需要利用技术来保持领先并让客户参与进来。

实现这一目标的方法之一是利用像AppMaster这样的无代码平台，快速构建和部署迎合客户需求的数字解决方案。No-code 平台，如AppMaster ，提供广泛的功能和特性，通过为用户提供与企业合作的整个过程中的无缝体验，帮助你提高客户保持率。

为您的客户量身定做的解决方案

使用AppMaster 平台，你可以创建为你的客户群量身定做的后台、网络和移动应用程序。该平台允许你直观地设计数据模型、业务流程、REST API endpoints 和WebSocket服务，而不需要任何编码。这意味着你可以快速建立专门为迎合客户需求和喜好而设计的解决方案。

个性化的客户体验

通过AppMaster ，你可以利用数据驱动的策略，为你的客户创造个性化的体验。该平台允许你分析客户数据和趋势，使你能够细分你的受众，并提供吸引他们独特需求和偏好的定制内容。这可以导致更高水平的客户参与和满意度，最终有助于提高客户保留率。

自动化客户保留流程

AppMaster 平台使您能够通过自动化关键流程来简化客户保留工作。通过使用集成的业务流程设计器，你可以创建复杂的工作流程，根据客户的行为和偏好，触发个性化的沟通、奖励和激励，帮助你保持与客户的互动。这些自动化流程不仅可以节省你的时间和资源，还可以为你的客户提供更加个性化的体验，提高他们对你品牌的忠诚度。

开发最先进的移动应用程序

移动应用程序已成为客户保留战略的一个重要方面，因为它们提供了一个与客户保持联系的有效手段，同时为他们提供了一个无缝的体验。AppMaster ，允许你为Android和iOS开发本地移动应用程序，而无需任何先前的编程经验。该平台的服务器驱动框架使你能够创建高度响应和完全互动的应用程序，以满足客户的需求，并使他们与你的品牌保持互动。

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