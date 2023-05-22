فهم هيكل تطبيق Home Automation

تلعب تطبيقات أتمتة المنزل دورًا مهمًا في تبسيط تفاعل المستخدمين مع الأنظمة الذكية من خلال السماح لهم بالتحكم في مختلف الأجهزة الذكية وإدارتها ، مثل الإضاءة والتكييف وأنظمة الأمان والترفيه. عند التخطيط لإنشاء تطبيق أتمتة منزلية مثل Google Home أو Amazon Echo ، من الضروري فهم الهيكل والمكونات التي يستلزمها. المكونات الأساسية لتطبيق أتمتة المنزل النموذجي هي:

واجهة المستخدم (UI) : تمكن المستخدمين من التفاعل مع الأجهزة والأنظمة الذكية ، مما يسمح لهم بالتحكم في إعداد التشغيل الآلي للمنزل ومراقبته. هندسة الواجهة الخلفية : توفر وظائف مهمة مثل تخزين البيانات والمعالجة والتحليلات ، مما يتيح الاتصال السلس وإدارة أجهزة إنترنت الأشياء. بروتوكولات الاتصال وأطر عمل إنترنت الأشياء : تضمن اتصالاً آمنًا وموثوقًا في الوقت الفعلي بين التطبيق والأجهزة الذكية والمستخدمين. تشمل المعايير المشتركة MQTT و CoAP و WebSockets. واجهات برمجة التطبيقات والتكاملات : تسهل التكامل مع مختلف الأجهزة الذكية وخدمات الطرف الثالث ، مما يتيح التوافق وقابلية التوسع لتطبيق أتمتة المنزل. المراقبة والإدارة في الوقت الفعلي : يسمح للمستخدمين بمراقبة وإدارة أجهزتهم وأنظمتهم الذكية في الوقت الفعلي ، مما يضمن التشغيل الأمثل واستهلاك الطاقة بكفاءة.

سيساعدك وجود فهم واضح لهذه المكونات طوال عملية التطوير ، من المفهوم إلى النشر ، مما يسهل عليك إنشاء تطبيق أتمتة المنزل الخاص بك والذي يلبي احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم.

اختيار المكدس التكنولوجي المناسب

لتطوير تطبيق أتمتة منزلية يلبي متطلبات محددة ويوفر تجربة مستخدم رائعة ، من الضروري مراعاة مجموعة التكنولوجيا المناسبة. تضمن الحزمة التقنية المختارة جيدًا استقرار التطبيق وأمانه وموثوقيته وقابليته للتوسع. فيما يلي بعض التقنيات والأدوات الهامة التي يجب مراعاتها عند إنشاء تطبيق أتمتة المنزل الخاص بك:

RESTful API : يوفر إطارًا موحدًا للاتصال بين التطبيق وأجهزة إنترنت الأشياء. يتيح التكامل والتواصل السلس مع مختلف الأجهزة والمنصات الذكية. WebSocket : يسهل الاتصال في الوقت الفعلي بين التطبيق وأجهزة إنترنت الأشياء ، مما يضمن أوقات استجابة سريعة وتجربة مستخدم محسنة. يمكن استخدام WebSocket جنبًا إلى جنب مع RESTful APIs لسيناريوهات متقدمة. أطر عمل إنترنت الأشياء : يؤدي اختيار إطار عمل إنترنت الأشياء المناسب ، مثل MQTT أو CoAP ، إلى تبسيط اتصال الجهاز وتوفير اتصال آمن وموثوق بين الأجهزة الذكية والبنية الخلفية. حلول قواعد البيانات : يتيح تحديد حل قاعدة البيانات الصحيح ، مثل PostgreSQL أو MongoDB ، تخزين البيانات وإدارتها بكفاءة ، مما يضمن أداء التطبيق وقابلية التوسع. الأنظمة الأساسية لتطوير التطبيقات : استخدم نظامًا أساسيًا لتطوير التطبيقات مثل AppMaster لتبسيط عملية التطوير وبناء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال من خلال واجهة drag-and-drop والقوالب المعدة مسبقًا.

يمكّنك كونك على دراية جيدة بهذه التقنيات والأدوات من بناء أساس متين لتطبيق أتمتة منزلك ، مما يضمن أنه يلبي توقعات المستخدم ويوفر أداءً سلسًا.

تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم

تعد واجهة المستخدم المصممة جيدًا (UI) وتجربة المستخدم (UX) عنصرين حاسمين في تطبيق أتمتة المنزل الناجح. إنها تسهل التفاعل السلس مع مختلف الأجهزة والأنظمة الذكية ، مما يسهل على المستخدمين التحكم في إعداد التشغيل الآلي للمنزل ومراقبته وإدارته. فيما يلي بعض المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم لتطبيق التشغيل الآلي للمنزل:

البساطة : تأكد من أن تصميم التطبيق نظيف وبسيط وخالي من الفوضى. الحفاظ على التصميم بسيطًا وبديهيًا يقلل من منحنى التعلم للمستخدمين ويسهل التنقل في التطبيق. سهولة الاستخدام : صمم واجهة التطبيق بحيث يمكن للمستخدمين الوصول بسرعة إلى أجهزتهم الذكية والتحكم فيها دون صعوبة. يساعد تقديم تعليمات واضحة وتبني أنماط التصميم المألوفة على جعل التطبيق أكثر سهولة في الاستخدام. التنقل السهل : قم بتنظيم تخطيط التطبيق وعناصر التنقل بشكل منطقي ، مما يسهل على المستخدمين العثور على الوظيفة المطلوبة والوصول إليها. استخدم أنماط التنقل القياسية لتجنب الالتباس. التناسق : حافظ على التناسق في العناصر المرئية ، مثل الألوان والخطوط والرموز والأزرار عبر التطبيق. تخلق لغة التصميم المتسقة تجربة مستخدم متماسكة وتعزز التعرف على العلامة التجارية. ملاحظات المستخدم : تزويد المستخدمين بتعليقات في الوقت المناسب لتأكيد إجراءاتهم وإبقائهم على اطلاع بشأن حالة التطبيق والجهاز. استخدم الإشارات المرئية والسمعية ، مثل الرسوم المتحركة أو الاهتزازات أو الأصوات ، لإعلام المستخدمين بالتحديثات أو التغييرات.

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يضمن أخذ هذه المبادئ في الاعتبار عند تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم لتطبيق التشغيل الآلي للمنزل تجربة مستخدم ممتعة ، ويشجع المستخدمين على التفاعل مع التطبيق بسلاسة وتحقيق أقصى استفادة من أجهزتهم وأنظمتهم الذكية.

تطوير العمارة الخلفية

بنية الواجهة الخلفية هي العمود الفقري لتطبيق أتمتة منزلك ، حيث يتعامل مع الاتصالات وتخزين البيانات والمعالجة والأمان. تعد الواجهة الخلفية الفعالة والقابلة للتطوير أمرًا حيويًا لضمان التفاعل السلس بين المستخدمين والتطبيق وأجهزة إنترنت الأشياء. فيما يلي بعض العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها عند تطوير بنية الواجهة الخلفية:

اختيار حل قاعدة البيانات الصحيح

تتطلب تطبيقات أتمتة المنزل حلاً ثابتًا وقابل للتطوير لقواعد البيانات لتخزين وإدارة بيانات المستخدم ومعلومات الجهاز وإحصاءات الاستخدام والإعدادات. ضع في اعتبارك استخدام قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL لتخزين البيانات الأساسية. PostgreSQL هو نظام قاعدة بيانات ارتباطية قوي ومفتوح المصدر معروف بقوته وقابليته للتوسع وقابلية التوسع. AppMaster ، وهو نظام أساسي متطور بدون رمز ، يدعم أيضًا قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL لتطبيقات الواجهة الخلفية.

تنفيذ المصادقة والترخيص

تعد مصادقة المستخدم والترخيص أمرًا ضروريًا لضمان أن المستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول والتحكم في الأجهزة المتصلة بتطبيق أتمتة المنزل. نفِّذ أساليب المصادقة الآمنة مثل OAuth أو OpenID Connect أو حتى المصادقة القائمة على المقاييس الحيوية بدون كلمة مرور لمنع الوصول غير المصرح به.

تصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال

نماذج بيانات التصميم (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال التي تعكس متطلبات التطبيق وتستوعب مختلف الأجهزة الذكية والمستخدمين والأدوار والأذونات. تأكد من أن نماذج البيانات الخاصة بك مرنة بما يكفي لدعم الأجهزة والوظائف الجديدة في المستقبل. ضع في اعتبارك استخدام مصمم BP المرئي لـ AppMaster لإنشاء تطبيقات خلفية من خلال تصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية بكفاءة.

ضمان الأمن

يعد الأمان مصدر قلق بالغ لتطبيقات التشغيل الآلي للمنزل ، حيث إنها تتحكم في الأنظمة المهمة داخل منازل المستخدمين. تنفيذ بروتوكولات الاتصال الآمن مثل بروتوكول أمان طبقة النقل (TLS) لأمان نقل البيانات. استخدم التشفير لتخزين البيانات الحساسة واتبع أفضل الممارسات لتأمين قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والأصول.

دمج أجهزة إنترنت الأشياء

يعد دمج أجهزة إنترنت الأشياء المختلفة مع تطبيق أتمتة منزلك أمرًا ضروريًا للاتصال السلس والتحكم في الأجهزة المتصلة. اتبع هذه الخطوات لتحقيق تكامل ناجح لجهاز إنترنت الأشياء:

افهم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمصنعي الأجهزة

توفر معظم الشركات المصنعة لأجهزة IoT واجهات برمجة التطبيقات والمكتبات لدمج أجهزتها مع تطبيقات الطرف الثالث. فهم واستخدام واجهات برمجة التطبيقات هذه لضمان الاتصال الصحيح والتحكم في أجهزة معينة. في بعض الحالات ، قد توفر الشركة المصنعة أيضًا حزم SDK للغات البرمجة الشائعة لتبسيط عملية التكامل.

تنفيذ بروتوكولات اتصال إنترنت الأشياء

قم بدمج بروتوكولات اتصال إنترنت الأشياء الشائعة ، مثل MQTT ، في تطبيق التشغيل الآلي لمنزلك للتواصل الفعال مع الأجهزة المتصلة. MQTT (النقل عن بُعد لخدمة وضع الرسائل في قائمة انتظار) هو بروتوكول مراسلة مفتوح الحجم وخفيف الوزن مصمم لأجهزة إنترنت الأشياء ويستخدم على نطاق واسع للاتصال من جهاز إلى سحابة ومن جهاز إلى جهاز.

تطوير تكاملات مخصصة

بالنسبة للأجهزة التي لا تحتوي على واجهات برمجة تطبيقات أصلية أو حزم SDK ، فقد تضطر إلى تطوير حلول مخصصة لتمكين التكامل السلس مع تطبيقك. قم بإنشاء قنوات اتصال وتفسير تدفقات البيانات وإنشاء ملفات تعريف لهذه الأجهزة في الواجهة الخلفية لضمان الأداء الوظيفي المناسب.

التعامل مع توافق الجهاز

تأكد من أن الواجهة الخلفية لتطبيقك يمكنها التعامل مع مختلف الأجيال والإصدارات من أجهزة إنترنت الأشياء وحساب تحديثات البرامج الثابتة المحتملة أو مراجعات الأجهزة. حافظ على تعاون وثيق مع الشركات المصنعة لأجهزة إنترنت الأشياء والمجتمعات للإخطار المبكر بالتحديثات أو التغييرات التي قد تؤثر على التوافق.

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API والتواصل في الوقت الحقيقي

تعد واجهات برمجة التطبيقات والتواصل في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية في تسهيل التفاعل السلس بين تطبيق أتمتة المنزل والأجهزة المتصلة. نفِّذ ما يلي للحصول على واجهة برمجة تطبيقات فعالة والتواصل في الوقت الفعلي:

تصميم RESTful APIs

قم بتطبيق RESTful APIs لضمان واجهة موحدة للمستخدمين والأجهزة للتفاعل مع خدمات الواجهة الخلفية. تعد RESTful APIs عديمة الحالة وقابلة للتخزين المؤقت وقابلة للتطوير ، مما يجعلها حلاً مثاليًا لدمج أجهزة إنترنت الأشياء وخدمات الواجهة الخلفية في تطبيق أتمتة المنزل.

تنفيذ الاتصال في الوقت الحقيقي

دمج تقنيات مثل WebSocket للاتصال في الوقت الفعلي ، مما يسمح للمستخدمين بتلقي تحديثات فورية عن حالات الجهاز أو إرسال أوامر فورية إلى أجهزتهم. WebSocket هو بروتوكول شائع ومدعوم على نطاق واسع للاتصال ثنائي الاتجاه في الوقت الفعلي بين العملاء والخوادم ، مما يجعله خيارًا مناسبًا لسيناريوهات التشغيل الآلي للمنزل.

إدارة API

تتضمن إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) تأمين واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقك ومراقبتها والتحكم فيها. تنفيذ أدوات التحكم في الوصول وتحديد المعدل والمراقبة لضمان استقرار وأمن واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك. توفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster حلولاً قوية لإدارة واجهة برمجة التطبيقات كجزء من بيئة التطوير المتكاملة (IDE) ، مما يبسط إدارة واجهة برمجة التطبيقات لتطوير التطبيقات no-code.

وثائق API وتعيين الإصدار

قم بإنشاء وثائق API شاملة (مثل Swagger أو OpenAPI) لتسهيل التكامل مع الخدمات أو الأجهزة أو تطبيقات الطرف الثالث الأخرى. حافظ على الإصدار المناسب لواجهات برمجة التطبيقات لتجنب حدوث تغييرات عند إدخال ميزات أو تحسينات جديدة.

من خلال التركيز على هذه الجوانب الحاسمة لبنية الواجهة الخلفية ، وتكامل أجهزة إنترنت الأشياء ، واتصال واجهة برمجة التطبيقات ، يمكنك إنشاء تطبيق أتمتة منزلي عالي الأداء وموثوق يقدم تجارب مستخدم استثنائية وتفاعلات سلسة مع مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية.

الاختبار والتصحيح

يعد الاختبار الصحيح وتصحيح الأخطاء أمرًا بالغ الأهمية لنجاح تطبيق التشغيل الآلي للمنزل. نظرًا لأن هذه التطبيقات تتفاعل مع أجهزة وأنظمة إنترنت الأشياء المختلفة ، فإن ضمان عملها السلس وتوافقها أمر حيوي لتجربة مستخدم سلسة. فيما يلي بعض تقنيات الاختبار والتصحيح المهمة التي يجب عليك اعتمادها لتطبيق أتمتة المنزل:

وحدة التجارب

Unit testing هو الخطوة الأولى في تقييم المكونات الفردية لتطبيقك. يتضمن ذلك إنشاء اختبارات منفصلة لكل وظيفة أو وحدة ، والتحقق من أنها تعمل بشكل صحيح ، ومراقبة السلوك أو الأخطاء غير المتوقعة. يعد اختبار الوحدة أمرًا ضروريًا لتحديد مشكلات معينة داخل التطبيق قبل أن تتمكن من التصعيد والتأثير على التفاعلات الأكثر تعقيدًا.

الاختبار الوظيفي

يركز Functional testing على التحقق من السلوك المتوقع لتطبيقك ككل. يتضمن ذلك اختبار الميزات المختلفة وتفاعلات المستخدم ومهام سير العمل للتأكد من توافقها مع متطلبات وأهداف المشروع. تشمل المكونات الحاسمة للاختبار الوظيفي اختبار الواجهة والتحقق من صحة البيانات واختبار تجربة المستخدم.

اختبار التكامل

يحلل اختبار التكامل كيفية تفاعل المكونات المختلفة لتطبيقك مع بعضها البعض ومع أنظمة أو أجهزة تابعة لجهات خارجية ، وخاصة أجهزة إنترنت الأشياء. تأكد من أن تطبيقك يتكامل بشكل صحيح مع واجهات برمجة التطبيقات التي توفرها الشركات المصنعة للأجهزة ، ويتعامل مع بروتوكولات الاتصال المختلفة ، ويعالج البيانات بشكل صحيح. هذه الخطوة مهمة لضمان الاتصال السلس بين التطبيق والأجهزة المتصلة.

اختبار الأمان

يعد الأمان أمرًا حيويًا عند التعامل مع التشغيل الآلي للمنزل وأجهزة إنترنت الأشياء ، حيث يمكن أن تؤدي الثغرات الأمنية إلى عواقب وخيمة مثل الوصول غير المصرح به أو التحكم في أجهزتك الذكية. قم بإجراء اختبار أمان شامل لتحليل المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها. يتضمن ذلك تقييم سلامة بيانات المستخدم ، وتبادل المعلومات بين الأجهزة والواجهة الخلفية ، وتنفيذ بروتوكولات التشفير والمصادقة لمنع الوصول غير المصرح به.

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اختبار أداء

يعد اختبار الأداء أمرًا ضروريًا لضمان أن تطبيق أتمتة المنزل الخاص بك يمكنه التعامل مع العديد من المستخدمين والتفاعلات دون تأخير أو أعطال. اختبر تطبيقك في ظل ظروف ومعلمات مختلفة ، مثل أعباء العمل المرتفعة وتقلبات الشبكة وأوقات التحميل. سيساعدك هذا في تحديد الاختناقات وتحسين تطبيقك لتحسين الكفاءة والاستقرار.

النشر وقابلية التوسع

يتطلب نشر تطبيق أتمتة المنزل التخطيط والتفكير بعناية. فيما يلي بعض الجوانب المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار عند نشر تطبيقك وتوسيع نطاقه:

خيارات الاستضافة : اختر خيار استضافة يناسب متطلبات تطبيقك من حيث التكلفة والتوافر والأداء والأمان. قم بتقييم مختلف موفري السحابة وخطط الاستضافة التي تتوافق مع أهداف مشروعك وميزانيته.

: اختر خيار استضافة يناسب متطلبات تطبيقك من حيث التكلفة والتوافر والأداء والأمان. قم بتقييم مختلف موفري السحابة وخطط الاستضافة التي تتوافق مع أهداف مشروعك وميزانيته. الحاوية : استخدم تقنيات الحاويات مثل Docker لتعبئة تطبيقك بتبعياته وضمان النشر السلس في بيئات مختلفة. تساعد الحاويات في تقليل المشكلات المتعلقة بالتناقضات البيئية وتسهيل إدارة وتوسيع نطاق تطبيقك.

: استخدم تقنيات الحاويات مثل Docker لتعبئة تطبيقك بتبعياته وضمان النشر السلس في بيئات مختلفة. تساعد الحاويات في تقليل المشكلات المتعلقة بالتناقضات البيئية وتسهيل إدارة وتوسيع نطاق تطبيقك. قابلية التوسع : تنفيذ الإستراتيجيات التي تضمن أن تطبيقك يمكنه التعامل مع عدد متزايد من المستخدمين والأجهزة والتفاعلات دون التضحية بالأداء. يتضمن ذلك استخدام البنى بدون خادم ، والقياس الأفقي ، وآليات القياس التلقائي للحفاظ على تجارب مستخدم متسقة وسريعة الاستجابة.

: تنفيذ الإستراتيجيات التي تضمن أن تطبيقك يمكنه التعامل مع عدد متزايد من المستخدمين والأجهزة والتفاعلات دون التضحية بالأداء. يتضمن ذلك استخدام البنى بدون خادم ، والقياس الأفقي ، وآليات القياس التلقائي للحفاظ على تجارب مستخدم متسقة وسريعة الاستجابة. ترحيل قاعدة البيانات والنسخ الاحتياطي : تخطيط وتنفيذ استراتيجيات ترحيل قاعدة البيانات لضمان بقاء بيانات التطبيق آمنة ويمكن الوصول إليها أثناء تحديث تطبيقك أو الانتقال إلى بيئات مختلفة. قم بإنشاء نسخ احتياطية منتظمة لبيانات تطبيقك لتقليل فقد البيانات والحفاظ على مستوى عالٍ من تكامل البيانات.

: تخطيط وتنفيذ استراتيجيات ترحيل قاعدة البيانات لضمان بقاء بيانات التطبيق آمنة ويمكن الوصول إليها أثناء تحديث تطبيقك أو الانتقال إلى بيئات مختلفة. قم بإنشاء نسخ احتياطية منتظمة لبيانات تطبيقك لتقليل فقد البيانات والحفاظ على مستوى عالٍ من تكامل البيانات. المراقبة والصيانة : راقب أداء التطبيق واستخدام الموارد بانتظام لتحديد المشكلات المحتملة وتحسين الأداء والتخطيط لقابلية التوسع. استخدم أدوات التسجيل والمراقبة المركزية لتسهيل تحليل البيانات واستكشاف المشكلات وإصلاحها في الوقت الفعلي.

استخدام AppMaster لتطبيق أتمتة منزلك

يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا no-code يمكّنك من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسهولة. باستخدام AppMaster ، يمكنك تبسيط عملية تطوير تطبيق أتمتة المنزل المعقد بشكل كبير ، مما يوفر الوقت والموارد. فيما يلي بعض مزايا استخدام AppMaster لتطبيق أتمتة منزلك:

التصميم المرئي ومنشئ التطبيقات

يوفر AppMaster واجهة سحب وإفلات سهلة تتيح لك التصميم المرئي وإنشاء تخطيط ومكونات ووظائف التطبيق الخاص بك. هذا يلغي الحاجة إلى معرفة الترميز المتعمقة ويسرع عملية التطوير.

قوالب ومكونات مسبقة الصنع

استفد من قوالب ومكونات AppMaster سابقة الإنشاء ، مثل أنظمة المصادقة ، والاتصال في الوقت الفعلي ، والتصميمات المستجيبة للهاتف المحمول ، لتسريع عملية التطوير والتأكد من أن تطبيق أتمتة المنزل لديك مُحسَّن للأداء وسهولة الاستخدام.

هندسة الخلفية وتصميم عمليات الأعمال

يمكنك بسهولة إنشاء وإدارة الهياكل الخلفية المعقدة ونماذج البيانات ومنطق الأعمال باستخدام مصمم عمليات الأعمال المرئي في AppMaster. يساعدك هذا في الحفاظ على هيكل مشروع واضح ومنظم مع ضمان كفاءة معالجة البيانات وتخزينها ومعالجتها.

تكامل API والتواصل في الوقت الحقيقي

يبسط AppMaster تكامل واجهات برمجة التطبيقات RESTful وبروتوكولات الاتصال في الوقت الفعلي مثل WebSocket ، مما يسمح بتفاعل أكثر سلاسة بين تطبيقك وأجهزة إنترنت الأشياء.

التوافق مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL

يمكن أن تعمل التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية ، مما يضمن قابلية عالية للتوسع ودعمًا لأنواع البيانات المختلفة.

خطط اشتراك قابلة للتخصيص

يقدم AppMaster خطط اشتراك متعددة مناسبة لمقاييس المشاريع المختلفة ، مثل Startup و Startup + و Business و Business + و Enterprise. اختر أفضل ما يناسب احتياجاتك لضمان الوصول إلى الميزات والموارد المناسبة لتطبيق أتمتة منزلك.

من خلال الاستفادة من قوة AppMaster واتباع أفضل الممارسات للاختبار وتصحيح الأخطاء والنشر ، يمكنك إنشاء تطبيق أتمتة منزلية موثوق به وقابل للتطوير وسهل الاستخدام ينافس أداء الحلول الشائعة مثل Google Home أو Amazon Echo.